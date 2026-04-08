Na dobre i na złe, odcinek 988: Potajemny ślub Agaty i Rafała Konicy. Wśród gości tylko świadkowie, jego synowie i przybrana córka - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"Na dobre i na złe" odcinek 988 - środa, 8.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Ślub Agaty i Rafała Konicy w 988 odcinku "Na dobre i na złe" nastąpi dwa tygodnie po zaręczynach, kiedy ortopeda oświadczy się ukochanej przed szpitalem w Leśnej Górze.

Wszystko po to, żeby Agata mogła jak najszybciej adoptować Manię (Apolonia Szwed), dziewczynkę z domu dziecka, która była jej pacjentką i którą pokochała jak córkę. W przypadku tej pary można mówić o wręcz błyskawicznym wybuchu miłości i rozwoju związku. Szczególnie, że na ekranie Agata i Konica bardzo rzadko pokazali się razem. Tym bardziej to, jak się kochają. Raczej wydawali się parą bliskich przyjaciół!

Tak przebiegnie ślub Agaty i Rafała Konicy w 988 odcinku "Na dobre i na złe"

Jak przebiegnie ślub Agaty i Konicy w 988 odcinku "Na dobre i na złe" i dlaczego młoda para nie pochwali się swoim szczęściem przyjaciołom z Leśnej Góry? Rąbka tajemnicy uchyla portal światseriali.interia.pl, który podaje, że lekarze zdecydują się na cichy, skromny ślub w gronie najbliższych osób w Urzędzie Stanu Cywilnego. Tego dnia normalnie pójdą do pracy. Umówią się tylko, że ślub wezmą po skończonym dyżurze. Nie będą chcieli odkładać ślubu na później, pewni tego, że chcą być razem i założyć rodzinę dla Mani.

Oprócz Agaty i Konicy na ich ślubie w 988 odcinku "Na dobre i na złe" będą tylko świadkowie: Maria (Sylwia Achu), Michał (Mateusz Janicki) oraz synowie Rafała - Jaś (Mateusz Bożek) i Adaś (Artur Sokólski), a także Mania, która nie ukryje swojej radości, że będzie miała pełną rodzinę - mamę, tatę i braci.

Agata i Konica wezmą ślub po dyżurze w szpitalu w Leśnej Górze w 988 odcinku "Na dobre i na złe"

Organizacja ślubu Agaty i Rafała w 988 odcinku "Na dobre i na złe" będzie sporym wyzwaniem. Dyżur w szpitalu mocno da im się we znaki. Doktor Woźnicka przejmie wszystkich pacjentów doktor Igi Kaczorowskiej (Anna Szymańczak), która akurat tego dnia przejdzie operację usunięcia tętniaka mózgu, przeprowadzoną przez Artura Barta (Piotr Głowacki).

W pewnym momencie Agata zauważy, że jest strasznie późno i zacznie się bać, że spóźnią się z Rafałem na własnym ślub. Ale Konica zadba o to, żeby byli w urzędzie na czas, żeby żadne inne przeciwności losu nie zniszczyły ich ślubu.

- Bez obaw, pilnowałem czasu. Wyniósłbym cię siłą z oddziału, gdyby wybiła godzina - uspokoi narzeczoną Rafał.

- Zdążymy? - upewni się Agata.

- Zdążymy, zdążymy... Zresztą bez nas ta impreza po prostu się nie odbędzie - zauważy Konica.

Synowie Konicy i Mania na ślubie Agaty i Rafała w 988 odcinku "Na dobre i na złe"

Zanim w 988 odcinku "Na dobre i na złe" Agata i Konica wezmą ślub, w urzędzie będą jeszcze czekali na Manię, którą przywiezie opiekunka z domu dziecka. Dziewczynka wpadnie do środka niemal w ostatniej chwili i od razu podbiegnie do przyszłych rodziców, aby ich przytulić. Wśród gości ślubnych będą też synowie Rafała - Jaś i Adaś.

Już cztery lata temu w "Na dobre i na złe" wzięli sprawy w swoje ręce, by ich samotny ojciec związał się z Agatą. To właśnie dzieci uznały, że Agata idealnie pasuje na nową żonę Rafała i ich matkę. Żeby połączyć Konicę z Woźnicką posunęli się do małego podstępu. Trochę jednak to trwało, nim Agata i Rafał się w sobie zakochali.

Na dobre i na złe. Ślub Agaty i Konicy z przeszkodami! Zabraknie ich przybranej córki

