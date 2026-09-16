Na dobre i na złe, odcinek 997: Blanka oskarży Mario, że przez niego ich córka Nina została porwana! Prawda okaże się inna - ZWIASTUN

Blanka i Mario nie odzyskają córki w 997 odcinku "Na dobre i na złe". Co stało się z Niną?

Mała Nina nie odnajdzie w 997 odcinku "Na dobre i na złe"! Mimo że na miejscu tragedii w parku pojawi się spora grupa funkcjonariuszy, pies tropiący, drony, a nawet kamery termowizyjne, a śledztwo rozpoczną policjanci z komendy wojewódzkiej - Dorota Kowal (Magdalena Wróbel) i Radosław Biegun (Mateusz Lisiecki) - nie będzie żadnego śladu po córce Blanki i Mario!

Policyjny pies w 997 odcinku "Na dobre i na złe" niemal od razu podejmie trop i doprowadzi śledczych do drogi, przy której osoba, która porwała dziewczynkę, wsiadła do auta i odjechała. Ale porywacza nie uda się namierzyć! Podejrzanym o porwanie Niny stanie się Mario, który ma zatargi z mafią, wielu wrogów wśród gangsterów. D niedawna Milewski sam był przestępcą, ale poszedł na układ z policją i sfingował nawet swoją śmierć.

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Blanka zrzuci na Mario winę o porwanie Niny w 997 odcinku "Na dobre i na złe"

Podczas przesłuchania na posterunku załamana Blanka w 997 odcinku "Na dobre i na złe" usłyszy od Doroty Kowal pytania o męża i jego kryminalną przeszłość. Stanie się dla niej jasne, że to właśnie on może mieć coś wspólnego z zaginięciem Niny. Zacznie więc śledzić Mario i zobaczy go z podejrzanym mężczyzną z barze. Zaraz potem pojawią się tam policjanci, Kowal i Biegun, którzy uspokoją Blankę, że mają wszystko pod kontrolą.

Późnym wieczorem Blanka wróci do parku i w 997 odcinku "Na dobre i na złe" stanie twarzą w twarz z Mario. Z wściekłości i bezradności wykrzyczy mu, że to przez niego Nina zaginęła, że porwał ją ktoś z jego szemranej przeszłości!

- Co ty tu robisz? Przyjechałeś po swój drogi samochód, tak?

- Jak możesz?

- Jak mogę?! Wszystko przez tych twoich kolegów bandytów! To wszystko przez nich!

- To był mój wspólnik! Wspólnik! Sama mnie do niego zawiozłaś! Ty chyba nie myślisz, że to ja?

- Oczywiście, że myślę, że to ty! Że to wszystko przez ciebie! Przez to kim byłeś i kim nadal jesteś! Zejdź mi w ogóle z oczu! Zabieraj się stąd!

- Dosyć! Dosyć! - Mario ze łzami w oczach każe Blance przestać rzucać takie oskarżenia.

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Mario i Blanka na podsłuchu policji po porwaniu ich córki w 997 odcinku "Na dobre i na złe"

Ponieważ pogrążona w rozpaczy Blanka w 997 odcinku "Na dobre i na złe" nie zdoła wrócić do swojego mieszkania, noc spędzi w szpitalu w Leśnej Górze. Policjanci będą chcieli przesłuchać staruszkę, której lekarka udzieliła pomocy w parku, w momencie porwania Niny, lecz pacjentka po operacji nadal będzie w śpiączce farmakologicznej.

- Co z tym niby wspólnikiem mojego męża?

- Kontrolujemy sytuację - powie Dorota Kowal.

- Skąd wiedzieliście, że on tam jest? Przecież to jest niemożliwe.... Podsłuch? Ja też mam podsłuch?

- Jedź do domu. Odpocznij...

- Ja nie mogę jechać do pustego domu! Moje dziecko... Moja Ninka... - Blanka w 997 odcinku "Na dobre i na złe" będzie na granicy psychicznego obłędu.

Dziecko odnalezione w oknie życia w 997 odcinku "Na dobre i na złe". Czy to będzie Nina?

O poranku w 997 odcinku "Na dobre i na złe" policjantka Dorota przyjdzie do szpitala, obudzi Blankę i przekaże jej najnowsze życie. W oknie życia znaleziono dziewczynkę. Wiek około roku. Ale czy to będzie Nina? Niestety nie...

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Kiedy 997 odcinek "Na dobre i na złe" w TVP2?

Odcinek 997 "Na dobre i na złe" będzie miał premierę w środę, 16 września 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

Na dobre i na złe ZWIASTUN. Porwanie córki Blanki i powrót Wiktorii do Leśnej Góry

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