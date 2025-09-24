Na dobre i na złe, odcinek 963: Michał pozna tajemnicę Marii. Będzie musiał o niej zapomnieć - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 963 - środa, 1.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Czy Michał w 963 odcinku "Na dobre i na złe" ucieknie przed miłością do Marii? Uczucie, którym ją darzy zostanie wystawione na ciężką próbę, kiedy znów wtrąci się profesor Jakub Dobry! Nic dziwnego, że Michał będzie skołowany rewelacjami na temat związku Marii i Jakuba. Szczególnie po tym, jak Maria go pocałuje, wyzna, że wcale nie chce odejść ze szpitala w Leśnej Górze i też nie jest jej obojętny.

Romantyczny pocałunek Michała i Marii w 962 odcinku "Na dobre i na złe"

Podczas wieczornego wyjścia do klubu z ekipą z Leśnej Góry już w 962 odcinku "Na dobre i na złe" Michał i Maria zbliżą się do siebie jak nigdy dotąd!

Nie przegap: Na dobre i na złe, odcinek 962: Maria pocałuje Michała i nagle pojawi się jej facet - ZDJĘCIA

Na dobre i na złe ZWIASTUN. Michał znajdzie nową miłość. Maria odejdzie z Leśnej Góry? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

- Chciałaś odejść. Zostawić Leśną Górę, oddział transplantologii, mnie...W sensie nas wszystkich! - Nie, Dobry wyszedł przed szereg! I poinformował kadrę zanim zdążyłam się na cokolwiek zdecydować... - A co on ma z tym wspólnego? - Nie bądź na mnie zły, proszę… - A jestem zły, czy nie jestem? Co ci do tego? To jest mój problem, nie twój! - Nie do końca, bo pracujemy ze sobą i też cię lubię.. - Weź się zdecyduj. Próbuję się z tobą umówić, dajesz mi kosza! Raz, drugi, trzeci! Czego ty ode mnie chcesz? - wykrzyczy Michał i wtedy Maria go pocałuje. - To może pójdziemy gdzieś, gdzie jest ciszej i można porozmawiać... - Teraz to już w ogóle nic nie rozumiem...

Chłopak Marii przerwie jej randkę z Michałem w 962 odcinku "Na dobre i na złe"

Romantyczny spacer Michała i Marii w drodze do jej domu w 962 odcinku "Na dobre i na złe" przerwie jednak Jakub. Profesor Dobry pojawi się nagle i przy Wilczewskim powie, że przyjechał specjalnie, by świętować ze swoją dziewczyną pożegnanie z Leśną Górą.

- Mówiłaś, że mieszkasz z mamą? - Michał będzie zaskoczony zaproszeniem Marii do jej mieszkania. - Mieszkałyśmy, dopóki nie wynajęłam dla siebie... - Właściwie to prawie nic o tobie nie wiem... - Czy ludzie z pracy muszą o sobie wszystko wiedzieć? - A co ty tu robisz? - zapyta Jakuba zaskoczony Wilczewski. - Przyjechałem świętować z moją dziewczyną pożegnanie z Leśną Górą, ale widzę, że zaczęła beze mnie...

Michał zrezygnuje z miłości do Marii w 963 odcinku "Na dobre i na złe"

W 963 odcinku "Na dobre i na złe" Michał zacznie unikać Marii w szpitalu. Będzie miał dosyć tego, że Malewicz ma przed nim tajemnice, że nadal jest w związku i igra z jego uczuciami. Mimo to Maria będzie chciała mu wszystko wytłumaczyć. Postanowi skończyć z niedomówieniami, zmusić Wilczewskiego do poważnej rozmowy. I wtedy Michał zarzuci Marii, że go wykorzystała, potraktowała przedmiotowo i nie wie, czy jest dla nich jakaś przyszłość.

W odpowiedzi Maria w 963 odcinku "Na dobre i na złe" otwarcie stwierdzi, że nie jest gotowa na nowy związek, bo dopiero co rozstała się z Jakubem. Wilczewski uzna, że powinien o niej jak najszybciej zapomnieć.

Niespodzianka na urodziny Marii w 963 odcinku "Na dobre i na złe"

Tymczasem przyjaciele z Leśnej Góry urządzą dla Marii urodziny, przyjęcie niespodziankę w barze "Pod kroplówką". Malewicz będzie zaskoczona i wzruszona tak pięknym gestem. Niespodziewanie do gości Marii dołączy także Michał, który postanowi dać szansę nowej miłości...