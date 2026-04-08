Na dobre i na złe, odcinek 990: Ostateczny koniec Glorii i Begera! Nie powie o romansie z Zawadą

"Na dobre i na złe" odcinek 990 - środa, 22.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 990 odcinku "Na dobre i na złe" Gloria odwiedzi Maksa jeszcze przed dyżurem, aby w końcu szczerze porozmawiać z nim o swoich uczuciach. Tym bardziej, że wcześniej nie będzie do tego pola, gdy Beger nakryje ją z Zawadą w jej mieszkaniu, przez co od razu pomyśli, że mają romans. I tak się wścieknie, że od razu postanowi zemścić się na Krasuckiej, nieświadomy tego, że w ten sposób pcha ją w ramiona Kamila.

Ale ich wspólna noc wiele zmieni. Szczególnie dla Glorii, która choć nie będzie chciała wiązać się z Kamilem, to jednak w 990 odcinku "Na dobre i na złe" jak podaje swiatseriali.interia.pl postanowi definitywnie zamknąć swoją skomplikowaną relację z Maksem. Jednak już w spokojny sposób!

- Przepraszam, że nie odpowiedziałam... Wtedy jak powiedziałeś, że mnie kochasz - zacznie Gloria.

- Nie czujesz tego samego... Rozumiem - przyzna Maks.

- To nie tak, że... Nikogo tak nie kochałam jak ciebie. Ale cały czas próbowałam cię zmienić... - wyzna mu Krasucka.

Gloria oszuka i zostawi Maksa w 990 odcinku "Na dobre i na złe"!

W tym momencie w 990 odcinku "Na dobre i na złe" Maks przyklęknie przy Glorii, tak jakby wyczuł w tym swoją szansę. Ale niestety jego nadzieja okaże się złudna, bo Krasucka nie będzie widziała w tym żadnego sensu, przez co już kompletnie zbije go z tropu.

- Mogę się zmienić... Już się zmieniłem! - zauważy Beger.

- Człowiek to nie toster, żeby go naprawiać - stwierdzi Gloria.

- Po co w takim razie do mnie przyszłaś? - spyta ją Maks.

- Bo utknęliśmy. I żadne z nas nie może iść dalej - podsumuje lekarka.

W tej chwili w 990 odcinku "Na dobre i na złe" Beger domyśli się, że Krasucka najpewniej nie mówi tego bez powodu. I choć będzie miał rację, to jednak Gloria mu się do tego nie przyzna!

- Masz kogoś? - zapyta ją wprost zakochany w niej dyrektor.

- Nie... - skłamie bez chwili zawahania, po czym doda na koniec - I w ogóle nie o to chodzi! Zasługujesz na szczęście. Na kogoś, kto będzie cię kochał za to, jaki jesteś, a nie pomimo tego...

Odrzucony Beger poleci do Dominiki w 990 odcinku "Na dobre i na złe"!

Wtedy w 990 odcinku "Na dobre i na złe" między nimi zapadnie niezręczna cisza, po której Gloria wyjdzie. Jednak Maks długo nie będzie mógł dojść do siebie po tym, co od niej usłyszy. Do tego stopnia, że postanowi poszukać pomocy u Dominiki (Paulina Gałązka), czym kompletnie ją zszokuje! I nic dziwnego, gdyż przecież wcześniej sam ją zwolni, a teraz jak gdyby nic przyleci do niej po pomoc, co otwarcie mu wytknie. Ale Beger pozostanie nieugięty!

- Proszę, chcę porozmawiać! - zacznie ją błagać Maks.

- Wydaje mi się, że wyczerpaliśmy wszystkie tematy, jak mnie zwolniłeś! - przypomni mu Dominika.

- Tym bardziej jestem pewien, że szczerze mi odpowiesz, jak cię o coś zapytam - doda Beger, po czym otwarcie ją zapyta - Co jest ze mną nie tak?

Co w tej sytuacji w 990 odcinku "Na dobre i na złe" zrobi Dominika? Czy zdecyduje się na brutalną szczerość wobec swojego byłego pracodawcy? A może wręcz przeciwnie, postanowi mu pomóc lub wytrwa w swoim postanowieniu i go spławi? Przekonamy się już niebawem!

