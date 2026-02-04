Na dobre i na złe, odcinek 979: Leśna Góra uratowana! To oni stali za atakiem na szpital. Drago pogrąży winnych - ZDJĘCIA,

"Na dobre i na złe" odcinek 979 - środa, 4.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Po odzyskaniu przytomność Drago w 979 odcinku "Na dobre i na złe" zrozumie, że nadal jest w niebezpieczeństwie, że spisek burmistrza Leśnej Góry i inwestora Lesława Puchalskiego (Mirosław Jękot), w którym brał udział, może się dla niego źle skończyć. Kiedy tylko informatyk-haker dowie się od Begera co się wydarzyło, że został otruty i mógł umrzeć, zgra na pendrive'a materiały z dowodami na to, że Kępiński zlecił mu atak hakerski na szpital w Leśnej Górze, bo chciał jego zamknięcia. Dowody przeciwko burmistrzowi dostanie też policja!

Drago pogrąży burmistrza Leśnej Góry w 979 odcinku "Na dobre i na złe"

Do Drago dotrze, że wyrok śmierci wydał na niego właśnie Franciszek Kępiński, który wcześniej zapłacił mu za sparaliżowanie Leśnej Góry, awarię całego systemu.

- Najpierw sugerował, żebym wyjechał, nie wiedziałem, że będzie chciał się mnie pozbyć tak... No tak... ostatecznie. Wiem, że gra idzie o dużą kasę…

W szpitalu w 979 odcinku "Na dobre i na złe" zjawi się prowadzący śledztwo komisarz Adam Walny (Mariusz Witkowski). Haker zdecyduje się na współpracę, by zapewnić sobie ochronę policji.

- Czy chciałby pan złożyć jakieś oświadczenie, zeznania? - Tak! To są dowody, że zlecono mi zhakowanie szpitala w Leśnej Górze - po to, żeby doprowadzić go do całkowitej dezorganizacji i upadku… - Przez kogo pan został wynajęty? - Przez Franciszka Kępińskiego, burmistrza Leśnej Góry...

Burmistrz Leśnej Góry i jego wspólnik aresztowani w 979 odcinku "Na dobre i na złe" za atak hakerki na szpital

Winni ataku na Leśną Górę w 979 odcinku "Na dobre i na złe" zostaną ukarani. Kępiński i Puchalski trafią do aresztu za to, że chcieli doprowadzić do upadku szpitala, by wprowadzić w życie plan budowy nowego osiedla na działce, na której stoi placówka. Burmistrz Leśnej Góry dobrowolnie odda się w ręce policji, bo zrozumie, że jego plan legł w gruzach.

Beger nie daruje Drago kłamstwo w 979 odcinku "Na dobre i na złe"

Kiedy bowiem Beger w 979 odcinku "Na dobre i na złe" pozna w końcu prawdę, od razu wybuchnie wściekłością. Po tym jak Drago pogrąży winnych ataku na Leśną Górę, by nie narażać swojej matki na dalsze niebezpieczeństwo, ucieknie ze szpitala.

- Nie wierzę! Najpierw popsułeś system w szpitalu, a potem łaskawie naprawiłeś, tak?… Naraziłeś zdrowie i życie wielu ludzi! Rodziły się dzieci, na intensywnej terapii mieliśmy kilkunastu pacjentów, którzy byli zaintubowani! - Nie myślałem o tym… - Zaufałem ci. Dziękowałem ci! Okazałeś się… lisem w kurniku!

W finale 979 odcinka "Na dobre na złe" Gloria (Aleksandra Grabowska) będzie duma, że Begerowi udało się ocalić szpital w Leśnej Górze przed upadkiem. Wspólnie będą świętować uratowanie tego miejsca! Była kochanka Maksa wyzna przy tym, że cały czas w niego wierzyła, że uda mu się uratować Leśną Górę.