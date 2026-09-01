Panna młoda, odcinek 194. Nusret bezlitosny dla Beyzy. Padną bolesne słowa

Co przyniesie 194. odcinek "Panny młodej"?

"Panna młoda" zadebiutowała na antenie TVP2 20 stycznia 2026 roku, zajmując miejsce po "Miłości i nadziei". Turecka produkcja kręcona nad Bosforem wystartowała oryginalnie w 2024 roku. Jakie losy czekają bohaterów tym razem? Poniżej prezentujemy streszczenie 194. epizodu.

Streszczenie 194. odcinka "Panny młodej". Emisja we wtorek 9 września 2026

W 194. odsłonie tureckiej produkcji "Panna młoda", Hancer oraz Melih odwiedzają Engina i Silę. W międzyczasie pojawia się Cihan, który przekazuje Enginowi rozszyfrowaną, ostatnią wiadomość e-mail od Yasemin. Z kolei Nusret ostro krytykuje Beyzę, wytykając jej, że kompletnie nie sprawdza się w roli matki. Tymczasem Engin dochodzi do wniosku, że odzyskana wiadomość ma bezpośredni związek z tragiczną śmiercią jego siostry.

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Obsada "Panny młodej". Aktorzy występujący w tureckiej telenoweli

W głównych rolach na ekranie możemy podziwiać Talyę Çelebi (Hançer) oraz Türkseve (Cihan). W pozostałych rolach występują m.in.:

Can Tarakçı jako Cemil,

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,

Günnur Adıgüzel jako Gülsüm,

Elif Çapkin jako Yonca,

Ceren Yuksekkaya jako Derya,

Sidal Damar jako Sinem,

Günes Ebrar Özgül jako Mine,

Türker Kantar jako Emir,

Çisel Kuskan jako Beyza,

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.

Ile odcinków ma "Panna młoda"? Kiedy finał w Polsce?

Turecka telenowela "Panna młoda" to bardzo rozbudowany format. Złożona z trzech sezonów, liczy aktualnie aż 325 oryginalnych epizodów, z których każdy trwa blisko dwie godziny. Polska dystrybucja dzieli je jednak na krótsze części, co oznacza, że liczba odcinków na naszym rynku będzie mniej więcej dwa razy większa. Warto zauważyć, że w Turcji serial jest nadal produkowany, przez co docelowa liczba epizodów pozostaje nieznana. Z tego względu na polski finał widzowie będą musieli poczekać bardzo długo – historia Hançer i Cihana to wieloletnia produkcja.

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