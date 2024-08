Na sygnale

Na sygnale, odcinek 595: Kuba śmiertelnie zatruje się nawozem?! Tego jeszcze żaden ratownik w Leśnej Górze nie przeżył!

W odcinku 595. serialu „Na sygnale" po wakacjach Kuba Szczęsny (Wojciech Zygmunt) będzie miał pecha - wypije przez pomyłkę nawóz do roślin. Natychmiast poczuje się fatalnie. Przerazi Wiktora Banacha (Wojciech Kukliński) i Piotra Strzeleckiego (Dariusz Wieteska), którzy rzucą się mu na ratunek. Będzie niebezpiecznie, ale do wypadku dojdzie w stacji, więc wszelka pomoc będzie na miejscu. Kubie zostanie podany tlen i co najmniej litr wody, by wypłukać z organizmu truciznę