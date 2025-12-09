Na dobre i na złe, odcinek 975: Awans Julki! Nie będzie spodziewać się takiej propozycji od Begera

"Na dobre i na złe" odcinek 975 - środa, 7.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 975 odcinku "Na dobre i na złe" Julka i Artur mocno się zdziwią, gdy jak podaje swiatseriali.interia.pl przy szpitalnej recepcji nagle podejdzie do nich pielęgniarka i poinformuje Burską, że Beger chce widzieć ją w swoim gabinecie. Tym bardziej, że oboje nie będą wiedzieli, czego może on chcieć od żony Barta! Jednak sama zainteresowana szybko domyśli się, że być może o jej zwolnienie, skoro ostatnio dyrektor zajmuje się tylko tym! Ale mąż szybko wybije jej to z głowy!

- Czego Beger od ciebie chce? – zdziwi się Artur.

- A skąd mam wiedzieć? Ostatnio zwalnia – uzna Julka.

- Chyba by na głowę upadł, gdyby cię zwolnił… - skwituje Bart.

Aczkolwiek równocześnie w 975 odcinku "Na dobre i na złe" zmartwi się o żonę i stąd zaproponuje jej swoje wsparcie na rozmowie z Begerem. Ale oczywiście, Julka z niego nie skorzysta, gdyż przecież będzie już dorosła i nie będzie potrzebować przyzwoitki!

- Może pójdę tam z tobą? - zaproponuje neurochirurg.

- A po co? – zaśmieje się Burska.

- Będę cię wspierał! – wyjaśni jej mąż, ale jego żona się na to nie zgodzi!

Beger zaproponuje zszokowanej Julce stanowisko kierownika nowego oddziału ratunkowego w 975 odcinku "Na dobre i na złe"!

I w 975 odcinku "Na dobre i na złe" postanowi stawić czoła Begerowi zupełnie sama! Burska zachowa zimną krew, ale zupełnie niepotrzebnie, gdyż Maks nie będzie miał jej nic złego do zaoferowania! A wręcz przeciwnie, czym mocno ją zaskoczy!

- Chciał pan ze mną rozmawiać... To coś pilnego? Mam dyżur – zacznie Julka.

- Sama pani oceni... To, skoro się pani spieszy, to przejdę od razu do rzeczy. Chciałbym, żeby została pani kierownikiem nowego oddziału ratunkowego – wypali Maks, czym kompletnie ją zszokuje.

- Kto, ja? – dopyta Burska, ale Beger nie odpowie na jej pytania, dając jej czas na ochłonięcie. Jednak Julka i tak nie odpuści i jeszcze raz zapyta - A dlaczego ja?

I dopiero wtedy w 975 odcinku "Na dobre i na złe" Maks pośpieszy z odpowiedzią, która zszokuje ją jeszcze bardziej! A to dlatego, że Beger nie będzie mógł się jej nachwalić!

- Bo uważam, że się pani do tego świetnie nadaje. Mam uzasadnić? - spyta dyrektor.

- Poproszę - odpowie anestezjolożka.

- Ma pani dużą odporność na stres, nie ponoszą panią emocje, jest pani lubiana, będzie pani wzmacniała ducha pracy zespołowej, nie wspomnę już o wysokich kwalifikacjach… Wystarczy? - wymieni Maks.

Szczęśliwa Burska z radością przyjmie awans w 975 odcinku "Na dobre i na złe"!

Jednak w tym momencie w 975 odcinku "Na dobre i na złe" Julka będzie potrzebowała chwili, aby ochłonąć, gdyż zupełnie nie będzie spodziewać się tego, co od niego usłyszy. I stąd poprosi dyrektora o chwilę do namysłu nad jego propozycją. Ale i tu mocno się zdziwi, gdyż Beger jeszcze bardziej pójdzie jej na rękę!

- Czy ja się mogę zastanowić? - zapyta go Burska.

- To zróbmy inaczej. Pani się zgodzi na próbny miesiąc, no może dwa… A potem podejmie ostateczną decyzję. W szpitalu sytuacja zmienia się dynamicznie, kto wie, co będzie za dwa miesiące… - zaproponuje Beger, na co zszokowana, ale i szczęśliwa Julka w 975 odcinku "Na dobre i na złe" oczywiście się zgodzi!