Dziedzictwo, odcinek 1019: Szantaż i brutalne ultimatum. Poyraz w potrzasku - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 1019: Poyraz wpadnie w pułapkę Sedata

W 1019. odcinku "Dziedzictwa" (emisja 1 września 2026 roku) Sedat postanowi odegrać się na Poyrazie za jego rezygnację z nielegalnych walk. Bezwzględny organizator złoży niespodziewaną wizytę w warsztacie Kilica, przyprowadzając ze sobą ciężko pobitego mężczyznę. Przyjaciel Merta natychmiast zaalarmuje swojego szefa o zaistniałej sytuacji.

Kiedy Poyraz dotrze na miejsce, jego zdumienie na widok nieproszonych gości szybko ustąpi miejsca wściekłości. Sedat z zimną krwią wytłumaczy mu, że pobity chłopak to narzędzie do zniszczenia jego życia.

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- Ty w moim warsztacie? A to kto? Co on tu robi? - spyta Poyraz.

- To mój drogi, Poyrazie jest twój bilet za kratki - uśmiechnie się Sedat.

- O czym mówisz? - zdziwi się Kilic.

- Przelałem ci pieniądze, a ty podpisałeś umowę na walkę. Myślałeś, że skoro walka jest nielegalna, to umowa nic nie znaczy. Zapomniałeś o mojej przykrywce. Ten bokser zezna, że podczas legalnej walki straciłeś nad sobą panowanie i omal nie zatłukłeś go na śmierć. Ludzie, którzy wbiegli na ring, ledwo zdołali go uratować. Ma nawet obdukcję. Nawet to, że oddałeś pieniądze, zadziała na twoją niekorzyść. Policja uzna, że najpierw pobiłeś faceta, a potem przestraszyłeś się konsekwencji i zwróciłeś kasę. Mam świadków. Ile dostanie recydywista za ciężkie uszkodzenie ciała? Czekaj. Nie licz. 3 lata - oświadczy mu Sedat.

Okrutne ultimatum. Poyraz z "Dziedzictwa" bez wyjścia

Słowa Sedata doprowadzą Poyraza do ostateczności – w 1019. odcinku "Dziedzictwa" Kilic rzuci się z pięściami na szantażystę. Szef nielegalnych walk pozostanie jednak niewzruszony i przedstawi jedyną drogę ucieczki przed trzema latami w więzieniu.

- Ty draniu! Zniszczę cię - zapowie mu Poyraz.

- Spokojnie wicher. Wpadłeś w pułapkę. Mam propozycję 10 walk i jesteśmy kwita. Odrobisz dług, a ja dam ci spokój. Albo kolejne 3 lata z dala od rodziny albo 10 walk. Wybór należy do ciebie. Masz godzinę - Sedat postawi sprawę jasno.

W tym momencie dotrze do Poyraza, że stracił kontrolę nad własnym losem. Perspektywa długiej rozłąki z ukochaną Naną sprawi, że nie będzie widział innej opcji niż posłuszeństwo.

- Nie mam wyjścia - uzna Kilic.

Kilic zgodzi się na 10 walk. Złamie obietnicę daną Nanie

Zmuszony do uległości, Poyraz szybko przekaże Sedatowi swoją decyzję. Mert, widząc kapitulację przyjaciela, spróbuje jeszcze wyperswadować mu powrót do klatki, ale jego starania spełzną na niczym.

- Zdecydowałeś? - spyta Sedat.

- Przyjdę jutro. Stoczę pierwszą walkę. A potem kolejną. Kiedy będzie po wszystkim, znikniesz z mojego życia - zapowie mu Poyraz.

Decyzja o stoczeniu 10 walk będzie miała jednak poważne konsekwencje dla życia prywatnego bohatera. W 1019. odcinku serialu "Dziedzictwo" Poyraz będzie musiał ukrywać brutalną prawdę przed Naną, która wcześniej błagała go o porzucenie niebezpiecznego zajęcia. Kłamstwo prędzej czy później zrujnuje ich relację.