Panna młoda, odcinek 82. Cihan poznaje szokującą prawdę o ciąży Beyzy

Turecka telenowela "Panna młoda" zadebiutowała w polskiej telewizji 20 stycznia 2026 roku, stając się bezpośrednim następcą formatu "Miłość i nadzieja". Produkcja, której premiera nad Bosforem miała miejsce w 2024 roku, szybko zyskała wierne grono odbiorców na antenie TVP2. Poniżej przedstawiamy szczegóły wydarzeń z 82. odcinka telewizyjnego hitu.

Z informacji przekazanych przez portal Eska wynika, że w najnowszym epizodzie Yasemin informuje Cihana o błogosławionym stanie Beyzy. Zszokowany mężczyzna próbuje natychmiast wyjaśnić sprawę z Nusretem, ale ten skutecznie unika tematu i zbywa rozmówcę. Równolegle Derya odnajduje klucze do sklepu, przez co zaczyna poważnie podejrzewać Cemila o nieczyste intencje. Mimo piętrzących się problemów, Cihan nadal nie potrafi zdobyć się na odwagę, by opowiedzieć Hancer o swojej burzliwej przeszłości związanej z Beyzą.

Ile odcinków ma "Panna młoda" i kiedy nastąpi finał serialu w Polsce?

Turecka produkcja należy do wyjątkowo długich formatów telewizyjnych. W ojczyźnie serial doczekał się już trzech sezonów, które łącznie składają się na aż 325 oryginalnych epizodów. Ponieważ standardowy odcinek w Turcji trwa około dwóch godzin, polski nadawca dzieli materiał na krótsze fragmenty, co niemal dwukrotnie zwiększa ostateczną liczbę transmisji nad Wisłą. Ponadto w kraju nad Bosforem wciąż powstają nowe odcinki, przez co ostateczna długość telenoweli pozostaje nieznana. Pewne jest natomiast, że polscy widzowie spędzą z Hançer i Cihanem co najmniej kilka najbliższych lat, zanim doczekają się oficjalnego zakończenia historii.

Obsada serialu "Panna młoda". Zobacz, kto gra głównych bohaterów

Główne skrzypce w hitowej produkcji grają Talya Çelebi, wcielająca się w postać Hançer, oraz Türkseve, który odgrywa rolę charyzmatycznego Cihana. Na ekranie partneruje im szerokie grono utalentowanych aktorów. Pełne zestawienie pozostałych członków obsady prezentuje się następująco:

Can Tarakçı występujący jako Cemil,

Betigül Ceylan w roli Mukadder Develioglu,

Günnur Adıgüzel kreująca postać Gülsüm,

Elif Çapkin jako serialowa Yonca,

Ceren Yuksekkaya odgrywająca Deryę,

Sidal Damar wcielająca się w Sinem,

Günes Ebrar Özgül jako ekranowa Mine,

Türker Kantar w roli Emira,

Çisel Kuskan grająca Beyzę,

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.

