Na dobre i na złe. Mario zmierzy się z Radwanem! Tak Krzysztof pozbędzie się męża Blanki raz na zawsze - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 960, pierwszy po wakacjach - środa, 3.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Start kolejnego sezonu "Na dobre i na złe" w 960 odcinku upłynie pod znakiem wydarzeń, które wpłyną na życie Blanki, jej córki Niny i Krzysztofa Radwana. A także bandyty Mario Milewskiego, który wciąż będzie się kręcił w pobliżu, próbując dowiedzieć się, co się dzieje z jego córką.

Blanka ucieknie przed Mario w 960 odcinku "Na dobre i na złe"

Mąż Blanki nie da wiary w jej zapewnienia, że to Radwan jest ojcem Niny, że to z Krzyśkiem zaszła w ciążę zaraz po ich ostatnim spotkaniu w lesie, gdy wyszli cało z porwania przez gangstera Sergia (Mateusz Kaczmarek). Nie dość, że w 960 odcinku "Na dobre i na złe" po wakacjach Mario najpierw zaczai się na Blankę przed domem Radwana, by oświadczyć jej, że z badania DNA wie, iż Nina (Michalina Grot) to jego dziecko, to później sporo zaryzykuje, kiedy zjawi się w szpitalu w pokoju lekarskim.

Tak przebiegnie konfrontacja Mario z Radwanem w 960 odcinku "Na dobre i na złe"

Ponieważ przerażona Blanka w 960 odcinku "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej nie powie mężowi, co się dzieje z Niną, na co choruje ich córki, bo nie będzie chciała mieć nic wspólnego z gangsterem, który stanowi dla nich tylko zagrożenie, Milewski poszuka "ratunku" u Krzysztofa. Fragment ich rozmowy cytuje portal światseriali.interia.pl.

- Co z moją córką? - zapyta Radwana, rzucając mu lodowate spojrzenie.- Zapytaj Blankę - odpowie Krzysiek. - Nie chce mnie widzieć - przyzna mąż Blanki.- Dziwisz się? - zadrwi Krzysztof.- Co z moją córką? Nie było wyników... Wiem, że wszystko ruszyło. Chcę tylko wiedzieć - zmieni ton Mario. - Nic złego się nie dzieje. Nina ma zapalenie ucha - odpowie Krzysztof. - Mówię ci to tylko dlatego, żebyś się nie rzucał i nie niepokoił już Blanki - doda.

Po chwili rozmowa Mario z Radwanem w 960 odcinku "Na dobre i na złe" zmieni się w ostrą konfrontację, bo gangster nie zrezygnuje z żony i ich córki. Nie będzie próbował odebrać Blance dziecka, wiedząc, że nic tym nie wskóra, ale będzie się łudził, że ich miłość zwycięży, że żona da mu kolejną szansę.

- Nigdy nie przestanę jej kochać - wyzna Mario. - Wiesz, dlaczego Blanka nie chce cię widzieć? Bo się ciebie boi... Już to zrozumiałeś. To czym jest ta twoja miłość? - zapyta Krzysiek. - A twoja? - zaciekawi się Mario. - To pewność i bezpieczeństwo, a nie szaleństwo i ciągły strach. Ty jesteś niebezpieczny. Nie tylko dla siebie. Przede wszystkim dla innych - zarzuci mu Radwan.

Radwan powie Mario o ślubie z Blanką w 960 odcinku "Na dobre i na złe"

W pewnej chwili w 960 odcinku "Na dobre i na złe" nowego sezonu Krzysztof wymyśli kłamstwo o ślubie z Blanką, żeby Mario raz na zawsze zniknął z jej życia, żeby ukochana miała spokój i mogła z nim wychować swoją córkę.

- Oświadczyłem się Blance.. Zgodziła się. Bierzemy ślub - ogłosi Radwan, czym wyprowadzi Mario z równowagi.

Czy Mario zniknie na zawsze z "Na dobre i na złe"?

W finale 960 odcinka "Na dobre i na złe" po wakacyjnej przerwie wściekły mąż Blanki wyjdzie z pokoju lekarskiego, ucieknie ze szpitala w Leśnej Górze. Ale to wcale nie oznacza, że Blanka, Radwan i mała Nina będą mogli teraz razem żyć spokojnie.

