Na sygnale, odcinek 602: Michał doprowadzi do śmierci pacjenta? Przekroczy wszelkie granice – ZDJĘCIA

W 602. odcinku „Na sygnale” Michał uratuje porwaną nastolatkę chorą na cukrzycę

W 602. odcinku „Na sygnale” Basia i Martyna zostaną wezwane przez podkomisarza Michała Korneta, który spowodował wypadek i pilnie potrzebuje pomocy dla bandyty. Zbir uprowadził chorą na cukrzycę szesnastoletnią Adę w drodze do szkoły i tylko on wie, gdzie jest przetrzymywana. Dziewczynie bez szybkiego podania leków będzie grozić śmierć.

- Dałem po hamulcach, a on skręcił i walnął z całym impetem w filar. A potem nie do końca pamiętam, bo wystrzeliła poduszka – powie dziewczynom Michał, kiedy przyjadą.

- Musimy go zwiotczyć, zaintubować i zabrać do szpitala - powie Basia.

- To mu da największe szanse na przeżycie - dopowie Martyna.

- Ale jeżeli go zaintubujecie, to nie będzie w stanie gadać, tak? - zapyta Michał, a gdy Basia potwierdzi, doda:

- Nie wiemy dokładnie, gdzie ją przetrzymuje… Wziął okup, a nie oddał dziecka. Akcja policyjna się posypała, a ja ruszyłem w pościg.

Michał złamie procedury w 602. odcinku „Na sygnale”

W 602. odcinku „Na sygnale” Michał „zapomni”, czym są ustalone procedury przesłuchań. Ada wzięła insulinę rano, więc jeżeli wpadnie w śpiączkę – może umrzeć. Porywacz dostanie w karetce drgawek. Martyna zdecyduje o podaniu diazepamu, ale Basia zaoponuje mówiąc, że po tym na pewno się nie wybudzi. Michał odbierze komunikat o jej stanie – chora nastolatka ma sensor – który będzie bardzo poważny, z ryzykiem śmierci włącznie. Basia tym bardziej będzie przeciwna podaniu diazepamu, ale Martyna stwierdzi, że porywacz też może umrzeć. Mężczyzna ocknie się, a Kornet od razu zacznie go przesłuchiwać.

- Mów, gdzie ona jest, gnido. Jeśli będziesz współpracował, to dostaniesz mniejszy wyrok. Gwarantuję ci, że jeśli ta dziewczyna zginie, to dopilnuję, żebyś nie dojechał do szpitala na czas.

Martyna będzie zdegustowana zachowaniem zarówno Basi, jak i Michała. Jego szczególnie, za groźby wobec pacjenta i jego krzyki. Ale to podziała i porywacz poda adres. Basia da Michałowi leki na hipoglikemię dla Ady i glukometr.

- Nie powinnaś łamać procedur – Martyna powie Basi.

- Od tego zależało życie tej dziewczyny. Gdybym miała wybierać - on czy ona, to wybór jest oczywisty - uzna Wszołkowa.

- Baśka, nie jesteś sędzią w tej sprawie tylko ratownikiem – Martyna zwróci jej uwagę.

- Przepraszam Martyna, ale ty potrafisz wyłączyć moralność i po prostu robić swoje? Bo ja nie! - wytłumaczy się Basia.

Michał dotrze do porwanej nastolatki w ostatniej chwili w 602. odcinku „Na sygnale”

W 602. odcinku „Na sygnale”, kiedy Marcin dotrze do niej, będzie nieprzytomna, sina, a jej puls będzie ledwo wyczuwalny. Zmierzy jej poziom cukru - karetka będzie musiała natychmiast do niej dojechać, zwłaszcza że porywacz zostanie już dowieziony do szpitala. Martyna i Basia natychmiast zabiorą się do ratowania życia Adzie, kiedy dotrą do niej i Michała. Potem zawiozą dziewczynę do szpitala.

