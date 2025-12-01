Na dobre i na złe, odcinek 974: Koniec Trettera w Leśnej Górze?! Za to Beger i jego będzie chciał zwolnić

"Na dobre i na złe" odcinek 974 - środa, 17.12.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 974 odcinku "Na dobre i na złe" Tretter przez cały dzień będzie próbował dostać się do Begera, aby ten zaakceptował budżet dla jego oddziału pediatrycznego, ale nowy dyrektor będzie go regularnie unikał. Szczególnie, że będzie miał ważniejsze sprawy na głowie, gdyż będzie walczył o to, aby szpital mógł w ogóle dalej funkcjonować i nie w głowie będą mu kwestie finansowe, których i tak będzie brakować Leśnej Górze. Jednak poza Glorią (Aleksandra Krasucka) nikt nie będzie miał o tym pojęcia, bo Maks nikomu tego nie powie.

I stąd w 974 odcinku "Na dobre i na złe" Stefan jak podaje swiatserial.interia.pl tak łatwo się nie podda! I gdy w końcu natknie się na Maksa na szpitalnym korytarzu, to mu nie odpuści, póki go nie wysłucha! I kolejne ucieczki Begera nic mu tutaj nie dadzą!

- Nareszcie. Chyba musimy porozmawiać - zacznie Stefan.

- Nie mam teraz czasu - odpowie mu Maks, po czym spróbuje go wyminąć, ale Tretter mu na to nie pozwoli, czym doprowadzi go do szału - Mógłby pan się odsunąć?

Wzburzony Tretter wygarnie Begerowi w 974 odcinku "Na dobre i na złe"!

I wtedy w 974 odcinku "Na dobre i na złe" Tretter powie, co leży mu na sercu. Ale niestety nawet w tej sytuacji Maks mu nie pomoże i kolejny raz go zbyje, czym zirytuje już i jego!

- Cały dzień mnie pan spławia, a ja zamiast leczyć pacjentów siedzę w tabelkach i świecę oczami przed działem finansowym - wyżali mu się Tretter.

- Musi pan się uzbroić w cierpliwość. Moja uwaga jest teraz konieczna przy pilniejszych sprawach - wyjaśni mu Beger.

- Na przykład przy zwalnianiu szpitalnej psycholog, która panu podpadła? - zakpi z niego Stefan.

Ale Beger w 974 odcinku "Na dobre i na złe" nie da mu się sprowokować i postanowi czym prędzej zakończyć ich rozmowę. Jednak i Tretter tak łatwo nie odpuści. A gdy w końcu zda sobie sprawę, że z nim nie wygra, to wygranie mu, co myśli na jego temat!

- Proszę zejść mi z drogi - zażąda Maks, ale Stefan początkowo nie ruszy się z miejsca, w związku z czym dyrektor powtórzy to raz jeszcze i dopiero wtedy Tretter się odsunie. Jednak nie bez komentarza!

- Maks... Byłem dyrektorem tego szpitala, kiedy ty jeszcze zastanawiałeś się, jaką specjalizację wybrać - zacznie Stefan, ale Maks szybko wejdzie mu słowo!

- Z całym szacunkiem, ale interesuje mnie przyszłość a nie prehistoria - zakpi z niego.

- Ty nie zrobisz tu niczego dobrego. Ty zrujnujesz ten szpital - odpłaci mu się Tretter.

Maks zwolni i Stefana w 974 odcinku "Na dobre i na złe"?

I w tym momencie w 974 odcinku "Na dobre i na złe" Maks już nie wytrzyma i czym prędzej wróci do swojego gabinetu, trzaskając przy tym drzwiami. Szczególnie, że Tretter trafi w jego czuły punkt, gdyż przecież to właśnie Beger doprowadzi do tak dramatycznej sytuacji w szpitalu, który będzie o krok od zamknięcia. I tego mu nie daruje!

W 974 odcinku "Na dobre i na złe" nowy dyrektor podejdzie do akt pracowników, z których wyciągnie papiery Stefana, a następnie przypnie je do tablicy korkowej z dopiskiem oszczędności! Czy zatem pozbędzie się go z Leśnej Góry tak samo jak Dominiki? Przekonamy się już niebawem!