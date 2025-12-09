Na dobre i na złe, odcinek 975: Szokujący powrót zmarłego Mario do Leśnej Góry! Straci kolejne dziecko?

"Na dobre i na złe" odcinek 975 - środa, 7.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 975 odcinku "Na dobre i na złe" w Leśnej Górze znów pojawi się Mario! Tyle tylko, że gangster już nie będzie się ukrywał i jak podaje swiatseriali.interia.pl wkroczy do Leśnej Góry tak, jakby nic się nie stało i jakby wcale nie sfingował swojej śmierci, co oczywiście będzie dla wszystkim szokiem! I nic dziwnego, gdyż przecież szpitalem wstrząsnęła wiadomość o jego rzekomej śmierci, a część jego kolegów z pracy była przecież nawet na jego pogrzebie i widziała, jak Blanka (Pola Gonciarz) przeżywała jego śmierć! Jednak wówczas nie miała pojęcia, że to tylko blef!

Ale już w 975 odcinku "Na dobre i na złe" prawda wyjdzie na jaw, gdy już bez zastanowienia Mario wpadnie do Leśnej Góry ze swoją ciężarną siostrą, która ostatecznie nie usunie dziecka. Tym bardziej, że pewnie nie pozwoli jej na to nawet sam brat, który tak ogromnie pragnął przecież swojego dziecka z Blanką, ale nie mógł być z nią i Niną (Rita Sobocińska). I w związku z tym zostanie mu już tylko siostra i jej potomek!

Mario przywiezie ciężarną Weronikę do Leśnej Góry w 975 odcinku "Na dobre i na złe"!

I stąd w 975 odcinku "Na dobre i na złe" Mario od razu przywiezie ich do Leśnej Góry, gdy ciężarnej siostrze odejdą już wody płodowe! A żeby było jeszcze ciekawiej, to Weronika i jej maluch trafią pod opiekę Radwana (Mateusz Damięcki), przez co między nim, a Milewskim od razu zrobi się gorąco!

I to nie tylko w 975 odcinku "Na dobre i na złe" z medycznych pobudek, gdy Krzysiek stwierdzi, że mimo tego poród jeszcze się nie zaczął, przez co jej brat obsypie go milionem pytań, co z kolei ginekolog uzna jako podważenie jego kompetencji. Ale także i prywatnych, gdyż przecież Krzysiek wciąż będzie z Blanką, którą od razu ostrzeże o powrocie jej męża, przez co ona już nie zjawi się w szpitalu z córeczką na kontroli u Trettera (Piotr Garlicki)!

Siostra Milewskiego straci dziecko, a on życie w 975 odcinku "Na dobre i na złe"?

Ale w 975 odcinku "Na dobre i na złe" Milewski będzie miał inne problemy, gdy Weronika nagle przestanie czuć ruchy dziecka, a Radwan stwierdzi, że owinęło się ono pępowiną! Czy Krzyśkowi uda się uratować malucha? A może Mario straci kolejne dziecko, bo choć jego i Blanki, Nina będzie żyła, to jednak on nie będzie miał z nią kontaktu.

I jaką cenę w 975 odcinku "Na dobre i na złe" zapłaci Mario za swoje ujawnienie się? Czy skończy się tylko na plotkowaniu w szpitalu, gdy tym razem gangster nie zachowa ostrożności i w końcu się ujawni? A może przez to dopadną go ludzie, przed którymi będzie się ukrywał? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w Nowym Roku!