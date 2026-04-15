Dziedzictwo, odcinek 898: Derya znęca się nad siostrą. Ferit zaczyna coś podejrzewać

W poprzedniej odsłonie produkcji, opatrzonej numerem 897, Nana musiała zmierzyć się z ogromnym rozczarowaniem. Kobieta przypadkiem usłyszała dyskusję, z której jasno wynikało, że rzekome wyznanie miłosne Poyraza stanowiło wyłącznie ponury żart. Świadoma swojej pomyłki, postanowiła przeprosić mężczyznę za wymierzony mu wcześniej policzek. W tym samym czasie zdesperowana Ayse, zaniepokojona brakiem wieści od Ferita, nerwowo przeszukiwała lokalne szpitale. Ostatecznie natrafiła na niego w parku, gdzie towarzyszyła mu Leyla. Pomiędzy byłymi małżonkami wybuchła awantura o złamaną obietnicę, przez którą ich córka straciła szansę na zapisanie się do szkoły. Ayse zaczęła też przypuszczać, że pani prokurator prowadzi niezwykle niebezpieczną grę pozorów.

Najlepsze tureckie filmy. TOP 5 produkcji znad Bosforu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

"Dziedzictwo" - streszczenie odcinka 898: Derya więzi i katuje własną siostrę

Akcja 898. epizodu skupia się na tragicznych wydarzeniach z udziałem Leyli oraz jej siostry bliźniaczki. Derya przez lata żyła w cieniu idealnej krewnej, a jej skrywana zazdrość ostatecznie przekształciła się w chorobliwą obsesję. Kobieta podejmuje drastyczną decyzję o kradzieży tożsamości siostry, by całkowicie przejąć jej dotychczasowe życie. Zaczyna podszywać się pod panią prokurator w miejscu pracy, zagarnia jej obowiązki służbowe i prywatne znajomości, a dodatkowo bez skrupułów usiłuje rozkochać w sobie Ferita, byłego męża Ayse. Prawdziwa Leyla przechodzi w tym czasie niewyobrażalne męki. Skrępowana sznurami i przywiązana do krzesła, siedzi zamknięta we własnym mieszkaniu, zdana wyłącznie na łaskę oprawczyni.

Dramatyzm sytuacji sięga zenitu w momencie, gdy pod drzwiami mieszkania zjawia się Ferit, pragnący porozmawiać z rzekomą Leylą. Zestresowana Derya wpuszcza mężczyznę do środka, robiąc wszystko, aby ukryć swoją mistyfikację przed gościem. W tym samym czasie uwięziona w sąsiednim pokoju Leyla szarpie się i głośno krzyczy, licząc na to, że przybysz usłyszy jej wołanie o pomoc. Kiedy prawda niemal wychodzi na jaw, oszustka wpada w furię. Derya wpada do pokoju i z całą siłą uderza bezbronną siostrę w głowę, udowadniając tym samym, że nie cofnie się przed żadną zbrodnią, byle tylko uniknąć zdemaskowania.

Ferit powoli dostrzega wokół siebie bardzo niepokojące znaki i zaczyna podejrzewać, że cała ta sytuacja jest grubymi nićmi szyta. Z każdą minutą atmosfera staje się coraz bardziej napięta, a widmo katastrofy wisi w powietrzu. Czas pokaże, czy mężczyzna przejrzy na oczy i zorientuje się, z kim tak naprawdę ma do czynienia. Fani dowiedzą się wkrótce, czy ktoś zdąży ocalić Leylę przed tragicznym finałem tej intrygi.

10

"Dziedzictwo" - Gdzie i o której oglądać 898. odcinek serialu

Turecką telenowelę „Dziedzictwo” można śledzić każdego dnia, od poniedziałku do niedzieli, o godzinie 16:05 na antenie TVP1. Najnowszy, 898. odcinek zadebiutuje w telewizji dokładnie w czwartek, 23 kwietnia 2026 roku. Widzowie, którzy nie zdołają zasiąść przed odbiornikami w wyznaczonym terminie, nie mają powodów do zmartwień. Wszystkie dotychczasowe oraz premierowe epizody są stale udostępniane w internecie za pośrednictwem oficjalnej platformy streamingowej TVP VOD.

"Dziedzictwo" - Fabuła i obsada tureckiego hitu

Głównymi bohaterkami opowieści są Seher oraz Kevser, córki Yusufa. Rodzina nie należy do najbogatszych, ale cieszy się spokojnym i radosnym życiem. Sytuacja ulega zmianie, kiedy Kevser wychodzi za mąż za zamożnego dziedzica rodu Kyrymly, a niedługo potem rodzi chłopca, któremu nadaje imię na cześć swojego ojca. Kobieta szybko traci męża, a jej sytuację pogarsza zdiagnozowana, śmiertelna choroba. W ostatnich chwilach życia błaga swoją siostrę, aby ta zajęła się jej pięcioletnim synkiem. Po śmierci Kevser, mały Yusuf trafia pod skrzydła bezwzględnego Yamana. Od tego momentu Seher toczy nierówną walkę o odzyskanie ukochanego siostrzeńca.

W produkcji występują znani tureccy aktorzy:

Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)

Sıla Türkoğlu (jako Seher)

Berat Rüzgar Özkan (jako Yusuf)

Gülderen Güler (jako Kiraz)

Melih Özkaya (jako Ali)

Tolga Pancaroglu (jako Ziya)

İpek Arkan (jako Duygu)

Seda Dadaşova (jako Yasemin, siostra Duygu)