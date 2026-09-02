La Promesa, odcinek 472: Santos znów zagrozi Verze, a Cruz urządzi scenę z powodu Adriana

Adriano odwiedza Catalinę. Cruz wpada w szał

Catalina zameldowała się z powrotem w La Promesie, by stać murem za Martiną, na którą padły oskarżenia o próbę pozbawienia życia hrabiego de Ayali. W 469. odcinku bohaterka wyszła z ukrycia w hangarze i wróciła do pałacowych komnat. Jej obecność w rezydencji umożliwi kolejne spotkanie z Adrianem.

Adriano złoży wizytę Catalinie, co doprowadzi Cruz do wściekłości. Markiza z trudem zniesie widok mężczyzny i jego ponowne próby zbliżenia się do jej pasierbicy. Wcześniej ich więź już generowała sporo kontrowersji – w 468. odcinku wyszło na jaw, że Adriano spieniężył naszyjnik Cataliny w celu uregulowania bankowych zaległości. Tym razem jego przyjście prawdopodobnie znów wywoła niepokoje w pałacu. Cruz na pewno nie przejdzie obok tego spotkania obojętnie.

Margarita zabiera córkę do sanatorium

To nie koniec echa decyzji podjętych przez hrabiego de Ayali. Zgodnie z jego zarządzeniem, Margarita wyjedzie z córką do sanatorium. Kobieta jest zmuszona ulec żądaniom hrabiego, choć cała sytuacja mocno daje jej się we znaki.

Sprawa hrabiego pozostaje kluczowym tematem w pałacowych korytarzach. W 471. odsłonie serialu Catalina usiłowała dowiedzieć się, kto stoi za próbą otrucia. Niedługo przedtem medyk potwierdził w badaniach, że hrabia przyjął dawkę cykuty. Podejrzenia Margarity padły na Martinę. To właśnie dlatego Catalina postanowiła wrócić do rezydencji – by osłonić kuzynkę przed oskarżeniami.

Vera i Lope zacieśniają więzi w 472. odcinku "La Promesy"

Ciekawe momenty czekają też Lopego i Verę. Oboje znajdą dla siebie jeszcze więcej czasu na wspólne rozmowy i bliskość. Choć między nimi ewidentnie iskrzy, sielankę psuje Santos, który nie kryje zazdrości o relację dziewczyny z kucharzem.

Wcześniej w serialu to Vera czuwała nad mocno poturbowanym Lopem. W 469. odcinku mężczyzna wznowił pracę po ataku wierzycieli, od których pożyczył pieniądze. Jego zobowiązania finansowe zostały ostatecznie uregulowane przez zarządcę majątku La Promesy. Obecnie kucharz i Vera spędzają razem coraz więcej chwil, co nie uchodzi uwadze poirytowanego Santosa.

Santos dręczy Verę w 472. odcinku "La Promesy". Lope na ratunek

Santos po raz kolejny nie da spokoju Verze. Jego bezczelne zachowanie wypływa z ogromnej zazdrości o rosnącą zażyłość dziewczyny z Lopem. Mężczyzna posunie się zdecydowanie za daleko, przez co sytuacja stanie się dla Very skrajnie niekomfortowa.

Na całe szczęście tuż obok znajdzie się Lope, który od razu pospieszy dziewczynie z pomocą. Kucharz nie pozwoli, by Santos nadal ją zadręczał. Ta zdecydowana interwencja najprawdopodobniej mocno zaogni i tak już napięte stosunki między oboma panami.

"La Promesa - pałac tajemnic", odcinek 472. Gdzie i kiedy transmisja?

Emisja 472. odcinka hiszpańskiej produkcji "La Promesa" zaplanowana jest na wtorek, 8 września 2026 roku. Start o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Najnowszy epizod pojawi się także w sieci na platformie TVP VOD.

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