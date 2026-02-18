Na dobre i na złe, odcinek 981: Iga ofiarą zemsty przyjaciółki z więzienia! Nie pomoże Klemi odzyskać córki - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 981 - środa, 18.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Dramatyczne sceny w Leśnej Górze w 981 odcinku "Na dobre i na złe", groźby wobec Igi Kaczorowskiej i nieobliczalna dziewczyna z półświatka, którą lekarka poznała w więzieniu i które teraz będzie chciała się na niej zemścić. Jak bardzo niebezpieczna jest przyjaźń z Klemi, Iga przekonała się kiedy zgodziła się jej pomóc, by matka Marlenki mogła poukładać swoje życie. Już wtedy stało się jasne, że Klemi jest pod silnym wpływem swojego faceta Igora (Jan Litvinovitch), ofiarą przemocy!

Córka Klemi znów trafi do Leśnej Góry w 981 odcinku "Na dobre i na złe"

W 981 odcinku "Na dobre i na złe" Iga znów zajmie się córką Klemi. Mała Marlenka trafi do szpitala w Leśnej Górze, bo na SOR przywiozą niemowlę rodzice zastępczy - Dorota i Antek. Będą zaniepokojeni tym, że dziewczynka nagle przestała jeść. Pechowym zrządzeniem losu do córki przyjedzie też Klemi, żądając, by Iga pomogła jej Marlenkę odzyskać. O losie dziecka będzie jednak decydował sąd i kuratorka (Paulina Napora).

Na dobre i na złe. Agata będzie matką! Odwiedzi Manię w domu dziecka i usłyszy piękne słowa

- Zbliża się sprawa, kuratorka o mnie rozpytuje. Musisz ich przekonać, żeby oddali mi małą! - Klemi, ja nie mam na to wpływu… - Oczywiście, że masz! Jesteś ważną panią doktor, oni słuchają takich ludzi! - To tak nie działa… - To powiedz wprost, że nie chcesz mi pomóc!... Jesteś mi to winna! Przez ciebie to wszystko się tak poplątało! - Klemi, chciałaś sprzedać swoje dziecko! Gdyby nie ja, nie zobaczyłabyś jej nigdy! - Nawet jeśli zrobiłam błąd, to co? Mam za to płacić do końca życia?! Tobie się nigdy noga nie powinęła? Taka święta jesteś?!

Iga pogrąży Klemi przed kuratorką w 981 odcinku "Na dobre i na złe"?

Po awanturze, którą wywoła Klemi w 981 odcinku "Na dobre i na złe" Igę czeka także trudna rozmowa z kuratorką (Paulina Napora), która przed rozprawą w sądzie będzie miała wydać opinię na temat matki dziecka, czy można jej ufać, jaką jest osobą i czy ma warunki do opiekowania się Marlenką. Kaczorowska będzie jednak unikała odpowiedzi na niewygodne pytania. A potem Klemi znów obwini ją o całe zło, jakie na nią spadło.

- To wszystko przez ciebie! Nastawiłaś ich przeciwko mnie! - Nieprawda - powie spokojnie Iga. - Mścisz się, bo sama nie masz dzieci!!!

Zemsta Klemi i Igora na Idze w 981 odcinku "Na dobre i na złe"

Wściekła Klemi w 981 odcinku "Na dobre i na złe" zwróci się przeciwko Idze, jej bezwzględny Igor, który nie raz pobił dziewczynę, szybko to wykorzysta. Razem zaplanują zemstę na lekarce z Leśnej Góry.

- Oszukała mnie! Nienawidzę jej!!! - Mówiłem ci... Zapłaci nam za wszystko! Będzie żałowała, że weszła mi w drogę!