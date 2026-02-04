Na dobre i na złe, odcinek 979: Leśna Góra uratowana! To oni stali za atakiem na szpital. Drago pogrąży winnych - ZDJĘCIA,

Szpital w Leśnej Górze uratowany przed upadkiem w 979 odcinku "Na dobre i na złe"! Po wielu miesiącach walki Maksa Begera (Tomasz Ciachorowski) o ocalenie placówki przed zamknięciem, haker Drago (Piotr Gadomski) dostarczy policji dowód na to, kto stał za atakiem hakerskim na Leśną Górę, kto chciał upadku szpitala. Jak dyrektor zareaguje na rewelacja Drago, że to burmistrz Leśnej Góry, Franciszek Kępiński (Paweł Ławrynowicz), uknuł ten spisek i wynajął Drago? Przebiegły Kępiński poniesie zasłużoną karę! Zresztą nie tylko on. Poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA.

Po odzyskaniu przytomność Drago w 979 odcinku "Na dobre i na złe" zrozumie, że nadal jest w niebezpieczeństwie, że spisek burmistrza Leśnej Góry i inwestora Lesława Puchalskiego (Mirosław Jękot), w którym brał udział, może się dla niego źle skończyć. Kiedy tylko informatyk-haker dowie się od Begera co się wydarzyło, że został otruty i mógł umrzeć, zgra na pendrive'a materiały z dowodami na to, że Kępiński zlecił mu atak hakerski na szpital w Leśnej Górze, bo chciał jego zamknięcia. Dowody przeciwko burmistrzowi dostanie też policja! 

Drago pogrąży burmistrza Leśnej Góry w 979 odcinku "Na dobre i na złe"

Do Drago dotrze, że wyrok śmierci wydał na niego właśnie Franciszek Kępiński, który wcześniej zapłacił mu za sparaliżowanie Leśnej Góry, awarię całego systemu. 

- Najpierw sugerował, żebym wyjechał, nie wiedziałem, że będzie chciał się mnie pozbyć tak... No tak... ostatecznie. Wiem, że gra idzie o dużą kasę…

W szpitalu w 979 odcinku "Na dobre i na złe" zjawi się prowadzący śledztwo komisarz Adam Walny (Mariusz Witkowski). Haker zdecyduje się na współpracę, by zapewnić sobie ochronę policji.

- Czy chciałby pan złożyć jakieś oświadczenie, zeznania?

- Tak! To są dowody, że zlecono mi zhakowanie szpitala w Leśnej Górze - po to, żeby doprowadzić go do całkowitej dezorganizacji i upadku…

- Przez kogo pan został wynajęty?

- Przez Franciszka Kępińskiego, burmistrza Leśnej Góry...

Burmistrz Leśnej Góry i jego wspólnik aresztowani w 979 odcinku "Na dobre i na złe" za atak hakerki na szpital

Winni ataku na Leśną Górę w 979 odcinku "Na dobre i na złe" zostaną ukarani. Kępiński i Puchalski trafią do aresztu za to, że chcieli doprowadzić do upadku szpitala, by wprowadzić w życie plan budowy nowego osiedla na działce, na której stoi placówka. Burmistrz Leśnej Góry dobrowolnie odda się w ręce policji, bo zrozumie, że jego plan legł w gruzach. 

Beger nie daruje Drago kłamstwo w 979 odcinku "Na dobre i na złe"

Kiedy bowiem Beger w 979 odcinku "Na dobre i na złe" pozna w końcu prawdę, od razu wybuchnie wściekłością. Po tym jak Drago pogrąży winnych ataku na Leśną Górę, by nie narażać swojej matki na dalsze niebezpieczeństwo, ucieknie ze szpitala. 

- Nie wierzę! Najpierw popsułeś system w szpitalu, a potem łaskawie naprawiłeś, tak?… Naraziłeś zdrowie i życie wielu ludzi! Rodziły się dzieci, na intensywnej terapii mieliśmy kilkunastu pacjentów, którzy byli zaintubowani!

- Nie myślałem o tym…

- Zaufałem ci. Dziękowałem ci! Okazałeś się… lisem w kurniku!

W finale 979 odcinka "Na dobre  na złe" Gloria (Aleksandra Grabowska) będzie duma, że Begerowi udało się ocalić szpital w Leśnej Górze przed upadkiem. Wspólnie będą świętować uratowanie tego miejsca! Była kochanka Maksa wyzna przy tym, że cały czas w niego wierzyła, że uda mu się uratować Leśną Górę. 

