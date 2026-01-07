Na dobre i na złe, odcinek 975: Radwan powie Blance, że musi wziąć rozwód z Mario! Teraz nie on będzie ojcem jej córki - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 975 pierwszy w nowym 2026 roku - środa, 7.01.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Spotkanie z Mario w 975 odcinku "Na dobre i na złe" będzie dla Blanki sporym szokiem! Od narodzin ich córki boi się, że Milewski zabierze jej Ninę, że znów sprowadzi na niej śmiertelne niebezpieczeństwo. Ale gangster, który sfingował własną śmierć, żeby ukryć się przed największymi wrogami, teraz będzie mógł zacząć nowe życie.

Męża Blanki czeka jednak walka o odzyskanie tożsamości, bo przecież Mario został oficjalnie uznany za zmarłego, "zginął" w makabrycznym wypadku. Zanim wróci do swojego nazwiska, dawnego życia i rodziny będzie musiał się liczyć z tym, że Blanka nie będzie go już chciała...

Mario w 975 odcinku "Na dobre i na złe" nie będzie się już ukrywał

W 975 odcinku "Na dobre i na złe" Mario zapewni Blankę, że nic mu już nie grozi. Nie będzie się już bał, że dawni przeciwnicy go dopadną. Będzie bezpieczny, a wraz z nim jego bliscy. Tyle że te słowa ukochanego nie przekonają lekarki z Leśnej Góry, by od razu do niego wróciła.

Tymczasem Milewski spotka się z Radwanem, by w 975 odcinku "Na dobre i na złe" podziękować mu na uratowanie życia jego siostrze Weronice (Klaudia Łapot), która dzięki ginekologowi urodzi zdrowe dziecko - syna. Rozmowa rywali będzie miała nieoczekiwany przebieg.

- Chciałem ci podziękować za to, co zrobiłeś wczoraj dla mojej siostry. Uratowałeś ją i przede wszystkim dziecko... Dziękuję... Pewnie nie powinienem tego mówić, a tym bardziej dobrze co życzyć, ale jeśli już moja żona ma z kimś być, to dobrze, że to jesteś ty. Porządny z ciebie człowiek - stwierdzi Mario.

Czy Blanka rozwiedzie się z Mario? W 975 odcinku "Na dobre i na złe" nadal będzie jej mężem i ojcem Niny

W finale 975 odcinka "Na dobre i na złe" Blanka uprzedzi Krzyśka, że powrót Mario mocno ją zaskoczył, skoro mąż już dłużej nie będzie się ukrywał przed groźnymi gangsterami. Milewski nie powie jej tego wprost, ale będzie miał nadzieję, że znów będą razem i stworzą rodzinę dla Niny.

- Mario wraca do dawnego życia... - zacznie Blanka, wracając z Radwanem do jego domu.

- A co to znaczy?

- Odzyska imię, nazwisko, PESEL, nie wiem, jak się załatwia takie rzeczy w sądzie...

- Co gadałaś z nim?

- Przez chwilę...

- To wygląda na to, że będziesz musiała się rozwieść. W tej sytuacji on nadal jest twoim mężem i ojcem Niny... - zauważy Krzysiek, lecz Blanka nic nie odpowie. Nie od razu podejmie decyzję czy chce znów być z Mario.

Dopiero kolejne odcinki "Na dobre i na złe" wyjaśnią, którego z mężczyzn wybierze Blanka - męża gangstera czy Krzysztofa Radwana, a także czy weźmie rozwód z Mario!