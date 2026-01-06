Na dobre i na złe, odcinek 975: Powrót Mario do Blanki? Odzyska żonę, bo nie będzie się już ukrywał przed gangsterami? - ZWIASTUN

"Na dobre i na złe" odcinek 975 pierwszy w nowym 2026 roku - środa, 7.01.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Mario wróci do Leśnej Góry w 975 odcinku "Na dobre i na złe" wraz z ciężarną siostrą Weroniką (Klaudia Łapot), która właśnie zacznie rodzić! Kiedy rozpocznie się poród Weroniki podejmie ogromne ryzyko, by wyjść z ukrycia. Nagłe pojawienie się "zmarłego" męża Blanki wywoła sporą sensację w całym szpitalu. Nawet wśród tych przyjaciół lekarki, którzy wiedzą, że Mario żyje.

Poród siostry Mario w Leśnej Górze w 975 odcinku "Na dobre i na złe"

Na widok "zmarłego" Krzysztof Radwan (Mateusz Damięcki) w 975 odcinku "Na dobre i na złe" nie będzie krył zaskoczenia. Od razu zapyta Milewskiego, co tutaj robi i dlaczego się już nie ukrywa. - Przywiozłem siostrę, a co? - odpowie zaczepnie Mario. Radwan przyjmie rodzącą Weronikę na oddział ginekologiczno-położniczy, nie zważając na to, że powrót męża Blanki będzie mu działał na nerwy.

Mario pozwoli Radwanowi być z Blanką w 975 odcinku "Na dobre i na złe"?

A kiedy badania siostry Mario w 975 odcinku "Na dobre i na złe" wykażą, że konieczne jest cesarskie cięcie, Krzysiek od razu ruszy do akcji. Nie obędzie się bez komplikacji, ale dzięki Radwanowi na świat przyjdzie zdrowy chłopiec - syn Weroniki. Po zabiegu Mario wyciągnie do rywala rękę na zgodę, a do tego przyzna, że Blanka nie mogła lepiej trafić.

- Chciałem podziękować za to, co zrobiłeś dla Weroniki... Uratowałeś ją i dziecko. Nie powinienem ci dobrze życzyć, ale jeśli moja żona ma z kimś być, to dobrze, że to jesteś ty... Porządny z ciebie facet.

Czy Blanka zostawi Radwana i wróci do Mario w 975 odcinku "Na dobre i na złe"?

Jako ostatnia o powrocie Mario w 975 odcinku "Na dobre i na złe" dowie się Blanka, która wpadnie na męża na szpitalnym korytarzu. Drżąc ze strachu, że Milewski znów ściągnie na nią i ich córkę niebezpieczeństwo, że w ślad za nim do Leśnej Góry przybędą bandyci, przed którymi musi się ukrywać. Niespodziewanie Mario wyzna Blance, że na razie jest wolny, nie musi udawać zmarłego ani dłużej żyć w ukryciu, bo groźni wrogowie z mafii już go nie ścigają. Będzie miał nadzieję, że Blanka do niego wróci, wybaczy mu i da kolejną szansę...

Nic bardziej mylnego, bo w 975 odcinku "Na dobre i na złe" Blanka nie będzie chciała znów narażać siebie i Niny. Poza tym związała się z Radwanem. Właśnie Krzysiek uświadomi ukochanej, że jeśli chcą teraz być razem na poważnie, to musi wziąć rozwód z Mario.

