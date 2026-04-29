Na dobre i na złe, odcinek 993: Mario zdradzi Tretterowi swoje prawdziwe intencje! Przyzna się, co tak naprawdę zamierza

"Na dobre i na złe" odcinek 993 - środa, 13.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 993 odcinku "Na dobre i na złe" Blanka weźmie sobie wolne w pracy, ale finalnie i tak zjawi się w Leśnej Górze, aby pomóc ciężarnej pacjentce z kardiomiopatią, u której akurat zacznie się wyjątkowo trudny poród. Milewska znów zostawi córkę pod opieką Maria, który oczywiście chętnie zajmie się dzieckiem. Tyle tylko, że wówczas Nina niespodziewanie zacznie gorączkować.

Oczywiście, w 993 odcinku "Na dobre i na złe" zaniepokojony Mario od razu przywiezie córkę do Leśnej Góry, gdzie trafi ona pod opiekę Trettera. Stefan zajmie się dzieckiem, a przy okazji postanowi skorzystać z okazji i odbyć z jego ojcem poważną rozmowę.

Przyciśnięty do muru Mario otworzy się przed Stefanem w 993 odcinku "Na dobre i na złe"!

W 993 odcinku "Na dobre i na złe" Tretter jak podaje swiatseriali.interia.pl nie będzie owijał w bawełnę i prosto z mostu zapyta Milewskiego o jego prawdziwe zamiary. Bojowa postawa Stefana mocno zaskoczy Maria, ale pediatra będzie miał swoje powody, aby tak uparcie go przesłuchiwać.

- Czego chcesz od Blanki? - zapyta prosto z mostu Stefan.

- Słucham? - zdziwi się Mario.

- Chcę wiedzieć, dlaczego i po co wróciłeś... I co zamierzasz? - Tretter postawi sprawę jasno.

- Dosyć pan bezpośredni... - zauważy Milewski.

- Nie pozwolę jej skrzywdzić, jest dla mnie jak córka - zapowie mu pediatra.

W tym momencie w 993 odcinku "Na dobre i na złe" Mario odsłoni przez Stefanem swoje prawdziwe oblicze i poprosi, aby Tretter dał mu kredyt zaufania. Tym bardziej, że obojgu będzie zależało im na tym samym, a więc na dobru zarówno Blanki, jak i Niny.

- Niech pan mi zaufa - poprosi go Mario.

- A, tak. Zaufa... - zakpi Stefan.

- (...) Panie doktorze... Kocham je. Obie. Zawsze chciałem dobra Blanki. Teraz mam też córkę. Zrobię wszystko, żeby były bezpieczne... - zapewni go Milewski.

Tak Milewski zdobędzie zaufanie Trettera w 993 odcinku "Na dobre i na złe"!

Jednak w 993 odcinku "Na dobre i na złe" Stefan tak łatwo nie zaufa byłemu gangsterowi. Szczególnie, że dokładnie będzie znał jego przeszłość, w tym także będzie pamiętał jego sfingowaną śmierć i to, jak musiał się ukrywać przed groźnymi bandytami. Ale wtedy Mario powie coś, co diametralnie zmieni pogląd Trettera!

- Sądzi pan, że to możliwe? - dopyta Tretter.

- O tym nie będą świadczyć moje deklaracje, tylko to, co robię - zapowie Milewski, czym w 993 odcinku "Na dobre i na złe" wywrze na Stefanie naprawdę ogromne wrażenie. Do tego stopnia, że zdobędzie zaufanie pediatry.

12