Na dobre i na złe, odcinek 958: Radwan podczas porodu Blanki uznany za ojca dziecka! Nie pozwolą mu przeciąć pępowiny - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

W 958 odcinku "Na dobre i na złe" Krzysztof Radwan (Mateusz Damięcki) zdąży na poród Blanki (Pola Gonciarz) w ostatniej chwili i to on, jak prawdziwy ojciec dziecka, będzie czekał na przecięcie pępowiny. Co prawda już nikt nie zapyta głośno Blanki, czy to Krzysiek jest ojcem jej córki, ale w decydującym momencie to właśnie ginekolog z Leśnej Góry uzna małą Ninę (Michalina Grot) za swoje dziecko. Plany Radwana w 958 odcinku "Na dobre i na złe" pokrzyżuje jednak Gloria (Aleksandra Grabowska). Poznaj szczegóły, zobacz ZDJĘCIA i ZWIASTUN.