Na dobre i na złe, odcinek 990: Maria ukryje przed Michałem, co jej zrobił Jakub! Nie poniesie żadnej kary - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 990 - środa, 22.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Trauma Marii po gwałcie w 990 odcinku "Na dobre i na złe" doprowadzi ją na skraj psychicznego załamania! A najgorsze będzie to, że Jakub Dobry, który tak potwornie ją skrzywdził, nic sobie nie będzie robił z jej cierpienia. Bo przecież tego koszmarnego wieczoru wpuściła go do swojego mieszkania, pocałowała, a kiedy powiedziała stanowcze "nie", uznał, że tylko się z nią droczy.

Gwałciciel Jakub bezkarny w 990 odcinku "Na dobre i na złe". Maria nie doniesie na niego na policję!

Gwałciciel pozostanie więc bezkarny, a Maria w 990 odcinku "Na dobre i na złe" nie zgłosi się na policję. Zostanie zupełnie sama z przeraźliwym bólem, poczuciem odrażającego wstydu. Nie zdobędzie się na odwagę, by powiedzieć Michałowi, co ją spotkało tuż po ich zostaniu, kiedy chciała wrócić do siebie, bo rozbiły ją telefony od Jakuba. Były kochanek wciąż nie pogodził się z tym, że go odrzuciła. Dlatego tak boleśnie ją skrzywdził!

Czy Michał dowie się w 990 odcinku "Na dobre i na złe", że Jakub zgwałcił Marię?

Czy Michał w 990 odcinku "Na dobre i na złe" zorientuje się, że z Marią dzieje się coś złego, że nie jest tą samą pełną życia i radości kobietą, z którą dopiero co przeżył cudowną noc? Niestety zgwałcona lekarka cały czas będzie unikała swojego chłopaka, nie da po sobie poznać, że zmaga się z traumą. Jak gdyby nigdy nic wróci do pracy w szpitalu w Leśnej Górze idealnie odrywając swoją rolę, że wszystko jest w porządku. Tylko Blanka (Pola Gonciarz) zauważy, że Maria nie jest sobą i zmaga się z jakimiś dramatycznymi przeżyciami.

Na dobre i na złe. Brutalny atak Jakuba na Marię! Wpuści go do mieszkania i wtedy rozegra się dramat