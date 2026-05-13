Na dobre i na złe, odcinek 993: Koszmar Marii powróci. Michał będzie jej bronił przed okrutnym Jakubem - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 993 - środa, 13.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Zgwałcona Maria w 993 odcinku "Na dobre i na złe" znów przeżyje koszmar, kiedy do Leśnej Góry wróci Jakub Dobry! Były kochanek lekarki, który niedawno ją zgwałcił. przyjedzie z Krajowa na konsultację do pacjentki, u której wykonał wcześniej operację serca. I skorzysta z okazji, żeby zobaczyć się z Marią. Na widok gwałciciela doktor Malewicz będzie w szoku. Z trudem powstrzyma się przed krzykiem, ale zażąda, żeby Jakub zostawił ją w spokoju!

- Miałeś tu nie przyjeżdżać! Zostaw mnie!

- Nie mogłem sobie odmówić… No co ty…?

Michał będzie bronił Marii przed Jakubem w 993 odcinku "Na dobre i na złe"

Przerażenie Marii w 993 odcinku "Na dobre i na złe" od razu zauważy Michał, który stanie w końcu w jej obronie. - Niech pan odejdzie! Odejdź! - Wilczewski z każdą chwilą będzie bliski wybuchu.

- Nie jesteśmy na ty!

- Idź stąd... Czego nie zrozumiałeś?!

Na dobre i na złe. Brutalny atak Jakuba na Marię! Wpuści go do mieszkania i wtedy rozegra się dramat

Zawada zada Jakubowi niewygodne pytania o Marię w 993 odcinku "Na dobre i na złe"

Wyrachowany i bezczelny Jakub nie posłucha Michała w 993 odcinku "Na dobre i na złe"! Choć ich konfrontacja przyciągnie uwagę niemal całego szpitala, Dobrego humor nie opuści. Nawet gdy Kamil Zawada (Jakub Szlachetka), który pracował kiedyś z Jakubem w Krakowie, zacznie zadawać niewygodne pytania.

- Dlaczego Maria tak dziwnie na ciebie reaguje?

- Dziwnie? Nigdy nie posprzeczałeś się ze swoją? A nie, ty nie! Jak ty to robisz, że śpisz ze wszystkimi i żadna nie ma do ciebie pretensji?

- Jestem szczery w uczuciach... I zawsze pytam o zgodę.

- Przecież to tak nie działa… Facet zdobywa, a kobieta ulega!

- To z Marią chyba ci coś nie wyszło...

- Wracamy do siebie, to trochę iskrzy… - Jakub uroi sobie, że po tym jak zgwałcił Marię znów będą razem.

Gwałciciel Marii nowym ordynatorem w Leśnej Górze w 993 odcinku "Na dobre i na złe"?

Na tym jednak nie koniec, bo w 993 odcinku "Na dobre i na złe" Dobry ujawni Kamilowi, że myśli o zmianie pracy i przeprowadzce do Leśnej Góry. Bez Marii jego życie i kariera w Krakowie nie będą miały sensu. Ale Jakub będzie mierzył wysoko. Nie wystarczy mu posada kardiochirurga w szpitalu. Jemu będzie się marzył fotel szefa oddziału!

- Odkąd ty i Maria odeszliście, jestem tam jak piąte koło u wozu. Porzucony i samotny…

- Chcesz przejść do Leśnej Góry?

- Musiałby mnie Beger zrobić ordynatorem. Ale jak ładnie poprosi…

Michał rzuci się na Jakuba przed szpitalem w 993 odcinku "Na dobre i na złe"

Na wieść o planach Jakuba w 993 odcinku "Na dobre i na złe" Michał rzuci się na niego z pięściami. Żądając kolejny raz, żeby wyjechał z Leśnej Góry i nigdy nie wracał, nie pokazywał się więcej Marii na oczy. Na szpitalnym parkingu dojdzie do konfrontacji, która wymknie się spod kontroli. Michał chwyci Jakuba i z impetem powali na maskę samochodu.

