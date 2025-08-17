Na dobre i na złe. Blanka i Radwan wreszcie będą razem! Czekał na to tyle lat - ZWIASTUN nowego sezonu

"Na dobre i na złe" nowy sezon od środy, 3.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Kolejny 27 sezon "Na dobre i na złe" będzie triumfem miłości Blanki i Krzysztofa Radwana! Każdy, kto uważnie śledzi ich wątek, wie, że mijają się od lat. Kiedy jedno wykonywało krok naprzód, drugie się cofało. Wydawało się, że ślub Blanki i Mario raz na zawsze przekreśli szanse Radwana na odzyskanie ukochanej.

A jednak w poprzednim sezonie "Na dobre i na złe" Mario sfingował swoją śmierć. Zrobił to, żeby chronić żonę przed największymi wrogami. Blanka została "wdową", a kiedy dowiedziała się, że jest w ciąży, dopadli ją ludzie gangstera Sergia (Mateusz Kaczmarek). Porwanie Blanki miała wywabić Milewskiego z jego kryjówki. I chociaż małżonkowie wyszli z tego cało, to Blanka zrozumiała, że z Mario nie ma żadnej przyszłości, że musi chronić przed nim siebie i ich dziecko.

Po narodzinach córki Niny (Rita Sobocińska) w finale "Na dobre i na złe" przed wakacjami Blanka poprosiła Krzysztofa, żeby zabrał ją ze szpitala w Leśnej Górze tam, gdzie Mario ich nie znajdzie. Już wtedy bała się, że Milewski odbierze jej dziecko!

Mario wróci w 960 odcinku "Na dobre i na złe" po wakacjach, ale nie odzyska Blanki

Nowy sezon "Na dobre i na złe" w 960 odcinku (emisja w środę, 3.09.2025 r. w TVP2) zacznie się w momencie, gdy Mario wróci i dzięki wynikom badań DNA upewni się, że on, a nie Radwan, jest ojcem córki Blanki. Nie zważając na zagrożenie, uznany za zmarłego Milewski, wkroczy do szpitala i stanie twarzą w twarz z Krzyśkiem. Będzie chciał wiedzieć w jakim stanie jest Nina, która nagle zachoruje i trafi na oddział noworodków.

Mąż Blanki w 960 odcinku "Na dobre i na złe" uprzedzi Radwana, że ona zawsze będzie miłością jego życia.

- Nigdy nie przestanę jej kochać - wyzna Mario. - Wiesz, dlaczego Blanka nie chce cię widzieć? Bo się ciebie boi... Już to zrozumiałeś. To czym jest ta twoja miłość? - zapyta Krzysiek. - A twoja? - zaciekawi się Mario. - Moja to jest spokój...To pewność i bezpieczeństwo, a nie szaleństwo i ciągły strach. Ty jesteś niebezpieczny. Nie tylko dla siebie. Przede wszystkim dla innych - zarzuci mu Radwan.

To dlatego w 960 odcinku "Na dobre i na złe" Mario postanowi odejść na zawsze. Na pożegnanie powie jeszcze Blance, że nic nie zmieni jego uczuć.

- Nigdy nie przestanę cię kochać...

Tak zacznie się romans Blanki i Radwana w nowym sezonie "Na dobre i na złe"

Zwiastun nowego sezonu "Na dobre i na złe" i kolejnych odcinków serialu wskazuje na to, że Blanka nie będzie długo płakała po Mario, bo Radwan skutecznie ją pocieszy. Zajmie się nie tylko nią, ale i jej córką Ninę, udowadniając swoją miłość. Tak właśnie narodzi się romans Blanki i Krzysztofa, na który wielu widzów czekało od bardzo dawna. Nie zabraknie romantycznych wyznań, miłosnych scen, w których oboje dadzą się ponieść namiętności.