Na dobre i na złe, odcinek 974: Beger zakończy staż Alesia! Przejmie jego badania

"Na dobre i na złe" odcinek 974 ostatni w 2025 roku - środa, 17.12.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 974 odcinku "Na dobre i na złe" niepewna sytuacja szpitala w Leśnej Górze zacznie mocno odbijać się na Alesiu! I nic dziwnego, gdyż Zagajewski będzie latał po każdym oddziale, aby odbyć staż i móc normalnie pracować w Polsce, mimo iż u siebie kończyłby już profesurę. Załamany Zagajewski poskarży się Tretterowi (Piotr Garlicki), a Stefan, jak podaje swiatseriali.interia.pl, zrozumie go, jak nikt inny.

- Mam już trochę dosyć tej sytuacji – wyzna mu Aleś.

- Wcale ci się nie dziwię... Gdybyś nie wyjechał z Białorusi, teraz kończyłbyś profesurę – przyzna Stefan.

Jednak jeszcze w 974 odcinku "Na dobre i na złe" sytuacja Zagajewskiego już nieco się rozjaśni, gdy Beger wezwie go do swojego gabinetu. Dokładnie, jakby słyszał jego rozmowę z Tretterem. Zwłaszcza, że i on pochwali dorobek Alesia!

- Gdzie pan się widzi za 5 lat? – zapyta znienacka Maks, przeglądając jego akta osobowe.

- Przepraszam, ale nie rozumiem – zdenerwuje się Zagajewski.

- Bo ja lekarza z takim dorobkiem naukowym, na chwilę przed profesurą, widzę na czele oddziału – pochwali go Beger.

Beger zainteresuje się badaniami Zagajewskiego w 974 odcinku "Na dobre i na złe"!

I tym w 974 odcinku "Na dobre i na złe" kompletnie zszokuje Alesia! Do tego stopnia, że aż nie będzie wiedział, co powiedzieć, dlatego to Maks pozwoli sobie kontynuować. Szczególnie, że wgłębi się w temat jego imponujących badań, które zainteresują i jego!

- Prowadził pan interesujące badania. Allopericardium, tak? Wyniki były bardzo obiecujące – stwierdzi Beger.

- Tak, ale nie rozumiem, jaki to ma związek z moim stażem - przyzna Aleś.

- Byłby pan w stanie takie badania prowadzić w innym szpitalu? – zapyta Maks.

- Z odpowiednim zespołem i finansowaniem pewnie tak, ale… - zacznie odpowiadać Zagajewski, ale gdy w 974 odcinku "Na dobre i na złe" dyrektor usłyszy, czego będzie się spodziewał, to od razu wejdzie mu w słowo - Planuję spotkanie z ważnym… z kluczowym sponsorem szpitala. Pan pozwoli że wspomnę mu co nieco o pana badaniach, dobrze?

Maks doceni Alesia w 974 odcinku "Na dobre i na złe"!

Oczywiście, w 974 odcinku "Na dobre i na złe" Aleś zgodzi się na propozycję Begera, ale nie ustąpi także i w swojej sprawie. I w końcu w odpowiedzi usłyszy, iż dyrektor uznał już jego staż za zakończony, dzięki czemu Zagajewski będzie mógł wrócić do tego, na czym będzie znał się najlepiej, bo dyrektor w pełni doceni jego profesjonalizm.

- Ale co z moim stażem? – dopyta Aleś.

- Z dniem dzisiejszym uznaję go za zakończony. Przecież obaj wiemy, że to była tylko formalność – spuentuje Maks.

A kto wie, może niedługo jeszcze i do rozwoju swoich badań, jeśli spotkanie Begera w 974 odcinku "Na dobre i na złe" przebiegnie pomyślnie! Ale czy faktycznie tak będzie, to przekonamy się niebawem!