Na sygnale, odcinek 593: Piotr uwięziony w piwnicy! Zostanie zamknięty z ofiarą szaleńca - ZDJĘCIA

Ratownicy trafią na psychopatę w 593. odcinku serialu „Na sygnale”

W 593. odcinku "Na sygnale" Strzelecki, Nowy i Wiktor zostaną wezwani do mężczyzny, który zasłabł trzymając się za serce. Telefon wykona jego sąsiadka, która nazwie go wspaniałym człowiekiem, robiącym cudowne przetwory. Wdowcem, którego córka zginęła w wypadku. Kiedy sąsiadka wezwała pogotowie, uciekł do domu. Ratownicy zrobią mu EKG, ale wszystko będzie w porządku poza podwyższoną temperaturą. Będą podejrzewać tętniaka rozwarstwiającego aorty. Podczas badania Piotr usłyszy dziwne odgłosy dochodzące z piwnicy.

- Skup się na pacjencie – powie mu Nowy.

- Właśnie skupiam się na pacjencie. Mówił, że nie ma piwnicy, a gdzie trzyma przetwory? - odpali Strzelecki i zacznie szukać wejścia do piwnicy.

Nowy uderzony w głowę i przykuty do kaloryfera omal nie zginie w 593. odcinku serialu „Na sygnale”

W 593. odcinku "Na sygnale" Piotr znajdzie wygłodzoną, roztrzęsioną dziewczynę, uwięzioną przez „przetworowego” psychopatę w piwnicy kilka miesięcy wcześniej, dopiero za trzecimi zamkniętymi drzwiami. Zawoła Wiktora, który zejdzie za nim na dół. Tymczasem w pokoju szaleniec uderzy Nowego laską w głowę, przykuje do kaloryfera, a pozostałych zamknie w piwnicy. Wiktor będzie usiłował wezwać policję, ale nie będzie zasięgu. Okaże się, że świr uwięził dziewczynę, bo była podobna do jego córki Kasi. Będzie usiłował zabić Nowego zakładając mu plastikowy worek na głowę, ale znowu zasłabnie i Gabryś poda mu lek, po którym mężczyzna zemdleje. A kajdanki otworzy wytrychem, który dostanie wcześniej w szpitalu od pacjenta przestępcy. Potem wezwie policję.

Uratowana dziewczyna będzie bliska śmierci w 593. odcinku serialu „Na sygnale”

W 593. odcinku "Na sygnale" dziewczyna, którą uratują Piotr, Wiktor i Nowy, będzie głodować od kilku dni. Okaże się, że przetrzymujący ją świr był jej wykładowcą:

- Chodził za mną i zapraszał do siebie. Mówił, że jestem podobna do jego córki. Chciał, żebyśmy się spotykali, a wtedy ja odmówiłam. Wtedy mnie tu zaprowadził i mnie tu zamknął. Twierdził, że to dla mojego dobra.

Roztrzęsioną ofiarę potrzebującą glukozy uda się uratować lekiem i… dynią w słoiku.

"Na sygnale" odcinek 593 „Kwestia zaufania” - środa, 11.09.2024, o godz. 21.55 w TVP2