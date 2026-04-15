Złoty chłopak, odcinek 274: Seyran ma chytry plan na oddanie rezydencji. Abidin nie będzie zadowolony

Jak podaje Radio Eska, w poprzednim, 273. odcinku Ferit przekazał Seyran trudną informację o swoim wyborze – postanowił zostać z Diyar. Słowa te bardzo zraniły dziewczynę. Jednocześnie Abidin zaczął grozić wezwaniem policji, domagając się przejęcia rezydencji. Z kolei Esme nakłaniała córkę do ucieczki do Antep. Doszło także do pierwszej otwartej konfrontacji między Diyar a Seyran – kobiety rozmawiały o mężczyźnie, który stał się kością niezgody.

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu.

"Złoty chłopak" - Streszczenie odcinka 274

Zdecydowana reakcja głowy rodu: Halis dostrzega wahanie Ferita i bezlitośnie uzmysławia mu konsekwencje. Mężczyzna ostrzega, że gra na dwa fronty doprowadzi do utraty obu kobiet – zarówno Seyran, jak i Diyar. Te słowa całkowicie rozbijają młodego Korhana.

Sprytny ruch w walce o majątek: Seyran podejmuje zaskakującą decyzję o oddaniu rezydencji Abidinowi. Robi to jednak niezwykle przebiegle, dbając o to, by jej bliscy nie ucierpieli. Abidin jest wściekły i czuje się oszukany, ponieważ jego prawdziwym celem było wyrzucenie rodziny na bruk.

Desperacja matki: Napięcie w rodzinie Sanli sięga zenitu. Esme nie potrafi zaakceptować uporu Seyran. Próbuje siłą zmusić córkę do wyjazdu do Antep, co wywołuje kolejną, bardzo burzliwą kłótnię.

18

"Złoty chłopak" - Gdzie i kiedy oglądać 274. odcinek

Fani tureckich produkcji mogą śledzić losy bohaterów "Złotego chłopaka" na kanale TVP1, od poniedziałku do piątku o 14:00. Odcinek 274., obfitujący w dramatyczne zwroty akcji i rodzinne intrygi, zostanie wyemitowany w środę, 22 kwietnia 2026 roku. Regularna emisja pozwala widzom być na bieżąco z życiem Ferita, Seyran, Sinana i innych postaci.

"Złoty chłopak" - Aktorzy z serialu Złoty chłopak

W obsadzie serialu znaleźli się m.in.:

Afra Saraçoğlu wcielająca się w Seyran Şanlı

wcielająca się w Seyran Şanlı Mert Ramazan Demir grający Ferita Korhana

grający Ferita Korhana Çetin Tekindor w roli Halisa Korhana

w roli Halisa Korhana Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı

jako Hattuç Şanlı Gülçin Santırcıoğlu odgrywająca İfakat Korhan

odgrywająca İfakat Korhan Emre Altuğ jako Orhan Korhan

jako Orhan Korhan Gözde Kansu wcielająca się w Gülgün Korhan

wcielająca się w Gülgün Korhan Ersin Arıcı grający Abidina

grający Abidina Beril Pozam jako Suna Şanlı

jako Suna Şanlı İrem Altuğ w roli Sultan

w roli Sultan Öznur Serçeler odgrywająca Asuman Korhan

odgrywająca Asuman Korhan Hülya Duyar jako Şefika

jako Şefika Diren Polatoğulları grający Kazıma Şanlı

grający Kazıma Şanlı Sezin Bozacı wcielająca się w Esme Şanlı

wcielająca się w Esme Şanlı Yiğit Tuncay jako Latif

jako Latif Selen Özbayrak w roli Dicle

w roli Dicle Umut Gezer jako Yusuf

jako Yusuf Taro Emir grający Tekina Kayę

grający Tekina Kayę Binnur Kaya odgrywająca Nükhet