Na dobre i na złe. Z kim Blanka wychowa Ninę w nowym sezonie? Fani już wybrali!

Na dobre i na złe, ostatni odcinek 959: Tylko Blanka zobaczy mężczyznę w kapturze, który zakradnie się do Leśnej Góry! To nie Mario - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Co dalej z Blanką i Radwanem w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach?

26 sezon "Na dobre i na złe" dobiegł już końca, za który produkcja oficjalnie podziękowała widzom na swoich profilach na Instagramie i Facebooku. Na oficjalnych profilach serialu pojawiło się wspólne zdjęcie lekarzy z Leśnej Górze z dyrektor Agatą Woźnicką (Emilia Komarnicka) na czele, obok której znaleźli się: Dominika (Paulina Gałązka), Aleś (Paweł Małaszyński), Iga (Anna Szymańczyk), Marcin Molenda (Filip Bobek), Gloria (Aleksandra Grabowska) i oczywiście Maks Beger (Tomasz Ciachorowski), a więc postacie, które w ostatnim czasie zdecydowanie wysunęły się na pierwszy plan! Poza dójką wielkich nieobecnych, co także widzowie od razu wytknęli produkcji "Na dobre i na złe"!

- A Blanka i Radwan to gdzie na zdjęciu? - spytała jedna z fanek.

Czy Mario zniknie z życia żony i córeczki w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej?

I nic dziwnego, bo choć 26 sezon "Na dobre i na złe" już się zakończył, to jeszcze nie umilkły echa ostatnich wydarzeń właśnie w życiu tej dwójki! A zwłaszcza w wątku Blanki i jej córeczki Niny, o którą Milewska zaczęła umierać ze strachu, gdy po przebudzeniu odkryła, że jej przy niej nie ma! I wówczas byłą przekonana, że za zniknięciem jej dziecka stoi Mario, ale na szczęście prawda okazała się inna, gdyż to ostatecznie Tretter (Piotr Gralicki) stanął za jej zniknięciem!

Dziewczynka wróciła do swojej matki, ale już nie została z nią w Leśnej Górze, gdyż na prośbę lekarki, Radwan ukrył je w bezpiecznym miejscu, aby Milewski ich nie odnalazł! Ale czy w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej faktycznie tak się stanie? Szczególnie, gdy gangster dowie się, że Nina jest jego córką, a nie Krzyśka?

Czy Blanka i Radwan będą w końcu razem w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach?

Widzowie "Na dobre i na złe" mają taką nadzieją, gdyż wielcy fani Blanki i Radwana ogromnie liczą na to, że scenarzyści w końcu wsłuchają się w ich prośby i w końcu sprawią, że ta dwójka będzie razem! Fani liczą na to, że to właśnie z Krzyśkiem, Milewska wreszcie na dobre zwiąże się w nowym sezonie po wakacjach i właśnie z nim wychowa malutką Ninę!

- Chcemy więcej Blanki i Radwana w następnym sezonie🥹❤️;

- Tak, dokładnie, popieram;

- Czekamy na rozwój sytuacji pomiędzy Blanką i Radwanem w kolejnym sezonie😍#TeamRadwan;

- Oj tak, czekam z niecierpliwością, nie mogę się doczekać 😍😍;

- Poproszę więcej Radwana i Blanki;

- Życzę Blance by sobie ułożyła życie sama lub u boku Radwana ;

- Czekam więcej na Blankę i Radwana ;

- Mam też nadzieję że... Mario też zniknie dla dobra Blanki i córeczki.

Oprócz tego, fani "Na dobre i na złe" chcieliby, aby z ich życia już na dobre zniknął i Mario, ale niestety to raczej nie będzie możliwe, gdyż badania na ojcostwo dziecka raczej nie pozostawią wątpliwości na to, że to właśnie on jest ojcem Niny!

I choć Milewski nie będzie kontaktował się z Blanką, to jednak jego żona będzie pewna, że będzie on czekał na odpowiedni moment, aby zabrać jej ich córeczkę, zgodnie z tym, co zapowiadała jej wcześniej jego siostra Weronika (Klaudia Łapot)! A zwłaszcza, gdy odkryje prawdę o Ninie, o którą sam tak będzie zabiegał przy pomocy Tomaszka (Antoni Sałaj)!