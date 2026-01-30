Na dobre i na złe, odcinek 980: Aleś zabije swojego przyjaciela?! Chce odejść, a Zagajewski ma mu pomóc

"Na dobre i na złe" odcinek 980 - środa, 11.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Leszek zostanie przyjęty na neurologię, gdzie pod opieką Barta (Piotr Głowacki) i Igi (Anna Szymańczyk) jego stan będzie monitorowany. Towarzyszyć mu będzie żona Ava (Anna Gorajska), która na początku zatai prawdę o rzeczywistym stanie zdrowia męża. W tych dramatycznych okolicznościach Aleś otwarcie zapyta Barta o perspektywy wyleczenia – niestety, lekarz potrząśnie głową: nie ma już żadnej nadziei. Leszek przestał przyjmować leki, mięśnie zanikają, a komunikacja odbywa się jedynie przez tablet.

Aleś wyładuje emocje na Avie w 980 odcinku "Na dobre i na złe"

– Jak mogłaś!!! Dzwoniłem do was tyle razy... Ciągle mi odmawiałaś spotkania! Mówiłaś, że Leszek jest w dobrym stanie! Że leki działają, że choroba się rozwija powoli... – wygarnie Aleś. Cytaty: światseriali.interia.pl.

– Nie masz prawa mnie oceniać! – odpowie Ava.

– Pytam, dlaczego mnie okłamywałaś!

– Wiedziałam, że się będziesz na mnie wyżywał! Co ty możesz wiedzieć o tym, przez co przechodziliśmy?! (...) Jak masz tak histeryzować, to nie pozwolę ci się do niego zbliżać. Leszek potrzebuje dobrej energii. On musi uwierzyć, że będzie żył!

– Czego ty się po mnie spodziewasz?

– Że znajdziesz jakiś sposób! W końcu jesteś jego najlepszym przyjacielem. Tyle razy mówiłeś, że zawdzięczasz mu życie. To czas pokazać, jak bardzo ci na nim zależy!

Przyjaciel Alesia poprosi go o pomoc w odejściu...

Napięcie osiągnie zenit, gdy Leszek wyśle do Aleśa dramatyczny komunikat: – Aleś, pomóż mi odejść – napisze na tablecie.

– Lechu, co ty... – skomentuje po chwili oszołomiony Aleś.

– Już nie mogę. Błagam cię – dopisze Leszek.

Na szczęście do sali wejdzie Ava, co pozwoli Aleśowi uniknąć natychmiastowej odpowiedzi na tak szokującą prośbę. Chwilę później powie o wszystkim Idze:

– Leszek poprosił mnie, żebym mu pomógł odejść.

– Nie może cię o coś takiego prosić! – oburzy się Kaczorowska.

– Może wszystko.

– Zapominasz, że ja siedziałam w więzieniu i wiem, że nie można oczekiwać takiego poświęcenia nawet od przyjaciela. Od nikogo! W szpitalu jesteś przede wszystkim lekarzem!

Aleś przytuli Igę, ale nawet to nie przyniesie jej ukojenia:

– (...) Współczucie może nas czasem zgubić – rzuci Kaczorowska.

– Nie bój się o mnie – skwitował Aleś.

Widzowie w 980. odcinku „Na dobre i na złe” zobaczą, że Aleś stanie przed moralnym dylematem życia i śmierci.