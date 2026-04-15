Dziedzictwo, odcinek 898: Derya znęca się nad siostrą. Ferit zaczyna coś podejrzewać

W poprzedniej odsłonie produkcji, opatrzonej numerem 897, Nana musiała zmierzyć się z ogromnym rozczarowaniem. Kobieta przypadkiem usłyszała dyskusję, z której jasno wynikało, że rzekome wyznanie miłosne Poyraza stanowiło wyłącznie ponury żart. Świadoma swojej pomyłki, postanowiła przeprosić mężczyznę za wymierzony mu wcześniej policzek. W tym samym czasie zdesperowana Ayse, zaniepokojona brakiem wieści od Ferita, nerwowo przeszukiwała lokalne szpitale. Ostatecznie natrafiła na niego w parku, gdzie towarzyszyła mu Leyla. Pomiędzy byłymi małżonkami wybuchła awantura o złamaną obietnicę, przez którą ich córka straciła szansę na zapisanie się do szkoły. Ayse zaczęła też przypuszczać, że pani prokurator prowadzi niezwykle niebezpieczną grę pozorów.
"Dziedzictwo" - streszczenie odcinka 898: Derya więzi i katuje własną siostrę
Akcja 898. epizodu skupia się na tragicznych wydarzeniach z udziałem Leyli oraz jej siostry bliźniaczki. Derya przez lata żyła w cieniu idealnej krewnej, a jej skrywana zazdrość ostatecznie przekształciła się w chorobliwą obsesję. Kobieta podejmuje drastyczną decyzję o kradzieży tożsamości siostry, by całkowicie przejąć jej dotychczasowe życie. Zaczyna podszywać się pod panią prokurator w miejscu pracy, zagarnia jej obowiązki służbowe i prywatne znajomości, a dodatkowo bez skrupułów usiłuje rozkochać w sobie Ferita, byłego męża Ayse. Prawdziwa Leyla przechodzi w tym czasie niewyobrażalne męki. Skrępowana sznurami i przywiązana do krzesła, siedzi zamknięta we własnym mieszkaniu, zdana wyłącznie na łaskę oprawczyni.
Dramatyzm sytuacji sięga zenitu w momencie, gdy pod drzwiami mieszkania zjawia się Ferit, pragnący porozmawiać z rzekomą Leylą. Zestresowana Derya wpuszcza mężczyznę do środka, robiąc wszystko, aby ukryć swoją mistyfikację przed gościem. W tym samym czasie uwięziona w sąsiednim pokoju Leyla szarpie się i głośno krzyczy, licząc na to, że przybysz usłyszy jej wołanie o pomoc. Kiedy prawda niemal wychodzi na jaw, oszustka wpada w furię. Derya wpada do pokoju i z całą siłą uderza bezbronną siostrę w głowę, udowadniając tym samym, że nie cofnie się przed żadną zbrodnią, byle tylko uniknąć zdemaskowania.
Ferit powoli dostrzega wokół siebie bardzo niepokojące znaki i zaczyna podejrzewać, że cała ta sytuacja jest grubymi nićmi szyta. Z każdą minutą atmosfera staje się coraz bardziej napięta, a widmo katastrofy wisi w powietrzu. Czas pokaże, czy mężczyzna przejrzy na oczy i zorientuje się, z kim tak naprawdę ma do czynienia. Fani dowiedzą się wkrótce, czy ktoś zdąży ocalić Leylę przed tragicznym finałem tej intrygi.
"Dziedzictwo" - Gdzie i o której oglądać 898. odcinek serialu
Turecką telenowelę „Dziedzictwo” można śledzić każdego dnia, od poniedziałku do niedzieli, o godzinie 16:05 na antenie TVP1. Najnowszy, 898. odcinek zadebiutuje w telewizji dokładnie w czwartek, 23 kwietnia 2026 roku. Widzowie, którzy nie zdołają zasiąść przed odbiornikami w wyznaczonym terminie, nie mają powodów do zmartwień. Wszystkie dotychczasowe oraz premierowe epizody są stale udostępniane w internecie za pośrednictwem oficjalnej platformy streamingowej TVP VOD.
"Dziedzictwo" - Fabuła i obsada tureckiego hitu
Głównymi bohaterkami opowieści są Seher oraz Kevser, córki Yusufa. Rodzina nie należy do najbogatszych, ale cieszy się spokojnym i radosnym życiem. Sytuacja ulega zmianie, kiedy Kevser wychodzi za mąż za zamożnego dziedzica rodu Kyrymly, a niedługo potem rodzi chłopca, któremu nadaje imię na cześć swojego ojca. Kobieta szybko traci męża, a jej sytuację pogarsza zdiagnozowana, śmiertelna choroba. W ostatnich chwilach życia błaga swoją siostrę, aby ta zajęła się jej pięcioletnim synkiem. Po śmierci Kevser, mały Yusuf trafia pod skrzydła bezwzględnego Yamana. Od tego momentu Seher toczy nierówną walkę o odzyskanie ukochanego siostrzeńca.
W produkcji występują znani tureccy aktorzy:
- Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)
- Sıla Türkoğlu (jako Seher)
- Berat Rüzgar Özkan (jako Yusuf)
- Gülderen Güler (jako Kiraz)
- Melih Özkaya (jako Ali)
- Tolga Pancaroglu (jako Ziya)
- İpek Arkan (jako Duygu)
- Seda Dadaşova (jako Yasemin, siostra Duygu)