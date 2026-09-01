Dziedzictwo, odcinek 1022: Aynur spali się ze wstydu przed Sinanem. Nie wiem, czy wyznała mu miłość [ZDJĘCIA]

Dziedzictwo odcinek 1022: Aynur w strachu przed reakcją Sinana

Poprzedni, 1021. epizod „Dziedzictwa” przyniósł sporo emocji, gdy Aynur po zażyciu nieodpowiedniego lekarstwa zaczęła zachowywać się bardzo swobodnie. W 1022. odcinku dziewczyna będzie usilnie starała się przypomnieć sobie, co dokładnie powiedziała Sinanowi. Nie uda jej się jednak złożyć w całość wszystkich fragmentów rozmowy. Największy lęk wzbudzi w niej myśl, że mogła zdradzić prokuratorowi swój od dawna skrywany sekret. Aynur nie będzie wiedziała, czy mężczyzna uznał jej słowa za majaczenie po lekach, czy potraktował je poważnie jako prawdziwe wyznanie. Brak kontroli nad tą sytuacją doprowadzi ją do tego, że prawdopodobnie zacznie unikać kontaktu z Sinanem.

Wewnętrzne rozdarcie Aynur w 1022. odcinku Dziedzictwa

Dziewczyna już od jakiegoś czasu stara się wmówić sobie, że związek z Kivancem to dobra decyzja. W 1013. odcinku „Dziedzictwa” zgodziła się nawet wyjść za niego, chociaż w głębi serca wciąż myślała o Sinanie. Jej wątpliwości absolutnie nie zniknęły wraz z upływem czasu. Aynur jednak nie wie, że jej obawy są bezpodstawne – prokurator potajemnie darzy ją uczuciem, a jej spontaniczne zachowanie z poprzedniego odcinka wyjątkowo mu się spodobało.

Kiedy premiera 1022. odcinka serialu Dziedzictwo?

Turecką telenowelę „Dziedzictwo” można śledzić każdego dnia o godzinie 16:00 na kanale TVP1. Emisja 1022. odcinka zaplanowana jest na piątek, 4 września 2026 roku. Wszystkie wyemitowane w telewizji epizody trafiają również do internetu i są dostępne w serwisie TVP VOD.

Dziedzictwo: O czym opowiada turecki hit? Obsada serialu

„Dziedzictwo” (w oryginale Emanet) to pełna emocji produkcja opowiadająca o miłości, stracie i walce o dobro dziecka. Po śmierci rodziców chłopiec o imieniu Yusuf zamieszkuje ze swoim surowym wujem, Yamanem. Sytuacja zmienia się, gdy w ich życiu zjawia się skromna ciotka Yusufa, Seher. Początkowa wrogość i intrygi z czasem przeradzają się w uczucie, a relacja opiekunów staje się oparciem dla chłopca.

W późniejszych sezonach dochodzi do wielkiego dramatu. Yaman Kırımlı traci życie, a obowiązek opieki nad małym Yusufem przejmuje Nana Maryam.

Później sytuacja Nany mocno się komplikuje, gdyż grozi jej deportacja. Wtedy na jej drodze staje Poyraz, który decyduje się na fikcyjny ślub, by uchronić kobietę przed wyjazdem i zapewnić Yusufowi stabilność. To aranżowane małżeństwo przynosi jednak nowe wyzwania, napięcia i powoli rodzące się głębokie relacje.

W obsadzie serialu znaleźli się między innymi:

Halil İbrahim Ceyhan wcielający się w Yamana Kırımlı,

Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı,

Nanuka Stambolishvili grająca Nanę,

Nik Xhelilaj w roli Poyraza,

Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf.

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