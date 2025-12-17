Na dobre i na złe, odcinek 975: Atak nożownika na Julkę Burską! Oto, co się wydarzy na początku 2026 roku - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 975 pierwszy w 2026 roku - środa, 7.01.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Początek "Na dobre i na złe" w zbliżającym się 2026 roku dostarczy wielu emocji. Kolejny rozdział historii lekarzy, pacjentów i personelu szpitala w Leśnej Górze rozpocznie się od tragicznych zdarzeń. Doprowadzą one do tego, że nie tylko życie Julki Burskiej będzie zagrożone, ale także jej kariera w szpitalu, przyszłość na nowym stanowisku, które w 975 odcinku "Na dobre i na złe" zaproponuje jej dyrektor Maks Beger (Tomasz Ciachorowski).

Zobacz też: Na dobre i na złe. To będzie ostatni odcinek w 2025 roku! Hitowy serial wróci do TVP dopiero po długiej przerwie w styczniu

Nowy rozdział życia Julki Burskiej zacznie się w 975 odcinku "Na dobre i na złe"

Tuż przed tym, jak Julka padnie ofiarą nożownika w 975 odcinku "Na dobre i na złe", Beger zaproponuje Burskiej awans na szefową nowego SOR-u szpitala w Leśnej Górze. Jednak lekarka nie od razu przyjmie propozycję dyrektora. Będzie potrzebowała czasu do namysłu, czy się zgodzi kierować SOR-em. Beger jednak skutecznie ją przekona.

- Uważam, że się pani do tego świetnie nadaje! Ma pani dużą odporność na stres, nie ponoszą pani emocje... Jest pani lubiana, będzie pani wzmacniała ducha pracy zespołowej… Nie wspomnę już o wysokich kwalifikacjach… Wystarczy? - Czy ja się mogę zastanowić? - Zróbmy inaczej! Pani się zgodzi na próbny miesiąc, może dwa… a potem podejmie ostateczną decyzję...

Julka przyjmie propozycję Begera w 975 odcinku "Na dobre i na złe"

Co prawda Artur Bart w 975 odcinku "Na dobre i na złe" uzna, że Julka powinna odmówić, ale ona podejmie jednak wyzwanie rzucone przez Begera. Nieświadoma tego, że za moment wydarzy się tragedia, która położy się cieniem na jej życiu i karierze w Leśnej Górze.

- To jest ci zupełnie niepotrzebne! To jest niewdzięczna, trudna robota… Dziesiątki pacjentów dziennie, z różnymi problemami... A ty będziesz za to wszystko odpowiedzialna! Masz za mało problemów w życiu? - zauważy Bart. - Już się zgodziłam…

Czy Julka przeżyje atak nożownika w 975 odcinku "Na dobre i na złe"?

W finale 975 odcinka "Na dobre i na złe" Julka padnie ofiarą ataku nożownika, którym będzie jej pacjent Bartłomiej (Krzysztof Ogłoza). Zanim jednak niezrównoważony psychicznie napastnik rzuci się z nożem na Burską, lekarka skieruje do szpitala psychiatrycznego. Po tej diagnozie szaleniec ugodzi Julkę nożem w brzuch. Na pomoc rannej Burskiej rzucą się Borys Jakubem (Marcin Zacharzewski), który obezwładni napastnika oraz pielęgniarka Majka (Katarzyna Wuczko).

Uspokajamy, że Julka przeżyje, ale rana, którą zada jej nożownik nie pozostanie bez wpływu na jej zdrowie i karierę w Leśnej Górze...