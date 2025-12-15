Na dobre i na złe, odcinek 975: Bart pozazdrości Julce awansu! Wyrzuci jej, że się nie nadaje - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 975 - środa, 7.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 975 odcinku "Na dobre i na złe" Julka przyjmie ofertę Begera i zgodzi się zostać kierownikiem nowego oddziału ratunkowego. Tym bardziej, że Maks sam wskaże ją na to miejsce i da jej takie rekomendacje, że nie będzie mogła odmówić. Zwłaszcza, że dyrektor i tak pójdzie jej przy tym na rękę, czym kompletnie ją zszokuje!

Tak samo jak Artura, który jeszcze przed ich rozmową w 975 odcinku "Na dobre i na złe" zacznie straszliwie niepokoić się o swoją żonę, gdy Beger niespodziewanie wezwie ją do swojego gabinetu. Szczególnie, że w ostatnim czasie będzie raczej zwalniał niż premiował, przez co strach będzie jeszcze silniejszy! Do tego stopnia, że Bart zaproponuje nawet żonie swoje towarzystwo, ale Burska z niego nie skorzysta! I dobrze zrobi!

Bart uzna, że Julka nie nadaje się na kierownika w 975 odcinku "Na dobre i na złe"!

Wszystko przez to, że w 975 odcinku "Na dobre i na złe" jak podaje swiatseriali.interia.pl Bart po prostu jej pozazdrości! Zdradzamy, że tuż po rozmowie z Begerem, Artur natychmiast złapie swoją żonę i zacznie wypytywać ją o szczegóły ich spotkania. A gdy Burska powie mu o swoim awansie, to w pierwszej chwili jej zszokowany mąż aż zaniemówi!

- No i czego od ciebie chciał? - zapyta Artur.

- Zaproponował, żebym została kierownikiem oddziału ratunkowego - poinformuje go Julka, czym kompletnie zaskoczy swojego męża.

Jednak ten w 975 odcinku "Na dobre i na złe" po chwili w końcu się ocknie i kontynuuje, licząc na to, że żona jednak nie przyjęła tej posady. Tym bardziej, że od razu sam zacznie jej ją odradzać. Ale mocno się zdziwi, gdy na to będzie już za późno, bo Julka natychmiast się na to zgodzi!

- Jakiego oddziału ratunkowego? - wydusi z siebie wreszcie Bart.

- Naszego! Tego nowego - wyjaśni mu żona.

- I co, nie zgodziłaś się? - upewni się jej mąż.

- A dlaczego nie? - zdziwi się Burska.

- Bo..., bo..., bo to jest ci zupełnie niepotrzebne! To jest niewdzięczna, trudna robota... Dziesiątki pacjentów dziennie... Z różnymi problemami! A ty będziesz za to wszystko odpowiedzialna! Masz za mało problemów w życiu? - wyrzuci jej Artur.

- Już się zgodziłam - powie mu Julka.

Tak zazdrosny Artur dowali własnej żonie w 975 odcinku "Na dobre i na złe"!

I tym w 975 odcinku "Na dobre i na złe" tylko dołoży do pieca, gdyż Bart oburzy się, że żona nie skonsultowała z nim tej decyzji. Do tego stopnia, że otwarcie wyrzuci jej, że nie nadaje się do tej pracy, czym już przegnie!

- I nie zapytałaś mnie o zdanie? - oburzy się Bart.

- Chciał odpowiedzi na szybko... Pogadamy wieczorem - zaproponuje Burska.

- No ale Julka no... - zacznie Artur, ale żona w 975 odcinku "Na dobre i na złe" szybko go zgasi - Mam dyżur, nie mogę teraz rozmawiać!

- Nie nadajesz się do tej roboty - odpłaci jej się mąż.

- O co ci chodzi? - zapyta otwarcie Julka.

- Będziesz się za bardzo przejmowała - wyjaśni Artur.

- Jak tak mi masz pomagać, to dzięki! - skwituje wściekła Burska. Ale Bart tak łatwo nie odpuści, co niestety doprowadzi do kolejnego kryzysu w ich małżeństwie...