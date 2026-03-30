Na dobre i na złe, odcinek 989: Beger nakryje Glorię z Kamilem! Tak się zemści

"Na dobre i na złe" odcinek 989 - środa, 15.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 989 odcinku "Na dobre i na złe" Kamil wpadnie do Glorii, aby podrzucić jej materiały do nauki przed egzaminem na specjalizację. Zawada już będzie się zbierał, gdy jak podaje swiatseriali.interia.pl nagle rozlegnie się dzwonek do drzwi. Krasucka poprosi kolegę, aby je otworzył, gdyż będzie przekonana, że to pizza, którą chwilę wcześniej zamówiła Jednak prawda okaże się zupełnie inna!

- Otworzysz? To pewnie pizza - poprosi go Gloria.

Wszystko przez to, że po drugiej stronie w 989 odcinku "Na dobre i na złe" będzie stał Maks, który niezapowiedziane także postanowi odwiedzić Glorię. Jednak, gdy zobaczy w drzwiach Kamila, to szybko mu się odwidzi. Do tego stopnia, że zdradzony i urażony wbiegnie stamtąd jak poparzony!

- Gloria się uczy. Wchodź - zaprosi go Kamil.

- Nie będę wam przeszkadzał - zakomunikuje Maks, po czym odwróci się i odejdzie.

Gloria nie zdoła wytłumaczyć się Maksowi w 989 odcinku "Na dobre i na złe"!

W tym momencie w 989 odcinku "Na dobre i na złe" Gloria dołączy do Kamila i mocno się zdziwi, gdy nie będzie miał ze sobą pizzy. A co dopiero, gdy dowie się, że wcale nie przyjechał do niej żaden dostawca tylko sam dyrektor szpitala w Leśnej Górze!

- I gdzie ta pizza? - spyta zdziwiona Gloria.

- To był pan dyrektor - przyzna jej Zawada.

- Szlag - zdenerwuje się Krasucka, po czym od razu ruszy w kierunku drzwi, ale Kamil ją zatrzyma - Chcesz go gonić na bosaka?

- Nie chcę, żeby sobie coś pomyślał - wyjaśni mu lekarka.

- Powiedziałem mu, że się uczysz. Jestem kompletnie ubrany, w butach... A nawet gdybym nie był, to nic mu do tego - uzna kardiochirurg, czym kompletnie speszy swoją koleżankę.

Ale mimo tego w 989 odcinku "Na dobre i na złe" Krasucka nie zrezygnuje z prób wyjaśnienia się przed Begerem. Jednak to nie będzie jej dane, bo po Kamilu zatrzyma ją Blanka (Pola Gonciarz)!

- Chcę z nim tylko porozmawiać - wytłumaczy się przed nią.

- W takich ciuchach? Akurat. I zakręciłaś loka - wypomni jej przyjaciółka.

- Unikam Maksa od miesiąca. Najwyższy czas, żebyśmy pogadali - stwierdzi Gloria.

- Jak facet mówi ci, że cię kocha i czujesz to samo, to go nie unikasz - zauważy Blanka.

- Unikam, bo to skomplikowane, a nie dlatego, że go nie kocham - przyzna Krasucka.

- Jeszcze do niego nie wróciłaś, a znowu się dajesz kontrolować? Co to w ogóle za pomysły, żeby wpadać znienacka... To nie jest romantyczne, to jakiś normalny, regularny stalking! - wtóruje jej Milewska.

- Przypominam ci, że ty sama tak biegałaś do Radwana! - odgryzie jej się Gloria.

- Zjesz z nami lody, a potem się prześpisz z tym pomysłem... Pogadać możesz z nim jutro - zakończy temat Blanka.

Słona zemsta Begera na Krasuckiej w 989 odcinku "Na dobre i na złe"!

Tyle tylko, że kolejnego dnia w 989 odcinku "Na dobre i na złe" będzie już na to za późno, bo Maks postanowi się zemścić na swojej byłej kochance! Zdradzamy, że Beger usunie ją ze wszystkich zaplanowanych operacji, a na dodatek zmieni jej oddział i przeniesie ją ze szpitala do poradni, czego ona mu nie daruje. I cała w emocjach wparuje do jego gabinetu.

- Wywaliłeś mnie z grafiku operacji! Sprawdziłam w systemie, zabrałeś mi wszystkich pacjentów... Nie mam nawet dostępu do ich kart!... Nie jesteś już ordynatorem kardiochirurgii... Nie możesz tego zrobić! - krzyknie mu prosto w twarz.

- Naprawdę? A nie, czekaj... Jestem tu dyrektorem! Uff, już myślałem, że zaszła jakaś pomyłka - zakpi z niej Beger.

W tym momencie w 989 odcinku "Na dobre i na złe" Gloria postanowi się w końcu wytłumaczyć przed Maksem, ale on pozostanie głuchy na jej wyjaśnienia. Wówczas między byłymi kochankami dojdzie do kolejnej kłótni, po której Krasucka już nie wytrzyma i wyjdzie z jego gabinetu, trzaskając drzwiami!

- Kamil tylko przyniósł mi książki. Był u mnie całe pięć minut - wyjaśni mu Krasucka.

- Wiedząc, jak się przykładasz, postanowiłem ci pomóc. Jeśli jeszcze pamiętasz, jestem kierownikiem twojej specjalizacji, a w programie stoi jak byk, że musisz zaliczyć 40 dni roboczych stażu kierunkowego w zakresie chirurgii naczyniowej i endowaskularnej - powie wspaniałomyślnie Maks.

- Jak mam zrobić staż na chirurgii, jak nie mogę operować? - wyrzuci mu była kochanka.

- Możesz. Przypadki naczyniowe. Jeśli znajdziesz czas pomiędzy pacjentami z poradni - stwierdzi dyrektor.

- Do poradni naczyniowej trafiają pacjenci z żylakami. Na to się przepisuje ten sam lek w kółko - zauważy Gloria.

- Oj tam. Może trafi się jakieś ciekawe powikłanie - skwituje Maks, czym już wyprowadzi ją z równowagi - Ale jestem głupia... Chciałam...

