Na dobre i na złe, odcinek 977: Radwan straci syna! Asia zabierze Kubusia i wyjedzie z nim daleko od Krzyśka - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 977 - środa, 21.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 977 odcinku "Na dobre i na złe" Radwan znów straci Kubusia! Zdradzamy, że tym razem, to Asia w końcu zabierze Krzyśkowi syna, gdy otrzyma atrakcyjną ofertę pracy w Gdańsku i nie zawaha się jej odrzucić. Tym bardziej, że sytuacja w Leśnej Górze wciąż będzie niepewna, a Beger będzie raczej zwalniał. I choć Gawryło będzie mogła być raczej spokojna o swoją posadę, to jednak będzie wolała dmuchać na zimno. Szczególnie, że oferta z Gdańska będzie naprawdę kusząca!

Tyle tylko, że w 977 odcinku "Na dobre i na złe" będzie się ona wiązała z przeprowadzką z Warszawy, gdzie wciąż będzie mieszkał Krzysiek tyle, że już z Blanką (Pola Gonciarz) i córką jej i Mario (Marcin Korcz), Niną (Rita Sobocińska), co z resztą już wcześniej nie podobało się Asi. Właśnie dlatego, że Milewska wciąż była żoną niebezpiecznego gangstera, przez co i Kubusiowi mogło grozić niebezpieczeństwo. A gdy to już minie, gdyż Milewski sam to przyzna, to Gawryło właśnie wtedy zdecyduje się zabrać syna od Radwana!

Asia zabierze Radwanowi Kubusia w 977 odcinku "Na dobre i na złe"!

Wszystko przez to, że w 977 odcinku "Na dobre i na złe" Asia nie będzie chciała zostawiać Kubusia pod opieką Krzyśka. Tym bardziej, że już będzie zajmował się on Blanką i Niną, przez co ona zdecyduje się zabrać jego syna ze sobą. Szczególnie, że i tak to z nią będzie mieszkał, a u Krzyśka będzie bywał od czasu do czasu, bo wychował się właśnie u jej boku.

I w 977 odcinku "Na dobre i na złe" Krzysiek będzie musiał podjąć szalenie trudną decyzję. Zwłaszcza, że Asia będzie chciała przeprowadzić się do Gdańska już na stałe, co będzie oznaczało, że już nie wróci z jego synem do Warszawy, a on nie będzie miał go pod ręką.

Krzysiek znów straci syna przez Gawryłę w 977 odcinku "Na dobre i na złe"!

Co prawda, w 977 odcinku "Na dobre i na złe" Gdańsk nie będzie jeszcze na końcu świata, przez co Krzysiek z Kubusiem będą mogli się dalej odwiedzać, ale nie będzie to już tak proste jak dotychczas, gdy oboje byli na miejscu, a wraz z nimi i Asia.

I z pewnością w 977 odcinku "Na dobre i na złe" nie będzie to łatwe dla Radwana, który znów straci syna dokładnie tak samo jak przed laty, gdy po śmierci Hany (Kamilla Baar-Kochańska), zabrał mu go Piotr (Marek Bukowski). A teraz uczyni to jego była partnerka!