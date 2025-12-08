Na dobre i na złe. To będzie ostatni odcinek w 2025 roku! Hitowy serial wróci do TVP dopiero po długiej przerwie w styczniu

Kiedy ostatni odcinek "Na dobre i na złe" w 2025 roku przed przerwą świąteczną?

Koniec "Na dobre i na złe" w tym roku już w połowie grudnia! Wielu widzów na pewno nie będzie zdziwionych, że emisja serialu zostanie przerwana na czas świąt Bożego Narodzenia, Sylwestra i Nowego Roku. Bo w tym roku Wigilia wypada w środę, 24 grudnia, więc premierowy odcinek "Na dobre i na złe" nie byłby emitowany ze względu na zmienioną ramówkę TVP2 na wigilijny wieczór.

Tak samo po świętach, tuż przed ostatnim dniem 2025 roku, bo 31 grudnia wypada w środę. Zamiast "Na dobre i na złe" będzie wtedy "Sylwester z Dwójką" pod Spodkiem w Katowicach, który wystartuje już od godz. 19.50.

Fani "Na dobre i na złe" muszą jednak wiedzieć, że to 974 odcinek będzie ostatnim tego roku, a jego premiera już w środę, 17.12.2025 r. A to oznacza, że przerwa świąteczno-noworoczna potrwa aż do początku stycznia 2026 roku. Czyli pełne trzy tygodnie! Wiadomo już kiedy "Na dobre i na złe" wróci na antenę TVP2 - dopiero w środę, 7 stycznia 2026 r.

Ostatni odcinek "Na dobre i na złe" pozostawi wiele pytań bez odpowiedzi, wątki wielu bohaterów zostaną urwane bez żadnego wyjaśnienia. Przyszłość szpitala w Leśnej Górze cały czas będzie zagrożona. Nawet nowy dyrektor Maks Beger (Tomasz Ciachorowski) zwątpi w to, czy uda mu się uratować placówkę.

Jak się skończy "Na dobre i na złe" w 2025 roku? Co się wydarzy w ostatnim 974 odcinku?

Wyjazd zakochanych z Leśnej Góry w 974 odcinku "Na dobre i na złe" od początku będzie pechowy. Tadek (Marcin Urbanke) zabierze Martynę (Anna Głosek) na romantyczny weekend, podczas którego zaplanuje oświadczyny. Nic jednak nie pójdzie zgodnie z planem chirurga.

Bo kiedy Borucki zdecyduje się poprosić Martynę o rękę do akcji wkroczy osa! Sąsiadka pary zostanie nagle użądlona, niemal od razu wpadnie w szok anafilaktyczny i Tadek, chcąc nie chcąc, zyska kolejną pacjentkę!

W finale 974 odcinka "Na dobre i na złe" śmiertelnie chora Martyna znów się załamie, bo dotrze do niej, że umiera, że ten najszczęśliwszy wyjazd w ich życiu będzie ostatni! Tadek się jednak nie podda. Zapewni ukochaną, że razem pokonają chorobę - agresywną odmianę glejaka mózgu.

W ostatnim odcinku "Na dobre i na złe" w 2035 roku Begera znów spotka się z Puchalskim, inwestorem szpitala, który nie pozostawi mu złudzeń - Leśna Góra musi zniknąć, szpital ma być zamknięty, że biznesmen mógł z wielkim zyskiem sprzedać działkę, na którym on stoi. W trudnych chwilach Maksa będzie pocieszała Gloria (Aleksandra Grabowska). Była kochanka nie tylko stanie po jego stronie, ale też zmobilizuje Begera do walki.

Dopiero kolejne odcinki "Na dobre i na złe" w 2026 roku od środy, 7 stycznia, wyjaśnią, czy Beger razem z Glorią uratują Leśną Górę.