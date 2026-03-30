Na dobre i na złe, odcinek 989: Romans Glorii i Kamila! Zemsta Begera przyniesie odwrotny skutek

"Na dobre i na złe" odcinek 989 - środa, 15.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2
W 989 odcinku "Na dobre i na złe" Maks zemści się nie tylko na Glorii, którą nakryje w jej mieszkaniu z Kamilem, ale i na samym kardiochirurgu. Beger nie tylko zabierze jej z oddziału swoją była kochankę, którą przeniesie do Michała (Mateusz Janicki) i poradni, ale także jak podaje swiatseriali.interia.pl sam wskoczy na jej miejsce przy operacjach razem z Zawadą, które na dodatek mu przejmie!
- Postanowiłem, że pomogę trochę, skoro Gloria jest zajęta w poradni - poinformuje go Beger.
- Poprosiłem Borysa, żeby mi asystował - wyjaśni Zawada.
- Doktor Jakubek ma dużo planowych zabiegów. Nie będzie ci przeszkadzało, jak będę głównym operatorem? - zapyta Maks, na co Kamil nie zaprotestuje.
W 989 odcinku "Na dobre i na złe" Beger będzie przekonany, że tym ruchem wyprowadzi rywala z równowagi. Ale mocno się zdziwi, bo Kamil pozostanie na ton niewzruszony, co z kolei zirytuje samego Maksa! A zwłaszcza, gdy Zawada w końcu się odezwie!
- I co? Nic nie powiesz? - spyta go Maks.
- Odwrócona trąba słonia to technika, którą obaj znamy. O czym tu gadać?... Sam kiedyś zauważyłeś, że nikt nie jest niezatapialny, więc nie będę się spierał z decyzjami dyrektora. Mogę się im tylko dziwić - odpowie mu Kamil.
- Uważasz, że postąpiłem nieracjonalnie? - wyrzuci mu dyrektor.
- Uważam, że jeśli twój rezydent boi się, że jego prowadzący może nie zaliczyć mu operacji, które zakończyły się sukcesem, to to nie jest dobrze dla szpitala, który potrzebuje stażystów i młodych lekarzy - wypali kardiochirurg, czym doprowadzi rywala do czerwoności.
Taki będzie finał randki Glorii i Kamila w 989 odcinku "Na dobre i na złe"!
Jednak on sam w 989 odcinku "Na dobre i na złe" zachowa profesjonalizm i ani na chwilę nie przerwie operacji. A tuż po niej zaprosi Glorię na randkę, której głównym tematem stanie się właśnie Maks!
- Może ja się niepotrzebnie czepiam. To przystojny facet, podziwiam go zawodowo i wiem, że chce mnie - wyzna mu Gloria.
- To, że ktoś wybrał ciebie, nie znaczy, że jesteś mu za to coś winna - wyjaśni jej Kamil.
Ale w 989 odcinku "Na dobre i na złe" nie tylko, gdyż równie prędko przejdą do aspektu relacji. A ta ich skończy się w łóżku!
- Wiesz, ilu facetów boi się zobowiązań? - rzuci Krasucka.
- Pierwsze słyszę - zakpi Zawada.
- Chcą mieć ciastko i zjeść ciastko - wytłumaczy Gloria.
- Ja chcę tylko zjeść - skwituje Kamil, po czym dojdzie między nimi do zbliżenia.
Krasucka odtrąci Zawadę po zbliżeniu w 989 odcinku "Na dobre i na złe"!
Aczkolwiek tuż po upojnych chwilach w 989 odcinku "Na dobre i na złe" emocje opadną. A przynajmniej u Glorii, która zda sobie sprawę z tego, że będzie z tego niezły kwas, gdy dowie się o tym Maks. Ale Kamil obieca jej dyskrecję.
- Jak się czujesz? - zapyta ją Zawada.
- W porządku... - powie niepewnie Krasucka.
- Wyrzuty sumienia? - dopyta Kamil.
- Trochę? - rzuci Gloria.
- Z powodu Begera? - domyśli się kardiochirurg.
- To go zrani, jak się dowie... - stwierdzi lekarka.
- Ja mu nie powiem... - zapewni ja kolega.
Szczególnie, że sam w 989 odcinku "Na dobre i na złe" będzie liczył na coś więcej od Glorii. Tyle tylko, że póki co ona jednak nie będzie chciała!
- Chcesz iść na randkę? - zapyta ją Kamil.
- Z tobą? - zdziwi się Gloria.
- Nie musisz się tak dziwić... - wyrzuci jej Zawada.
- Chyba nie. Na razie mam dosyć randkowania - da mu kosza Krasucka. Czy zatem Kamil zmieni zdanie i powie Maksowi prawdę? Dowiemy się już niebawem!