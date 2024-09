Na sygnale, odcinek 590: Martyna nie będzie miała litości dla Piotra! Decydująca rozmowa Strzeleckich - ZDJĘCIA

Na sygnale, odcinek 594: Martyna wezwie do Piotra policję? Strzelecki będzie się dobijał do mieszkania!

"Na sygnale" odcinek 590 - środa, 4.09.2024, o godz. 21.55 w TVP2

Zdrada Piotra w 590 odcinku "Na sygnale" dobije Martynę, która początkowo nie da po sobie poznać, że wie o nim i Karolinie! Przed Strzelecką jednak trudne wyzwanie, bo całą trójką pracują przecież w bazie ratowników w Leśnej Górze, jeżdżą razem karetką do chorych, mają nocne dyżury.

Atak Martyny na Piotra w 590 odcinku "Na sygnale"

Zraniona Martyna w 590 odcinku "Na sygnale" w drodze z Piotrem do szpitala będzie się zachowywała tak, by okazać mu jak największych chłód. Nie zdoła nawet spojrzeć niewiernemu mężowi w oczy, bo będzie świadoma tego, że od dawna ją oszukuje. Podczas decydującej rozmowy Martyna zagai jednak Piotra o to, jak ładnie pachnie. Oczywiście nie dla niej. - To są te perfumy, które dostałeś ode mnie na walentynki?

- Co? No, chyba tak... - Trochę z nimi przesadziłeś... Ale w sumie fajnie, że w ogóle zacząłeś ich używać. Nigdy wcześniej tego nie robiłeś! - Czego? - Nie perfumowałeś się do pracy! No chyba, że dzisiaj jest jakiś specjalny dzień?

Piotr nie przyzna się Martynie do romansu z Karoliną w 590 odcinku "Na sygnale"

Po tych słowach Martyny w 590 odcinku "Na sygnale" Piotr będzie wiedział, że ten atak żony ma drugie dno. - Ja widzę, że ty celujesz we mnie z moździerza, ale naprawdę nie rozumiem, co się dzieje!

- Nic, zupełnie nie... To chyba, że chcesz mi coś powiedzieć...

- Ale co?

- To już chyba ty wiesz co! - krzyknie wściekła Martyna, która w 590 odcinku "Na sygnale" w ostatniej chwili powstrzyma się, by wygarnąć Piotrowi zdradę. Tymczasem Strzelecki nadal będzie grał niewiniątko.

- Naprawdę to jest najdziwniejsza rozmowa, jaką w życiu odbyliśmy! Wiem, że coś chcesz usłyszeć, że czymś cię zdenerwowałem, ale może podaj mi jakiś trop! - powie do żony.

W tym momencie Martyna w 590 odcinku "Na sygnale", po przyjeździe pod szpital w Leśnej Górze, kątem oka zauważy idącą parkingiem Karolinę.

- O wróciła, nasza gwiazda... Może ona podda ci jakiś trop, co?! Nie będzie miała pretensji o nic! W końcu tak ładnie pachniesz! - zakończy rozmowę Martyna.