Na sygnale, odcinek 679: Beata straci bliźniaczą ciążę? Góra nie będzie mógł już pomóc żonie – ZDJĘCIA

"Na sygnale" odcinek 679 - wtorek, 25.02.2025, o godz. 21.55 w TVP2

W 679 odcinku „Na sygnale” Katia doprowadzi do kolejnej tragedii? Zdradzamy, że po próbie okradzenia Beaty i Artura i brutalnej napaści na ratownika, dziewczyna w końcu przyzna się do oszustwa i potwierdzi, iż wcale nie jest córką Góry, gdy on nie doniesie na nią na policję. Mimo iż tego będzie chciała jego żona!

A co więcej, Artur pozwoli jej do nich wrócić, co nie zbyt dobrze podziała na ciężarną Górską, która już mocno przeżyje samo jej pojawienie się w ich życiu, obarczone już wcześniejszym kłamstwem męża. A co dopiero atak na niego i powrót oszustki do ich domu. Aż w końcu w 679 odcinku „Na sygnale” nie wytrzyma i zacznie się gorzej czuć, co w jej stanie błogosławionym będzie szalenie niebezpieczne!

Tragiczny wybór Góry w 679 odcinku „Na sygnale”!

A pech sprawi, że w 679 odcinku „Na sygnale” Góra nie będzie mógł pomóc swojej ciężarnej żonie, gdyż tego dnia będzie akurat na dyżurze, w trakcie którego będzie pomagał starszej schorowanej pacjentce. Seniorka będzie skarżyć się na duszności i ból zamostkowy, co również będzie straszliwie niebezpieczne nie tylko dla jej zdrowia, ale i życia, przez co ratownik nie będzie mógł jej zostawić. Mimo iż w 679 odcinku „Na sygnale” i w jego domu rozegra się prawdziwy dramat, a narażone zostaną aż 3 życia – jego żony i jeszcze nienarodzonych bliźniaków!

Artur straci żonę i nienarodzone dzieci przez Katię w 679 odcinku „Na sygnale”?

Ale na szczęście w 679 odcinku „Na sygnale” ciężarna Beata nie zostanie sama, gdyż w ich domu wciąż będzie przebywać Katia. I to właśnie ona rzuci się na pomoc Górskiej! „Córka” Góry zmierzy ciśnienie ciężarnej, a gdy będzie ono krytyczne, to natychmiast zadzwoni po karetkę.

Tym bardziej, że żona Artura będzie z każdą chwilą słabnąć. Do tego stopnia, że aż straci przytomność! Czy w 679 odcinku „Na sygnale” uda się uratować ciężarną Beatę i nienarodzone bliźniaki? Czy pomoc nadejdzie na czas? A może oszustka Katia doprowadzi do kolejnej tragedii w życiu Góry i pozbawi go już naprawdę wszystkiego? Tego dowiemy się już niebawem!