Na dobre i na złe, odcinek 991: Iga nie odzyska mowy! Pojawi się kolejny problem i nigdy nie będzie mówić?  

"Na dobre i na złe" odcinek 991 - środa, 29.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 991 odcinku "Na dobre i na złe" Iga wciąż nie odzyska mowy! I choć od jej operacji skomplikowanego tętniaka wrzecionowatego mózgu, która na szczęście przebiegnie zgodnie z planem i jej wypadku na OIOM-ie, do którego dojdzie tuż po wybudzeniu, minie już trochę czasu. Ale przecież Bart (Piotr Głowacki) da Alesiowi (Paweł Małaszyński) jasno do zrozumienia, że może go minąć naprawdę sporo. Jednak niestety przygotuje to także na to, że Kaczorowska już wcale nie będzie mówić.

A co gorsza, nie będzie wiadomo, czy wpływ na to będzie mieć właśnie sam zabieg, czy wypadek, do którego dojdzie, gdy pielęgniarki nie upilnują Igi na OIOM-ie, w efekcie czego lekarka upadnie na podłogę po nagłym wstaniu z łóżka. Oczywiście, kobiety od razu rzucą jej się na pomoc, ale że nikogo nie będzie przy niej przy wybudzeniu, to nikt nie będzie w stanie stwierdzić, od kiedy Kaczorowska nie będzie mówić. I niestety w 991 odcinku "Na dobre i na złe" to się nie zmieni.

Kolejne zmartwienia Igi w 991 odcinku "Na dobre i na złe"!

W 991 odcinku "Na dobre i na złe" Kaczorowska wciąż będzie mieć poważne problemy z mówieniem i nie będzie w stanie komunikować się tak, jak przed operacją. Oczywiście, Idze pozostanie zdolność pisania, dzięki czemu będzie szło się z nią dogadać, ale wiadomo, że nie będzie to to samo. A to wcale nie będzie koniec problemów...

Wszystko przez to, że w 991 odcinku "Na dobre i na złe" Iga jeszcze na poważnie zacznie martwić się o Klemi (Weronika Walasiewicz). Mimo świństwa, jakie zrobiła jej "przyjaciółka" z podaniem narkotyków, które lekarka przedawkowała, w efekcie czego straciła przytomność, a wcześniej popełniła poważne błędy w sztuce lekarskiej. Ale Kaczorowska będzie zdania, że dziewczyna i tak nie powinna za to odpowiadać karnie, skoro zrobi to przez Igora (Jan Litvinovitch). Tym bardziej, że to właśnie on wszystko zaplanuje, a ona tylko wykona!

Czy Kaczorowska w końcu odzyska mowę w 991 odcinku "Na dobre i na złe"?

Jak w 991 odcinku "Na dobre i na złe" to wydarzenie wpłynie na zdrowie Igi? Czy tylko je pogorszy? A może wręcz przeciwnie, przyczyni się do tego, że Kaczorowska jednak odzyska mowę, która w tej sytuacji będzie jej szalenie potrzebna?

Czy w 991 odcinku "Na dobre i na złe" Kaczorowska w końcu będzie mogła mówić? A może już tak jej zostanie? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!

25