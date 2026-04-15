Panna młoda, odcinek 83. Cihan potajemnie spotyka się z Beyzą, a Hancer rusza jego śladem

Kasia Kowalska
2026-04-15 12:52

Turecka telenowela "Panna młoda" to historia osieroconej Hancer, która wchodzi w aranżowane małżeństwo z bogatym Cihanem, aby uratować chorego brata. Z czasem biznesowy układ przeradza się w prawdziwe uczucie. Zbliża się 83. odcinek produkcji, który widzowie TVP2 zobaczą w środę, 29 kwietnia. Sprawdź, jakie emocje czekają na fanów serialu.

Autor: Screen Youtube/ Gelin/ Youtube Ujęcie twarzy kobiety z długimi, ciemnymi włosami i intensywnym spojrzeniem, odzwierciedlające zaniepokojenie Hancer z serialu "Panna młoda" w odcinku 83, która rusza śladem Cihana.

Telewizja Polska postawiła na nowy turecki format, który zadebiutował w ramówce TVP2 20 stycznia 2026 roku. "Panna młoda" zajęła miejsce popularnej "Miłości i nadziei". Telenowela, znana w Turcji pod tytułem "Gelin", miała swoją światową premierę w 2024 roku. Widzowie z wypiekami na twarzy śledzą losy głównych bohaterów, a w nadchodzącym, 83. epizodzie emocji z pewnością nie zabraknie.

"Panna młoda" odcinek 83. Streszczenie wydarzeń z 29 kwietnia 2026

W 83. odcinku serialu "Panna młoda" dojdzie do ważnego spotkania Cihana i Beyzy. Mężczyzna będzie z nią rozmawiał o ich nienarodzonym jeszcze dziecku. Z kolei Melih spróbuje przekonać Sinem, aby samodzielnie dowoziła córkę samochodem. Najwięcej napięcia dostarczy jednak postawa Hancer. Zaniepokojona nietypowym zachowaniem swojego partnera, kobieta postanowi dyskretnie ruszyć jego śladem i rozpocząć śledztwo na własną rękę.

Obsada "Panny młodej". Kto występuje w tureckiej telenoweli?

W role pierwszoplanowych postaci wcielają się Talya Çelebi jako Hançer oraz Türkseve, który gra Cihana. Na ekranie towarzyszy im szerokie grono innych aktorów. W obsadzie "Panny młodej" znaleźli się:

  • Can Tarakçı odgrywający postać Cemila,
  • Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,
  • Günnur Adıgüzel wcielająca się w Gülsüm,
  • Elif Çapkin grająca Yoncę,
  • Ceren Yuksekkaya w roli Deryi,
  • Sidal Damar jako Sinem,
  • Günes Ebrar Özgül występująca jako Mine,
  • Türker Kantar w roli Emira,
  • Çisel Kuskan jako Beyza,
  • Derya Deniz Değirmenci odgrywająca Yasemin.

"Panna młoda": ile odcinków wyemituje TVP i kiedy finał?

Turecka produkcja należy do wyjątkowo długich formatów telewizyjnych. W ojczyźnie serial doczekał się do tej pory trzech sezonów, w skład których wchodzi imponująca liczba 325 epizodów. Każdy oryginalny odcinek trwa około dwóch godzin, dlatego polski nadawca dzieli je na krótsze fragmenty. W efekcie liczba emisji w Polsce wzrośnie niemal dwukrotnie. Jako że nad Bosforem nadal kręcone są nowe materiały, całkowita długość "Panny młodej" pozostaje nieznana. Pewne jest natomiast to, że polscy fani spędzą z Hançer i Cihanem jeszcze dobrych kilka lat, zanim zobaczą finałową scenę.

