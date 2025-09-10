Na dobre i na złe, odcinek 960: Koniec Mario! Przed odejściem od Blanki zostawi jej dwie - ZWIASTUN

"Na dobre i na złe" odcinek 960, pierwszy po wakacjach - środa, 10.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Premierowy 960 odcinek "Na dobre i na złe" wystartuje w środę 10 września. Jak podaje swiatseriali.interia.pl, wszystko zacznie się, gdy Krzysztof (Mateusz Damięcki) wyzna Mario, że Blanka zamierza wziąć ślub. Ta informacja ma kompletnie go załamać. Mario, który wciąż kocha Blankę i przywiązał się do Niny, będzie zmagał się z uczuciem straty i poczuciem bezradności. To właśnie wtedy podejmie decyzję, że musi odejść, zostawiając po sobie jedyne możliwe pamiątki – słowa, które będą chronić jego najbliższych nawet w jego nieobecności.

Wiadomość Mario dla Niny w 960 odcinku "Na dobre i na złe"

Mario nagra wiadomość dla córki. To będzie pożegnanie... W nagraniu ma powiedzieć.

– Być może mama pokaże ci kiedyś to nagranie, córeczko… Nic nie zmieni tego, że jesteś moją córką… Kocham cię i zrobię wszystko, by byłaś bezpieczna… Mama wytłumaczy ci kiedyś wszystko – cytuje portal światseriali.interia.pl.

Druga wiadomość dla Blanki w 960 odcinku "Na dobre i na złe"

Drugie nagranie Mario ma skierować bezpośrednio do Blanki. Nie powstrzyma się, by nie wyjaśnić byłej ukochanej, że wciąż ją kocha.

– Blanka… jesteś miłością mojego życia – wyzna. - Kocham cię i zawsze będę cię kochał… – doda, pokazując, że choć musi odejść, uczucie wciąż pozostaje żywe i niezmienne.

Emocjonalny rollercoaster w odcinku 960 "Na dobre i na złe" po wakacjach

Równocześnie Blanka będzie przeżywać strach o Ninę. Jej córeczka stanie się wyjątkowo niespokojna, a nierównomierny oddech i płacz jeszcze bardziej potęgują niepokój matki. Blanka natychmiast pojedzie z dziewczynką do szpitala w Leśnej Górze, gdzie pod opieką Trettera (Piotr Garlicki) okaże się, że Nina jest zdrowa. To jednak nie złagodzi dramatyzmu scen z Mario, który po raz ostatni żegna się z najważniejszymi osobami w swoim życiu.

Odcinek 960. ma być pełen wzruszeń, pożegnań i napięcia. Fani serialu zobaczą Mario w zupełnie nowym świetle... Jako człowieka rozdartego między miłością, odpowiedzialnością i koniecznością odejścia, który mimo wszystko pragnie chronić tych, których kocha najbardziej. Czy to cokolwiek zmieni?

Na dobre i na złe ZWIASTUN. Nowy sezon od 10 września Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.