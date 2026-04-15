Dziedzictwo, odcinek 899: Nana i Poyraz mają zakaz kontaktowania się! Cansel grozi bratu

Wydarzenia z poprzedniego odcinka "Dziedzictwa"

W 898. odcinku serialu Dziedzictwo Aynur miała spore problemy z przygotowaniem eleganckich potraw na wizytę profesora w rezydencji Sinana. Mimo że Poyraz prawie przekonał Nanę, aby ta ze względu na dobro Yusufa nie opuszczała domu, to Cennet, kierując się krążącymi plotkami, doradziła dziewczynie, by ta jednak się wyprowadziła. Poyraz nie krył zdziwienia nagłym postanowieniem Nany o odejściu. W tym samym czasie Ayse i Ferit oddawali się wspólnym wspomnieniom. Sielankową atmosferę przerwało jednak nagłe pojawienie się funkcjonariusza policji u Leyli. Przerażona Derya robiła wszystko, co w jej mocy, by ukryć, że więzi siostrę we własnym domu. W akcie desperacji ogłuszyła Leylę i próbowała pozbyć się coraz bardziej nieufnego Ferita.

"Dziedzictwo" - streszczenie odcinka 899

Atmosfera na pikniku jest niezwykle napięta. Kiedy Poyraz dociera na miejsce, Yusuf natychmiast wciąga go w pokazywanie piłkarskich sztuczek. Nana bacznie obserwuje całą zabawę. Choć wszyscy starają się rozluźnić atmosferę, to spóźnienie Poyraza i jego wymówki wywołują nieufność u niektórych uczestników spotkania. Napięcie między dorosłymi jest wyraźnie wyczuwalne, jednak z upływem czasu nieco słabnie.

Zaufanie między Feritem a Leylą zostaje zachwiane. Ferit natrafia na roztrzęsioną Leylę. Kobieta jest w szoku po traumatycznym napadzie i nie chce słyszeć ani o lekarzach, ani o policji. Jej jedynym pragnieniem jest wymazanie z pamięci tego, co się stało. Sprawy przybierają jeszcze gorszy obrót, gdy Leyla uświadamia sobie, że Ferit okłamał ją w kwestii swojego pobytu w domu. To kłamstwo poważnie nadszarpuje jej zaufanie do niego.

Poyraz otrzymuje kategoryczny zakaz kontaktowania się z Naną. Siostra mężczyzny wywiera na nim ogromną presję. Kategorycznie zabrania mu jakichkolwiek spotkań z dziewczyną i grozi, że będzie go uważnie kontrolować. Napiętą sytuację próbuje załagodzić Sema. Kobieta wręcza Poyrazowi upominek i wspomina czasy szkolne. Ten miły gest pozwala choć trochę rozładować gęstą i pełną trudnych emocji atmosferę.

W domu Sinana sytuacja staje się coraz bardziej nerwowa. Sinan reaguje złąścią nawet na najdrobniejsze zachowania Gürkana. To z kolei dezorientuje Aynur i jeszcze bardziej potęguje frustrację. Po tym, jak kobieta zaparza kawę na polecenie Sinana, zostaje przez niego zwolniona z pracy przed czasem.

"Dziedzictwo" - Kiedy i gdzie oglądać 899. odcinek

Turecką telenowelę „Dziedzictwo” można oglądać codziennie, od poniedziałku do niedzieli, o godzinie 16:05 na antenie TVP1. Premiera 899. odcinka zaplanowana jest na piątek, 24 kwietnia 2026 roku. Osoby, które nie będą mogły obejrzeć serialu w telewizji, mają możliwość nadrobienia zaległości. Wszystkie odcinki, zarówno te nowe, jak i starsze, są dostępne na platformie streamingowej TVP VOD.

"Dziedzictwo" - o czym jest serial i kto w nim gra?

Seher i Kevser to dwie siostry, córki Yusufa. Ich rodzina nie należy do najbogatszych, ale mimo to wszyscy żyją ze sobą w zgodzie i szczęściu. Życie sióstr diametralnie się zmienia, kiedy Kevser wychodzi za mąż za zamożnego mężczyznę z wpływowego rodu Kyrymly. Wkrótce na świat przychodzi jej syn, któremu nadaje imię po zmarłym dziadku - Yusuf. Niestety, mąż Kevser wkrótce umiera. Kobieta zostaje wdową, a na domiar złego zapada na ciężką, nieuleczalną chorobę. Wiedząc, że wkrótce umrze, Kevser prosi swoją siostrę Seher o to, by ta zaopiekowała się jej 5-letnim synkiem. Chłopiec trafia jednak pod skrzydła surowego i bezwzględnego Yamana. Seher nie zamierza się poddawać i rozpoczyna trudną walkę o odzyskanie małego Yusufa.

W obsadzie serialu „Dziedzictwo” znaleźli się m.in.:

Halil Ibrahim Ceyhan w roli Yamana

Sıla Türkoğlu jako Seher

Berat Rüzgar Özkan wcielający się w Yusufa

Gülderen Güler grająca Kiraz

Melih Özkaya jako Ali

Tolga Pancaroglu w roli Ziyi

İpek Arkan jako Duygu

Seda Dadaşova jako Yasemin, siostra Duygu