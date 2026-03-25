Na dobre i na złe, odcinek 988: Aleś dowie się o wypadku Igi tuż po operacji tętniaka. Bart przekaże mu złe wieści - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 988 - środa, 8.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 988 odcinku "Na dobre i na złe" Iga w końcu odzyska przytomność po operacji tętniaka mózgu, który pęknie jej po konfrontacji z Klemi (Weronika Walasiewicz). Na szczęście, Kaczorowska przeżyje zabieg, ale tuż po nim będzie straszliwie zdezorientowana. Do tego stopnia, że od razu spróbuje wstać z łóżka i znów uciec, ale tym razem nie da rady!

W 988 odcinku "Na dobre i na złe" skołowana lekarka spadnie z łóżka, po czym jak podaje swiatseriali.interia.pl zaleje się krwią. Wówczas do jej sali natychmiast wbiegną pielęgniarki, gdyż w tym samym czasie rozlegnie się alarm. Kobiety natychmiast podniosą Igę, po czym się nią zaopiekują. Ale to wcale jej nie uspokoi, wbrew zapewnieniom Anny!

- Jak ją podniosłyśmy, to się uspokoiła. Powyrywała sobie wszystko. Musiałyśmy ją przebrać, bo się zalała krwią. Jest wydolna oddechowo, dostała tlen - zrelacjonuje Alesiowi, Anna.

Aleś usłyszy dramatyczne wieści o Idze w 988 odcinku "Na dobre i na złe"!

Wszystko przez to, że tuż po rozmowie z pielęgniarką w 988 odcinku "Na dobre i na złe" Aleś wejdzie do sali Igi, gdzie szybko zorientuje się, że ukochana dalej nie wie, co się dzieje. Oczywiście, Zagajewski od razu spróbuje ja uspokoić, po czym pójdzie skonfrontować się z pielęgniarką, która go okłamie. I jak się okaże nie tylko w tym temacie!

- Posłuchaj, Bart zoperował ci tętniaka, wszystko poszło dobrze. W tej chwili jest 28 godzin po operacji, wybudziłaś się. Masz dobre ciśnienie i morfologię, CRP masz lekko podwyższone, ale to normalne po operacji. Wszystko idzie dobrze. Słyszysz? Potrzebujemy czasu. Wyzdrowiejesz! - zacznie zapewniać ją Zagajewski.

- Uderzyła się w głowę?! - zwróci się już do pielęgniarki.

- Nie wiemy... - przyzna Anna.

- Przecież była zaintubowana! - przypomni jej Aleś.

- Nie było mnie tylko minutę... - zacznie usprawiedliwiać się kobieta.

- Sama się rozintubowała?! Spadła z łóżka? Przecież to jest pacjentka po operacji! Jak mogło do tego dojść?! - wybuchnie lekarz.

- Wyszłam do innego pacjenta... - wyjaśni Styczeń.

- To jest oddział intensywnej terapii! - przypomni jej Zagajewski.

Ale to w 988 odcinku "Na dobre i na złe" wcale nie będzie koniec złych wieści dla Zagajewskiego o jego ukochanej. A to dlatego, że z kolejnymi wyjdzie mu naprzeciw Bart. A co gorsza, nie będzie w stanie stwierdzić, czy są on konsekwencją operacji czy upadku, a także, czy w ogóle miną!

- Na tomografii nie widać krwawienia w mózgu ze szwów... A tego się obawiałem: że upadek, jeśli uderzyła się w głowę, mógł otworzyć pooperacyjne rany - wyjaśni Alesiowi, Artur.

- To dobrze, ale? - Zagajewski od razu domyśli się, że sprawa ma niestety głębsze dno i wcale się nie pomyli.

- Ma afazję - wyzna mu Bart.

- Jakiego typu? - dopyta Aleś.

- Wszystko rozumie, ale nie potrafi mówić. Uprzedzając twoje pytanie... Nie wiem, czy to efekt po operacji oponiaka, czy upadku z łóżka. Trzeba ją obserwować - podsumuje neurochirurg.

Zagajewski nie zostawi chorej Kaczorowskiej w 988 odcinku "Na dobre i na złe"!

Jednak na szczęście w 988 odcinku "Na dobre i na złe" Iga zachowa zdolność pisania i początkowo zacznie komunikować się z Alesiem właśnie w ten sposób. Tym bardziej, iż będzie świadoma tego, że nie może mówić, co kompletnie ją załamie...

- "Czy tak już będzie?" - zapyta go Iga.

- Afazja może się cofnąć, potrzeba czasu. To może być tylko reakcja na operację - wytłumaczy jej Aleś.

Do tego stopnia, że 988 odcinku "Na dobre i na złe" sama pozwoli Alesiowi od niej odejść, gdyż zda sobie sprawę, że to wszystko zmieni! Ale Zagajewski da jej jasno do zrozumienia, że nigdzie się nie wybierze, bo kocha ją niezależenie od tego! A jej diagnoza i tak będzie mogła minąć.

- "Nie musisz tu ze mną być" - napisze mu ukochana.

- Iga, ja chcę z tobą być - odpowie stanowczo Zagajewski.

- "Ale ja nie chcę" - odwdzięczy mu się Kaczorowska.

- Nie. Nie pozbędziesz się mnie tak łatwo - zapowie jej pediatra.

- "Jestem kaleką" - stwierdzi lekarka.

- Nie jesteś kaleką! Jestem przy tobie, kocham cię... - zapewni ją partner.

Na dobre i na złe. Aleś będzie walczył o życie Igi