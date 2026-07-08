Na dobre i na złe. Wojna po porwaniu dziecka! Między Blanką a Mario dojdzie do ostrej wymiany zdań. Wszystko przez Ninę

Trudno wyobrazić sobie większy koszmar dla rodzica niż zniknięcie własnego dziecka. W takiej właśnie sytuacji znajdą się Blanka (Pola Gonciarz) oraz Mario (Marcin Korcz) w 996. odcinku. Od momentu porwania ich córeczki Niny (Rita Sobocińska) miną aż cztery dramatyczne doby, a śledztwo utknie w martwym punkcie. Brak jakichkolwiek postępów sprawi, że w ich domu dotychczasowy smutek błyskawicznie przerodzi się w ogromną frustrację i złość. Gdy emocje wezmą górę, między małżonkami dojdzie do ostrej wymiany zdań, która obnaży ich zupełnie odmienne podejścia do trwającego kryzysu.

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Poszukiwania na własną rękę

Zamiast załamywać ręce, Blanka postanowi przejąć inicjatywę. Ich prywatne mieszkanie w mgnieniu oka zmieni się w prawdziwy sztab kryzysowy. Młoda lekarka zacznie masowo drukować ogłoszenia ze zdjęciem zaginionej dziewczynki i planować wielką akcję na terenie całego miasta.

Widząc to, Mario natychmiast wkroczy do akcji i spróbuje okiełznać zapał żony. Przypomni jej, że policja wyraźnie odradzała publiczne nagłaśnianie sprawy w mediach, ponieważ porywacze pod wpływem paniki mogą posunąć się do ostateczności. Słowa męża zadziałają na Blankę jak płachta na byka. Kobieta nie wytrzyma i wykrzyczy mu prosto w twarz całą swoją wściekłość na opieszałość służb:

— Oni nic nie robią! Nic! Cztery dni! Gdyby od razu uruchomili Child Alert, to może by ją znaleźli! — wyrzuci z siebie rozżalona matka.

Porywacze mogą posunąć się do najgorszego

Dla Blanki każda uciekająca sekunda to krok bliżej do tragedii. W jej głowie zaczną kłębić się najczarniejsze scenariusze, podsycane dodatkowo informacjami, które znalazła w sieci. W trakcie kłótni z Mario zmasowany atak paniki sprawi, że lekarka całkowicie straci rezon i zaleje się łzami:

— Czytałam w internecie, że jak porywacze nie odzywają się w ciągu 48 godzin, to... Mogli wywieźć Ninę za granicę albo... — urwie w pół zdania, niezdolna do wypowiedzenia najgorszego.

Te bolesne słowa i potworny płacz żony natychmiast skruszą opór Mario. Mężczyzna zrozumie, że dalsza walka i upieranie się przy zdaniu policji nie mają sensu, gdy matka dziecka umiera z przerażenia. Zamiast dalszych dyskusji, mocno przytuli ukochaną i złoży jej poruszającą obietnicę:

— Znajdziemy ją. Obiecuję.

Kiedy i gdzie obejrzeć 999. odcinek "Na dobre i na złe"?

Czy małżeński sojusz zawarty w bólach pozwoli odnaleźć dziewczynkę, czy też podjęte pod wpływem impulsu działania przyniosą odwrotny skutek? O tym wszystkim widzowie przekonają się już niebawem. 999. odcinek „Na dobre i na złe” zostanie wyemitowany w środę, 30 września o godzinie 20:55 na antenie TVP2, wracając na ekrany z pełną siłą po wakacyjnej przerwie.

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