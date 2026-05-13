Na dobre i na złe, odcinek 993: Koszmar Marii powróci. Michał będzie jej bronił przed okrutnym Jakubem - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2026-05-13 20:54

W 993 odcinku "Na dobre i na złe" Maria (Sylwia Achu) znów stanie twarzą w twarz ze swoim oprawcą! Jakub Dobry (Mateusz Kmiecik) wróci do szpitala w Leśnej Górze ze względu na pacjentkę, którą niedawno operował. Wręczy Marii kwiaty i będzie zachowywał się tak, jakby nic się nie stało. Na widok gwałciciela Maria wpadnie w panikę. I wtedy w jej obronie stanie Michał (Mateusz Janicki), wiedząc, że Dobry skrzywdził jego dziewczynę. Jakby tego było mało zwyrodnialec w 993 odcinku "Na dobre i na złe" postanowi zostać w Leśnej Górze. na dłużej. Poznaj szczegóły.

Maria (Sylwia Achu) w białym kitlu i żółtym topie stoi po lewej, spoglądając w prawo z zaniepokojeniem. Obok niej Michał (Mateusz Janicki) w niebieskim stroju medycznym z plakietką, patrzy na Jakuba (Mateusz Kmiecik), który odwrócony plecami, trzyma bukiet fioletowych kwiatów. Dowiedz się więcej o Super Seriale.
Na dobre i na złe odc. 993. Maria (Sylwia Achu), Michał (Mateusz Janicki) Na dobre i na złe odc. 993. Maria (Sylwia Achu), Michał (Mateusz Janicki) Na dobre i na złe, odcinek 993: Koszmar Marii wcale się nie skończy! Michał rzuci się na Jakuba, kiedy pozna plany gwałciciela - ZDJĘCIA Na dobre i na złe odc. 993. Maria (Sylwia Achu), Jakub Dobry (Mateusz Kmiecik)
Galeria zdjęć 27

"Na dobre i na złe" odcinek 993 - środa, 13.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Zgwałcona Maria w 993 odcinku "Na dobre i na złe" znów przeżyje koszmar, kiedy do Leśnej Góry wróci Jakub Dobry! Były kochanek lekarki, który niedawno ją zgwałcił. przyjedzie z Krajowa na konsultację do pacjentki, u której wykonał wcześniej operację serca. I skorzysta z okazji, żeby zobaczyć się z Marią. Na widok gwałciciela doktor Malewicz będzie w szoku. Z trudem powstrzyma się przed krzykiem, ale zażąda, żeby Jakub zostawił ją w spokoju!

- Miałeś tu nie przyjeżdżać! Zostaw mnie!

- Nie mogłem sobie odmówić… No co ty…?

Zobacz też: Koniec Na dobre i na złe. Gloria i Beger znów razem w ostatnim 995 odcinku! Połączy ich nagła śmierć! - ZDJĘCIA

Michał będzie bronił Marii przed Jakubem w 993 odcinku "Na dobre i na złe"

Przerażenie Marii w 993 odcinku "Na dobre i na złe" od razu zauważy Michał, który stanie w końcu w jej obronie. - Niech pan odejdzie! Odejdź! - Wilczewski z każdą chwilą będzie bliski wybuchu. 

- Nie jesteśmy na ty!

- Idź stąd... Czego nie zrozumiałeś?!

Na dobre i na złe. Brutalny atak Jakuba na Marię! Wpuści go do mieszkania i wtedy rozegra się dramat

Zawada zada Jakubowi niewygodne pytania o Marię w 993 odcinku "Na dobre i na złe"

Wyrachowany i bezczelny Jakub nie posłucha Michała w 993 odcinku "Na dobre i na złe"! Choć ich konfrontacja przyciągnie uwagę niemal całego szpitala, Dobrego humor nie opuści. Nawet gdy Kamil Zawada (Jakub Szlachetka), który pracował kiedyś z Jakubem w Krakowie, zacznie zadawać niewygodne pytania.

- Dlaczego Maria tak dziwnie na ciebie reaguje?

- Dziwnie? Nigdy nie posprzeczałeś się ze swoją? A nie, ty nie! Jak ty to robisz, że śpisz ze wszystkimi i żadna nie ma do ciebie pretensji?

- Jestem szczery w uczuciach... I zawsze pytam o zgodę.

- Przecież to tak nie działa… Facet zdobywa, a kobieta ulega!

- To z Marią chyba ci coś nie wyszło...

- Wracamy do siebie, to trochę iskrzy… - Jakub uroi sobie, że po tym jak zgwałcił Marię znów będą razem. 

Gwałciciel Marii nowym ordynatorem w Leśnej Górze w 993 odcinku "Na dobre i na złe"?

Na tym jednak nie koniec, bo w 993 odcinku "Na dobre i na złe" Dobry ujawni Kamilowi, że myśli o zmianie pracy i przeprowadzce do Leśnej Góry. Bez Marii jego życie i kariera w Krakowie nie będą miały sensu. Ale Jakub będzie mierzył wysoko. Nie wystarczy mu posada kardiochirurga w szpitalu. Jemu będzie się marzył fotel szefa oddziału! 

- Odkąd ty i Maria odeszliście, jestem tam jak piąte koło u wozu. Porzucony i samotny…

- Chcesz przejść do Leśnej Góry?

- Musiałby mnie Beger zrobić ordynatorem. Ale jak ładnie poprosi

Michał rzuci się na Jakuba przed szpitalem w 993 odcinku "Na dobre i na złe"

Na wieść o planach Jakuba w 993 odcinku "Na dobre i na złe" Michał rzuci się na niego z pięściami. Żądając kolejny raz, żeby wyjechał z Leśnej Góry i nigdy nie wracał, nie pokazywał się więcej Marii na oczy. Na szpitalnym parkingu dojdzie do konfrontacji, która wymknie się spod kontroli. Michał chwyci Jakuba i z impetem powali na maskę samochodu.

Na dobre i na złe, odcinek 993: Koszmar Marii powróci. Michał będzie jej bronił przed okrutnym Jakubem - ZDJĘCIA
Galeria zdjęć 27
Kochaj albo Rzucaj - Podcasty VOX FM
Zygmunt oszukał Dorotę i zniknął! KOCHAJ ALBO RZUCAJ
Kochaj albo Rzucaj - Podcasty VOX FM
Mediateka.pl