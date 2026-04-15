Panna młoda, odcinek 81. Cihan odkrywa zaskakujące znalezisko w torebce Hancer

Kasia Kowalska
2026-04-15 12:31

Turecka produkcja "Panna młoda" opowiada losy osieroconej Hancer, która w zamian za sfinansowanie leczenia brata godzi się na zaaranżowany ślub z zamożnym Cihanem. Zwykły układ szybko przeradza się w głębokie uczucie. Najnowszy, 81. epizod serialu zostanie wyemitowany w telewizyjnej Dwójce w poniedziałek 27 kwietnia. Przedstawiamy dokładny opis zbliżających się wydarzeń.

Aktorka Talya Çelebi jako Hançer z serialu Panna młoda z poważnym wyrazem twarzy, z długimi, ciemnymi włosami, lekko rozchylonymi ustami.

i

Autor: Screen Youtube/ Gelin/ Youtube Aktorka Talya Çelebi jako Hançer z serialu "Panna młoda" z poważnym wyrazem twarzy, z długimi, ciemnymi włosami, lekko rozchylonymi ustami. Postać mierzy się z Mukadder w 81. odcinku, co zapowiada dramatyczne wydarzenia, o których przeczytasz na Super Seriale.

Telewizyjna Dwójka od niedawna proponuje widzom zupełnie nową, pasjonującą telenowelę. Produkcja zadebiutowała w Turcji w minionym roku, natomiast polska publiczność może ją śledzić od 20 stycznia 2026 roku. Zastąpiła ona w popołudniowym paśmie popularny format "Miłość i nadzieja". Sprawdzamy nadchodzące losy kluczowych postaci w 81. odsłonie telewizyjnego hitu.

Streszczenie 81. odcinka serialu "Panna młoda". Hancer mierzy się z Mukadder

W najnowszej odsłonie Hancer szczerze zachwyca się niemowlęciem przyjaciół Cihana. Melih szykuje dla Mine wyjątkowy basenowy biwak. Z kolei Derya mocno martwi się wielogodzinnymi zniknięciami Cemila. Spore napięcie przyniesie odkrycie przez Cihana środków zapobiegających ciąży ukrytych w osobistych rzeczach żony. Sytuację zagęszcza Mukadder usiłująca stanowczo zastraszyć Hancer.

PRZECZYTAJ TEŻ: Złoty chłopak, odcinki 267-268: Kłótnia w rodzinnie Korhanów. Tak przybycie Halisa niszczy zaręczyny Kazima i Esme

Obsada tureckiej telenoweli "Panna młoda". Aktorzy i grane przez nich postacie

Twarzami tej wielowątkowej opowieści są przede wszystkim Talya Çelebi wcielająca się w Hançer oraz Türkseve odgrywający Cihana. Na ekranie towarzyszy im szerokie grono utalentowanych artystów. Wśród nich znaleźli się tacy twórcy jak:

  • Can Tarakçı grający Cemila,
  • Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,
  • Günnur Adıgüzel kreująca postać Gülsüm,
  • Elif Çapkin występująca jako Yonca,
  • Ceren Yuksekkaya w roli Deryi,
  • Sidal Damar odgrywająca Sinem,
  • Günes Ebrar Özgül jako Mine,
  • Türker Kantar wcielający się w Emira,
  • Çisel Kuskan grająca Beyzę,
  • Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.

Ile potrwa polska emisja serialu "Panna młoda"? Liczba odcinków zaskakuje

Wspomniany tytuł zalicza się do grona wyjątkowo rozbudowanych formatów telewizyjnych. Obecnie składa się z trzech serii obejmujących łącznie 325 dwugodzinnych epizodów. Ze względu na polskie standardy stacji nadawczej materiał ulegnie znacznemu podziałowi, co zwiastuje niemal podwojenie tej puli. Warto zaznaczyć fakt ciągłego nagrywania i emitowania kolejnych części w rodzimym kraju twórców, przez co ostateczny wymiar dzieła pozostaje nieznany. Krajowych widzów czeka więc wieloletnia telewizyjna podróż u boku Hançer i Cihana, zanim dotrą do wielkiego finału.

Zaskakujące kulisy głośnego filmu: "Nigdy nie zużyto tyle krwi" - Kathryn Newton o "Zabawie w pochowanego 2" | Wywiad ESKA
Talya Çelebi, Hancer z Panny Młodej
Galeria zdjęć 21