Na dobre i na złe, ostatni odcinek 959: Podejrzana postać będzie chciała zniszczyć szpital w Leśnej Górze w finale sezonu. Nie wyda się, kim będzie mężczyzna w kapturze? - ZDJĘCIA

Koniec Na dobre i na złe. To on zabierze córkę Blanki w ostatnim 959 odcinku i będzie stał za zaginięciem Niny - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 959 ostatni finał sezonu - środa, 28.05.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Ostatni 959 odcinku "Na dobre i na złe" wystawi nerwy widzów na ciężką próbę, bo szpital w Leśnej Górze stanie w obliczu najgorszego kryzysu od lat! Wiele będzie wskazywało na atak hakerski na placówkę.To nie przypadek, że kolejny raz wysiądzie prądu, całe zasilanie elektryczne, a do tego system bezpieczeństwa zacznie szaleć. Nie dość, że lekarze i pielęgniarki będą pracowali w ciemnościach, to jeszcze nie dostaną się do lodówek z lekami, kroplówkami i krwią dla pacjentów.

Czy w finale sezonu "Na dobre i na złe" Agata odkryje, kto stoi za awarią w Leśnej Górze?

To oznacza tylko jedno - w finale sezonu "Na dobre i na złe" życie wielu chorych będzie zagrożone. Nic dziwnego, że dyrektorka szpitala, Agata Woźnicka (Emilia Komarnicka) będzie bliska obłędu. Początkowo nieświadoma tego, że jest ktoś, kto stoi za chaosem w Leśnej Górze, że komuś bardzo zależy na tym, żeby wszystko zniszczyć. Także Agatę...

Maks Beger wśród podejrzanych o atak na Leśną Górę?

Na pewno źle jej życzy jedna osoba. Chodzi o Maksa Begera (Tomasz Ciachorowski), którego Agata wyrzuciła z pracy w strasznych okolicznościach! Ale czy to Beger na koniec sezonu "Na dobre i na złe" będzie tajemniczym hakerem?

Podejrzany bohater w ostatnim 959 odcinku "Na dobre i na złe"?

Co już wiadomo o bohaterze, który w ostatnim 959 odcinku "Na dobre i na złe" będzie oglądał na komputerze zapis ze szpitalnych kamer rejestrujących panikę wśród pacjentów i personelu? Mężczyzna będzie chował twarz pod kapturem. Odważy się jednak przyjść pod szpital, wtopi się w tłum zaniepokojonych pacjentów i ich rodzin, którzy zbiorą się przed budynkiem i będą spekulować co tak naprawdę się tam dzieje.

Tymczasem Agata w finale sezonu "Na dobre i na złe" podejmie trudne decyzje o zamknięciu SOR-u, wstrzymaniu przyjęć nowych pacjentów i przeniesieniu wszystkich chorych do innych szpitali. Póki problem awarii w Leśnej Górze nie zostanie rozwiązany.

Chaos w szpitalu pozwoli podejrzanemu hakerowi w ostatnim 959 odcinku "Na dobre i na złe" wejść do szpitala, niezauważony przez nikogo. Kim się okaże ten mężczyzna? I czy to naprawdę on wywoła gigantyczną awarię? Niestety nie wyjaśni się to w kończącym się sezonie serialu.