Na dobre i na złe, odcinek 982: Umierająca na raka Martyna usłyszy diagnozę Barta. Wynik tomografii nie pozostawi wątpliwości - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
2026-02-11 21:39

Czy chora na raka Martyna (Anna Głosek) w 982 odcinku "Na dobre i na złe" będzie miała choć cień nadziei na wyleczenie, że pokona glejaka mózgu? Jeśli żadna terapia, chemia, czy naświetlania, nie pomogą, ukochana Tadka (Marcin Urbanke) będzie skazana na śmierć. Od ostatniej diagnozy minie już sporo czasu, więc teraz Martyna będzie walczyć o dostanie się do eksperymentalnego leczenia, badań klinicznych. Razem z Tadkiem umierająca Martyna przyjedzie na konsultację do neurochirurga Artura Barta (Piotr Głpwacki), który zobaczy wynik tomografii i nie pozostawi im złudzeń. Sprawdź, co się wydarzy.

"Na dobre i na złe" odcinek 982 - środa, 25.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Choroba Martyny w "Na dobre i na złe" od kilku tygodni kładzie się cieniem na jej związku z Tadkiem. Zupełnie jakby zakochani nie mieli przed sobą przyszłości, jakby ich wspólne dni były już policzone. 

Odkąd poznali straszną diagnozę, że Martyna znów jest chora na raka mózgu, że doszło u niej do wznowy nowotworu, Tadek robi wszystko, co w jego mocy, by ukochana uwierzyła, że wyzdrowieje. Niestety badania w szpitalu w Toruniu potwierdziły, że Martyna cierpi na agresywną odmianę glejaka mózgu. Jeśli leczenie nie przyniesie spodziewanych rezultatów, młodą narzeczoną lekarza z Leśnej Góry czeka wkrótce śmierć.

Czy chora Martyna w 982 odcinku "Na dobre i na złe" przejdzie eksperymentalne leczenie?

W 982 odcinku "Na dobre i na złe" Martyna i Tadek przyjadą na badania kontrolne do szpitala do wybitnego specjalisty, profesora Barta. Ani przez chwilę Borucki nie da Martynie odczuć, jak bardzo będzie się bał tego, co im powie neurochirurg z Leśnej Góry. Od tych wyników badań będzie zależało, czy Martyna dostanie się do eksperymentalnego programu leczenia zmiennym polem elektrycznym w szpitalu w Bydgoszczy. Jeśli jednak nie przejdzie kwalifikacji do badań klinicznych, od razu zakończy leczenie. 

Co wykaże tomografia mózgu Martyny w 982 odcinku "Na dobre i na złe"?

Czy diagnoza Barta po tomografii mózgu Martyny w 982 odcinku "Na dobre i na złe" zabrzmi dla niej jak wyrok śmierci? Na szczęście wydarzy się cud i ukochana Tadka odzyska nadzieję na to, że wyzdrowieje! 

- W porównaniu z poprzednim badaniem zmiana nie uległa powiększeniu... Widać też cechy zwłóknienia - oceni Bart, a Tadek od razu wejdzie mu w słowo.

- Zatrzymało się? Zatrzymało się! - Borucki nie będzie krył radości. 

Radosna nowina dla chorej Martyny i Radka w 982 odcinku "Na dobre i na złe"

Co prawda w 982 odcinku "Na dobre i na złe" chora na raka mózgu Martyna nie będzie jeszcze miała pewności, że pokona glejaka, ale odzyska nadzieję. Tego dnia Tadek potwierdzi jej kwalifikację na badania kliniczne zmiennym polem elektrycznym w Bydgoszczy! Wzruszony profesor Bart wyjdzie z sali, zostawiając zakochanych samych, żeby mogli cieszyć się pierwszą tak dobrą nowiną od miesięcy. 

- Wiem, że umrę... Ale jeszcze nie teraz. Jeszcze nie... - wyzna Martyna, która dotąd była przekonana, że czeka ją śmierć i wieczna rozłąka z Tadkiem. 