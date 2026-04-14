Dziedzictwo, odcinkek 898: Nana zostaje zmuszona do wyprowadzki. Wszystkiemu winna jest Cansel

Poprzednie wydarzenia w serialu Dziedzictwo

W poprzedniej odsłonie tureckiego hitu Nana musiała przełknąć gorzką pigułkę, gdy wyszło na jaw, że rzekome wyznanie miłosne Poyraza stanowiło jedynie niewybredny żart. Kobieta uświadomiła sobie własną pomyłkę i starała się zadośćuczynić za wymierzony mu wcześniej policzek. W tym samym czasie przerażona milczeniem Ferita Ayse bezskutecznie obdzwaniała placówki medyczne, aż w końcu, jak podaje portal Eska, namierzyła go w parku w towarzystwie Leyli. Wywiązała się z tego potężna kłótnia o zignorowanie potrzeb własnej córki, która przez nieobecność ojca straciła szansę na zapisanie się do szkoły. Dodatkowo w głowie Ayse zrodziły się poważne obawy, że pani prokurator prowadzi z nimi bardzo niebezpieczną grę.

Streszczenie 898. odcinka serialu Dziedzictwo

Aynur kompletnie traci głowę w związku z nadchodzącą i niezwykle ważną kolacją. Wizyta wybitnego profesora sprawia, że kobieta zupełnie nie potrafi odnaleźć się wśród kuchennych obowiązków i nie ma pojęcia, jak przygotować skomplikowane potrawy zażyczone sobie przez Sinana.

Sytuacja mieszkaniowa Nany ulega drastycznej zmianie. Choć Poyrazowi niemal udaje się nakłonić ją do pozostania ze względu na dobro małego Yusufa, do akcji wkracza Cansel, donosząc Cennet o złośliwych pogłoskach krążących po sąsiedztwie. W trosce o dobre imię swojego syna Cennet delikatnie daje Nanie do zrozumienia, że powinna poszukać sobie innego lokum, co ostatecznie zmusza bohaterkę do zapowiedzenia szybkiej wyprowadzki w towarzystwie chłopca.

Stosunki na linii Ayse i Ferit ulegają na moment zauważalnej poprawie, co jest zasługą niedawnych zaleceń terapeutycznych. Wspólne wspominanie dobrych chwil pozwala małżonkom na nowo poczuć dawną więź, jednak ten sielankowy obrazek burzy nagłe wspomnienie o zaplanowanym spotkaniu z Leylą. Mężczyzna bez wahania porzuca żonę, aby natychmiast zobaczyć się z inną kobietą.

Derya posuwa się do brutalnych czynów, aby chronić swoje mroczne tajemnice. Niespodziewane zjawienie się Ferita w jej domu wywołuje panikę, a kobieta robi wszystko, by gość nie zorientował się o przetrzymywanej w zamknięciu siostrze. W akcie ostatecznej desperacji Derya ogłusza Leylę tępym narzędziem i w pośpiechu wyprasza narastająco podejrzliwego Ferita za drzwi.

Gdzie oglądać 898. odcinek serialu Dziedzictwo?

Turecka telenowela gości na ekranach telewizorów każdego dnia tygodnia o godzinie 16:05 na antenie stacji TVP1. Premiera najnowszego, 898. odcinka została zaplanowana na czwartek, 23 kwietnia 2026 roku. Jeśli komuś nie uda się zasiąść przed odbiornikiem w wyznaczonym czasie, wszystkie wyemitowane dotąd epizody można bez problemu nadrobić w internetowym serwisie TVP VOD.

Obsada i fabuła tureckiego hitu Dziedzictwo

Główna oś fabularna kręci się wokół losów dwóch sióstr, Seher i Kevser, które pochodzą ze skromnej, ale bardzo zżytej rodziny. Ich drogi rozchodzą się w momencie, gdy Kevser bierze ślub z niezwykle zamożnym przedstawicielem klanu Kyrymly i rodzi mu syna, dając mu imię po własnym ojcu. Niestety, niedługo potem kobieta zostaje wdową i zapada na śmiertelną chorobę, błagając przed śmiercią Seher o zajęcie się jej pięcioletnim dzieckiem. Po zgonie matki chłopiec trafia pod skrzydła bezdusznego i chłodnego Yamana, a Seher rozpoczyna trudną walkę o odzyskanie pełnego prawa do opieki nad siostrzeńcem.

Na ekranie pojawia się plejada utalentowanych aktorów z Turcji. W głównych i pobocznych rolach popularnej telenoweli występują następujące gwiazdy:

Halil Ibrahim Ceyhan jako bezwzględny Yaman

Sıla Türkoğlu wcielająca się w zdeterminowaną Seher

Berat Rüzgar Özkan odgrywający postać małego Yusufa

Gülderen Güler w roli uroczej Kiraz

Melih Özkaya jako nieustępliwy komisarz Ali

Tolga Pancaroglu grający postać Ziyi

İpek Arkan występująca jako policjantka Duygu

Seda Dadaşova jako Yasemin, która jest siostrą Duygu