Panna młoda, odcinek 82. Cihan poznaje szokującą prawdę o ciąży Beyzy

Kasia Kowalska
2026-04-15 12:41

"Panna młoda" (oryg. "Gelin") to wciągająca historia osieroconej Hancer, która w zamian za sfinansowanie leczenia brata godzi się na zaaranżowany ślub z bogatym Cihanem. Chłodny układ biznesowy nieoczekiwanie przeradza się w głębokie uczucie. We wtorek, 28 kwietnia, stacja TVP2 wyemituje 82. epizod tej popularnej produkcji. Sprawdź, co dokładnie spotka głównych bohaterów w najnowszej odsłonie telenoweli.

Autor: Screen Youtube/ Gelin/ Youtube

Turecka telenowela "Panna młoda" zadebiutowała w polskiej telewizji 20 stycznia 2026 roku, stając się bezpośrednim następcą formatu "Miłość i nadzieja". Produkcja, której premiera nad Bosforem miała miejsce w 2024 roku, szybko zyskała wierne grono odbiorców na antenie TVP2. Poniżej przedstawiamy szczegóły wydarzeń z 82. odcinka telewizyjnego hitu.

"Panna młoda" odcinek 82. Co wydarzy się we wtorek, 28 kwietnia 2026 roku?

Z informacji przekazanych przez portal Eska wynika, że w najnowszym epizodzie Yasemin informuje Cihana o błogosławionym stanie Beyzy. Zszokowany mężczyzna próbuje natychmiast wyjaśnić sprawę z Nusretem, ale ten skutecznie unika tematu i zbywa rozmówcę. Równolegle Derya odnajduje klucze do sklepu, przez co zaczyna poważnie podejrzewać Cemila o nieczyste intencje. Mimo piętrzących się problemów, Cihan nadal nie potrafi zdobyć się na odwagę, by opowiedzieć Hancer o swojej burzliwej przeszłości związanej z Beyzą.

PRZECZYTAJ TEŻ: Dziedzictwo, odcinek 889: Dramatyczna decyzja Nany. Odda się w ręce Trucizny! Czy Poyraz ją powstrzyma?

Ile odcinków ma "Panna młoda" i kiedy nastąpi finał serialu w Polsce?

Turecka produkcja należy do wyjątkowo długich formatów telewizyjnych. W ojczyźnie serial doczekał się już trzech sezonów, które łącznie składają się na aż 325 oryginalnych epizodów. Ponieważ standardowy odcinek w Turcji trwa około dwóch godzin, polski nadawca dzieli materiał na krótsze fragmenty, co niemal dwukrotnie zwiększa ostateczną liczbę transmisji nad Wisłą. Ponadto w kraju nad Bosforem wciąż powstają nowe odcinki, przez co ostateczna długość telenoweli pozostaje nieznana. Pewne jest natomiast, że polscy widzowie spędzą z Hançer i Cihanem co najmniej kilka najbliższych lat, zanim doczekają się oficjalnego zakończenia historii.

Obsada serialu "Panna młoda". Zobacz, kto gra głównych bohaterów

Główne skrzypce w hitowej produkcji grają Talya Çelebi, wcielająca się w postać Hançer, oraz Türkseve, który odgrywa rolę charyzmatycznego Cihana. Na ekranie partneruje im szerokie grono utalentowanych aktorów. Pełne zestawienie pozostałych członków obsady prezentuje się następująco:

  • Can Tarakçı występujący jako Cemil,
  • Betigül Ceylan w roli Mukadder Develioglu,
  • Günnur Adıgüzel kreująca postać Gülsüm,
  • Elif Çapkin jako serialowa Yonca,
  • Ceren Yuksekkaya odgrywająca Deryę,
  • Sidal Damar wcielająca się w Sinem,
  • Günes Ebrar Özgül jako ekranowa Mine,
  • Türker Kantar w roli Emira,
  • Çisel Kuskan grająca Beyzę,
  • Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.
Makabryczna scena śmierci i piosenka Bonnie Tyler - twórcy "Zabawy w pochowanego 2" opowiadają nam o kulisach | Wywiad ESKA
Te hity sprawdziłyby się w polskim wydaniu
Galeria zdjęć 6