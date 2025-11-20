Na dobre i na złe, odcinek 973: Nowy ordynator kardiochirurgii! Kamil Zawada zastąpi Maksa Begera - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 973 - środa, 10.12.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 973 odcinku "Na dobre i na złe" o poranku Maks odkryje, że Agata, tuż przed utratą swojego stanowiska dyrektorki szpitala w Leśnej Górze, zdążyła zatrudnić jeszcze nowego kardiochirurga, a tym samym ordynatora tego oddziału. Tym bardziej, że lekarz w końcu zjawi się w pracy, z czego Beger jednak wcale się nie ucieszy.

Szczególnie, iż w 973 odcinku "Na dobre i na złe" wciąż będzie uważał, że to wciąż jego miejsce, mimo iż nie będzie sobie radził z łączeniem tych dwóch funkcji i boleśnie się o tym przekona, narażając placówkę na poważne straty finansowe! Ale nawet to nie zmieni jego podejścia!

Wściekły Maks każe pozbyć się Agacie jego następcy w 973 odcinku "Na dobre i na złe"!

Do tego stopnia, że w 973 odcinku "Na dobre i na złe" każe Agacie natychmiast się go pozbyć, ale na to będzie już za późno, gdyż umowa z Kamilem Zawadą będzie już podpisana! I za niewywiązanie się z niej szpitalowi będą grozić poważne finansowe konsekwencje, na co ten już nie będzie mógł sobie pozwolić. Zwłaszcza w obliczu zadłużenia, do którego doprowadzi właśnie Beger, gdy sam nie zdoła połączyć funkcji dyrektora z lekarzem!

- Musisz to odkręcić! - nakaże jej Maks.

- Dokumenty są podpisane... - uświadomi go Agata.

- To go zwolnię! - zapowie Beger.

- W umowie jest zapis, że jeśli zostanie zwolniony przed końcem kontraktu nie z własnej winy, to szpital musi mu zapłacić za pozostałe miesiące plus odprawę... - przyzna mu Woźnicka, co w 973 odcinku "Na dobre i na złe" i dla niego zupełnie zmieni postać rzeczy.

Nowy ordynator kardiochirurgii szybko odnajdzie się w Leśnej Górze w 973 odcinku "Na dobre i na złe"!

Ale mimo tego w 973 odcinku "Na dobre i na złe" Beger i tak nie będzie mógł się z tym pogodzić! Tym bardziej, że jego następca od razu złapie dobry kontakt z pozostałymi lekarzami, a nawet okaże się dawnym znajomym Marii (Sylwia Achu), jeszcze ze studiów. Jednak równie szybko zbliży się także do jej Michała (Mateusz Janicki), Falkowicz (Michał Żebrowski) i Glorii (Aleksandra Grabowska), czego najbardziej zazdrosny Maks nie będzie mógł znieść!

Szczególnie, że właśnie w takim składzie w 973 odcinku "Na dobre i na złe" Kamil Zawada podejmie się swojej pierwszej i do tego już jak podaje swiatseriali.interia.pl bardzo skomplikowanej operacji w Leśnej Górze - wszczepienia serca u 5-letniej dziewczynki, a z jej wyjętego organu wypreparować pień płucny z zastawką, by wszczepić go jeszcze młodszemu chłopcu.

Kamil Zawada zbliży się do Glorii w 973 odcinku "Na dobre i na złe"!

Jednak żeby w 973 odcinku "Na dobre i na złe" odebrać ten organ, a tym samym i pacjentkę, kardiochirurg będzie musiał wybrać się aż do Krakowa, gdzie wcześniej pracował. Ale nie zjawi się po nią sam tylko właśnie z asystującą mu Glorią.

A w trakcie ich wspólnej podróży w 973 odcinku "Na dobre i na złe" okaże się, że Zawada wie wyjątkowo dużo o przeszłości Krasuckiej. Szczególnie, że jego będzie wyglądać podobnie, gdyż także będzie wybierał sobie nieodpowiednie partnerki. I właśnie wtedy odezwie się także to echo przeszłości, ale nie do Kamila, a właśnie Glorii!

Zazdrosny Beger postanowi pozbyć się rywala w 973 odcinku "Na dobre i na złe"!

A to dlatego, że wówczas w 973 odcinku "Na dobre i na złe" zacznie wydzwaniać do niej Beger, ale Krasucka nie odbierze od niego żadnego połączenia. I to tak bardzo zirytuje oszalałego z zazdrości Begera, który doskonale będzie wiedział, że jego ukochana będzie przebywać teraz z Zawadą, że postanowi zrobić wszystko, aby jednak się go pozbyć.

I w tym celu jeszcze w 973 odcinku "Na dobre i na złe" skontaktuje się z prawnikiem, któremu wyśle umowę kardiochirurga z zapytaniem, jak go zerwać z najmniejszymi możliwymi konsekwencjami dla szpitala. Ale adwokat także nie będzie miał dla niego dobrych wieści, gdyż nie dość, że słono sobie policzy za tą nagłą i nocą potrzebę, to jeszcze utwierdzi Maksa w tym, że jest to praktycznie niemożliwe, tak jak zapowiadała mu już wcześniej Agata!