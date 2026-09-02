Na dobre i na złe. Pobity Mario znów sprowadzi na Blankę i ich córkę zagrożenie! Tak dojdzie do porwania Niny w nowym sezonie - ZWIASTUN

Wysoka cena tajemnicy Mario w 996 odcinku "Na dobre i na złe". Kto go pobije?

Straszliwy cios spadnie na Milewskich w 996 odcinku "Na dobre i na złe" po wakacjach! I to w chwili, kiedy pojawi się szansa na to, że Blanka i Mario wreszcie się pogodzą, zaczną wszystko od nowa, a najgorsze, co mogło ich spotkać, dawno już za nimi. Nic bardziej mylnego.

Koszmar zacznie się na początku nowego sezonu "Na dobre i na złe", kiedy Mario zjawi się w mieszkaniu Blanki z podbitym okiem. Ukryje przed żoną prawdę o tym, skąd te ślady pobicia na jego twarzy. I za tę tajemnicę zapłaci wysoką cenę. Blanka od razu zasypie męża pytaniami, co się stało, on będzie się starał uniknąć odpowiedzi, usprawiedliwiając swój stan treningiem.

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Na dobre i na złe ZWIASTUN. Blanka i Mario wrócą do siebie. Wtedy nagle stracą dziecko

- Kto cię pobił? - Nikt! Oberwałem na zajęciach. - Na jakich zajęciach?! - Z kickboxingu... Chodzę, żeby nie zardzewieć - wyjaśni Milewski. - Znowu się w coś wpakowałeś! - Blanka nie uwierzy w te zapewnienia. - Co mam zrobić? Poprosić mojego trenera, żeby do ciebie zadzwonił? Może mam przedstawić jakieś nagranie?... Czekaj, mam kartę klubową, chcesz?! Pracuję, zajmuję się dzieckiem cztery razy w tygodniu, jestem na każde twoje wezwanie, uprawiam sport, nie piję, nie palę... Co jeszcze mam zrobić, żebyś nie traktowała mnie jak przegrywa? - Nie kłam... - Mówię prawdę!!!

Kto będzie śledził Mario w 996 odcinku "Na dobre i na złe"?

Od słowa do słowa w 996 odcinku "Na dobre i na złe" po wakacjach wybuchnie kolejna awantura Milewskich, po której Mario zabierze Ninę i trzaśnie drzwiami. Na zewnątrz będzie na niego czekał podejrzany mężczyzna, na którego widok Milewski aż zblednie. Kiedy wróci z córka do domu, mająca wyrzuty sumienia Blanka przeprosi go za swoje zachowanie.

- Przepraszam, że tak na ciebie naskoczyłam rano... Masz rację. Nie możemy w kółko wracać do tego, co było... Doceniam, co dla nas robisz. - Naprawdę? - Tak…

Podejrzane telefony do Mario w 996 odcinku "Na dobre i na złe" przed porwaniem córki!

Pogodzona para zacznie się całować i w 996 odcinku "Na dobre i na złe" wyląduje razem w łóżku. Pełen nadziei na odzyskanie rodziny i żony Mario zapewni Blankę, że już nigdy nie nadużyje jej zaufania, nie narazi ich relacji i nie sprowadzi na nią i ich córkę zagrożenia. Blanka będzie marzyła tylko o tym, by między nimi już się ułożyło, by mroczna przeszłość byłego gangstera znów ich nie dopadła. Mario ciągle będzie ignorował uporczywe telefony z pewnego numeru. Byle tylko Blanka nic nie podejrzewała!

Kto porwie Ninę w 996 odcinku "Na dobre i na złe"? Zniknięcie córki to zemsta na Mario!

Sielanka u Milewskich w 996 odcinku "Na dobre i na złe" nie potrwa jednak długo. Następnego dnia Blanka wybierze się z córką do parku i zauważy starszą kobietę, która straci przytomność. A gdy lekarka podbiegnie, by udzielić chorej pomocy, zostawi małą Ninę samą w wózku. Wystarczy tylko chwila nieuwagi... Po kilku minutach karetka przyjedzie po staruszkę, a Blanka z przerażeniem odkryje, że Nina zniknęła!

Kto będzie stał za porwaniem córki Blanki i Mario w 996 odcinku "Na dobre i na złe"? Czy uprowadzenie dziecka to zemsta na Milewskim, który znów się naraził niebezpiecznym ludziom? To nie wyjaśni się od razu. Wkrótce jednak okaże się, że w porwaniu Niny maczał palce jeden z dawnych znajomych Mario.

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Kiedy 996 odcinek "Na dobre i na złe" po wakacjach w TVP2?

Odcinek 996 "Na dobre i na złe" widzowie TVP2 zobaczą w środę, 9 września 2026 r., o godz. 20.55.