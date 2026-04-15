Złoty chłopak, odcinek 274: Seyran ma chytry plan na oddanie rezydencji. Abidin nie będzie zadowolony

Jak podaje Radio Eska, w poprzednim, 273. odcinku Ferit przekazał Seyran trudną informację o swoim wyborze – postanowił zostać z Diyar. Słowa te bardzo zraniły dziewczynę. Jednocześnie Abidin zaczął grozić wezwaniem policji, domagając się przejęcia rezydencji. Z kolei Esme nakłaniała córkę do ucieczki do Antep. Doszło także do pierwszej otwartej konfrontacji między Diyar a Seyran – kobiety rozmawiały o mężczyźnie, który stał się kością niezgody.
"Złoty chłopak" - Streszczenie odcinka 274
Zdecydowana reakcja głowy rodu: Halis dostrzega wahanie Ferita i bezlitośnie uzmysławia mu konsekwencje. Mężczyzna ostrzega, że gra na dwa fronty doprowadzi do utraty obu kobiet – zarówno Seyran, jak i Diyar. Te słowa całkowicie rozbijają młodego Korhana.
Sprytny ruch w walce o majątek: Seyran podejmuje zaskakującą decyzję o oddaniu rezydencji Abidinowi. Robi to jednak niezwykle przebiegle, dbając o to, by jej bliscy nie ucierpieli. Abidin jest wściekły i czuje się oszukany, ponieważ jego prawdziwym celem było wyrzucenie rodziny na bruk.
Desperacja matki: Napięcie w rodzinie Sanli sięga zenitu. Esme nie potrafi zaakceptować uporu Seyran. Próbuje siłą zmusić córkę do wyjazdu do Antep, co wywołuje kolejną, bardzo burzliwą kłótnię.
"Złoty chłopak" - Gdzie i kiedy oglądać 274. odcinek
Fani tureckich produkcji mogą śledzić losy bohaterów "Złotego chłopaka" na kanale TVP1, od poniedziałku do piątku o 14:00. Odcinek 274., obfitujący w dramatyczne zwroty akcji i rodzinne intrygi, zostanie wyemitowany w środę, 22 kwietnia 2026 roku. Regularna emisja pozwala widzom być na bieżąco z życiem Ferita, Seyran, Sinana i innych postaci.
"Złoty chłopak" - Aktorzy z serialu Złoty chłopak
W obsadzie serialu znaleźli się m.in.:
- Afra Saraçoğlu wcielająca się w Seyran Şanlı
- Mert Ramazan Demir grający Ferita Korhana
- Çetin Tekindor w roli Halisa Korhana
- Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
- Gülçin Santırcıoğlu odgrywająca İfakat Korhan
- Emre Altuğ jako Orhan Korhan
- Gözde Kansu wcielająca się w Gülgün Korhan
- Ersin Arıcı grający Abidina
- Beril Pozam jako Suna Şanlı
- İrem Altuğ w roli Sultan
- Öznur Serçeler odgrywająca Asuman Korhan
- Hülya Duyar jako Şefika
- Diren Polatoğulları grający Kazıma Şanlı
- Sezin Bozacı wcielająca się w Esme Şanlı
- Yiğit Tuncay jako Latif
- Selen Özbayrak w roli Dicle
- Umut Gezer jako Yusuf
- Taro Emir grający Tekina Kayę
- Binnur Kaya odgrywająca Nükhet